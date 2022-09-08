Bạn nên ăn gì và uống gì để kiểm soát các triệu chứng COVID-19 kéo dài?

"Một số người đã bị nhiễm COVID-19 gặp các triệu chứng kéo dài và không biến mất ngay cả sau khi người đó không còn kết quả xét nghiệm dương tính. Một số người có thể không bao giờ loại bỏ được các triệu chứng, nó kéo dài hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.", Roxana Ehsani, một chuyên gia dinh dưỡng ở Miami và là người phát ngôn truyền thông quốc gia của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng cho biết.

Những gì chúng ta biết chắc chắn: Theo tổ chức y tế thế giới WHO, hơn 595 triệu người trên toàn cầu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tính đến tháng 8 năm 2022 có hơn 6 triệu người đã tử vong. Trong số những người đã hồi phục sau COVID-19, không phải ai cũng cảm thấy khỏe lại 100%.

Các triệu chứng kéo dài có thể xảy ra ở những người thậm chí có trường hợp nhẹ tại thời điểm họ có kết quả dương tính. Hơn 30% những người nói rằng họ có các triệu chứng COVID kéo dài trong sáu tháng sau khi xét nghiệm dương tính đã nhập viện trong thời gian hồi phục, vì vậy mức độ nghiêm trọng dường như tạo ra sự khác biệt.

CDC báo cáo rằng, tính đến tháng 7 năm 2022, khoảng 2,5% số người sống sót sau COVID-19 đã báo cáo có các triệu chứng trong ba tháng hoặc lâu hơn sau khi xét nghiệm âm tính một lần nữa. Một số yếu tố nguy cơ (chẳng hạn như huyết áp cao, tình trạng phổi, hút thuốc và tiểu đường) có tương quan với việc tăng nguy cơ đối với các trường hợp nghiêm trọng của COVID-19.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Ehsani cho biết thêm: "Một số người có thể phát triển các vấn đề sức khỏe hoặc tình trạng mới sau khi bị nhiễm, kéo dài một thời gian dài sau nhiễm trùng. Không có xét nghiệm nào để kiểm tra xem bạn có đang bị COVID kéo dài hay không, có thể sẽ khó chẩn đoán".

Các chuyên gia y tế tại Bộ Y tế công cộng California cũng xác nhận rằng các triệu chứng của các tình trạng sau COVID-19 có thể khác nhau ở mỗi người, nhưng có thể bao gồm một hoặc nhiều triệu chứng sau:

Khó thở hoặc choáng váng

Tim đập nhanh

Mệt mỏi

Các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn sau các hoạt động thể chất hoặc tinh thần

Sương mù não

Thay đổi khả năng ngửi hoặc vị

Ho

Đau đầu

Tưc ngực

Đau dạ dày hoặc tiêu chảy

Đau khớp hoặc cơ

Các vấn đề về giấc ngủ

Sốt

Phát ban

Thay đổi tâm trạng

Chu kỳ kinh nguyệt không đều

Bạn nên ăn gì và uống gì để kiểm soát các triệu chứng COVID kéo dài?

Câu trả lời cho câu hỏi này rất khác nhau ở mỗi người, chuyên gia Ehsani nói: "Nó phụ thuộc vào loại triệu chứng bạn đang gặp phải."

Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung, đây là sáu cách tốt nhất để ăn gì và uống gì nếu bạn bị COVID kéo dài.

Ăn đủ calo để cơ thể bạn có nhiên liệu chữa bệnh

Ảnh minh họa: Internet

Vậy bao nhiêu là "đủ"? Điều này dựa trên kích thước cơ thể. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Critical Care tháng 11 năm 2019, cố gắng tiêu thụ khoảng 35 đến 47 calo cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Một bữa ăn nhẹ hỗ trợ năng lượng là một món có chứa nhiều chất xơ carbohydrate (chẳng hạn như trái cây, rau hoặc ngũ cốc nguyên hạt) cùng với một nguồn protein (sữa chua Hy Lạp, pho mát, hạnh nhân, quả óc chó, hạt chia hoặc đậu edamame).

Ưu tiên Protein để kích thích phục hồi cơ bắp

Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung 25 đến 35 gam protein trong mỗi bữa ăn và từ 10 đến 20 gam trong mỗi bữa ăn nhẹ. Để tham khảo, một quả trứng có 6 gram, 1/2 chén pho mát nhỏ gói 14 gram và 142 gram cá hồi sẽ cung cấp cho bạn 28 gram protein. Bạn cũng có thế lấy nguồn cảm hứng thông qua tháng ăn tối theo chế độ Địa Trung Hải chứa nhiều protein.

Đừng quên về Carbs

Đúng, protein rất quan trọng, nhưng chất béo lành mạnh và carbs, tất cả đều là một phần của chế độ ăn uống cân bằng và cũng đóng vai trò quan trọng. Carbs đặc biệt quan trọng nếu một trong những triệu chứng kéo dài của bạn liên quan đến năng lượng kém hoặc mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy đảm bảo rằng bạn đang tiêu thụ carbs mỗi ba đến bốn giờ vào bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ để giúp phục hồi mức năng lượng của bạn. Tiêu thụ đủ lượng carbohydrate phức hợp trong ngày và trải đều chúng trong ngày có thể tạo ra một tác động lớn. Đó là bởi vì carbs là nguồn năng lượng ưa thích của não và cơ thể. Carbs phức hợp như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, bánh mì nguyên cám, mì ống làm từ lúa mì nguyên cám) đều là những nguồn mạnh mẽ.

Thức ăn cho ruột

Mặc dù không có thức ăn hoặc thức uống nào có thể ngăn ngừa hoặc chữa khỏi một tình trạng bệnh lý, nhưng 70% đến 80% hệ thống miễn dịch của chúng ta thực sự nằm trong ruột của chúng ta, theo một bài báo xuất bản năm 2021 trên tạp chí Nutrients.

Vì vậy, là một phần của chiến lược điều trị COVID dài hạn tổng thể của bạn, có thể khôn ngoan hơn khi tập trung vào các loại thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, chẳng hạn như men vi sinh, prebiotics và chất xơ.

Uống nhiều nước

Nếu các triệu chứng của bạn là về đường tiêu hóa, chẳng hạn như tiêu chảy hoặc nôn mửa, hoặc nếu bạn đang bị sốt, bạn có thể bị mất chất lỏng và chất điện giải. Hãy luôn uống đủ nước và cố gắng thay thế những chất điện giải đã cạn kiệt đó bằng những thực phẩm giàu cả natri và kali.

Các thực phẩm "màu cầu vồng"

Một đánh giá vào tháng 9 năm 2021 trên tạp chí Current Nutrition Reports cho thấy rằng chế độ ăn uống dựa trên thực vật có thể có lợi cho những người có các triệu chứng COVID kéo dài. Không cần phải ăn tất cả nếu chế độ ăn thuần chay hoàn toàn cảm thấy quá khắc nghiệt. Thậm chí chỉ cần ăn một chế độ ăn nhiều thực vật hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy cắt đầu với những gì bạn đã thích ăn. Vì vậy, nếu bạn thích trứng vào buổi sáng, bạn có thể thêm lá rau bina, lát cà chua hoặc nấm vào đó. Hoặc nếu bạn thích ăn sáng ngọt ngào như bánh quế nguyên hạt, bạn có thể ăn cùng với một tách quả việt quất và mâm xôi hay phủ lên bánh quế của bạn với những lát chuối.

Thêm nhiều màu sắc hơn vào chế độ ăn uống của bạn có nghĩa là bạn cũng đang tăng cường tiêu thụ các vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ cần thiết. Tất cả những chất dinh dưỡng này sẽ giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn và trở thành hàng phòng thủ tốt nhất giúp chống lại bất kỳ loại bệnh tật hoặc tình trạng hoặc triệu chứng nào khác có thể phát triển và giúp giảm viêm trong cơ thể nhờ vào thành phần chống oxy hóa giàu chất chống oxy hóa của trái cây và rau.

Theo Eatingwell