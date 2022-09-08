Các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu trên 68.786 phụ nữ và 41.701 nam giới để kết luận rằng "ăn nhiều bơ hơn có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh mạch vành thấp hơn."

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ cho thấy ăn chất béo không bão hòa có nguồn gốc thực vật có thể nâng cao chất lượng chế độ ăn uống và là một thành phần quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Nó có thể được sử dụng ở nhiều dạng, chẳng hạn như dầu để nấu ăn, hoặc kem dưỡng ẩm cho tóc hoặc da. Một quả bơ cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể được tiêu thụ hàng ngày.

Bơ là loại trái cây có hạt, nhiều kem với hương vị nhẹ được cho là có nguồn gốc từ Mexico. Chúng có thể được sử dụng như một loại trái cây hoặc một loại rau trong nhà bếp, thường được thái lát và trộn thành món salad, xay nhuyễn thành súp hoặc sinh tố, hoặc nghiền thành món ăn bơ sữa nhẹ.

Tuy nhiên, điều rất quan trọng là phải có một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều loại thay vì tập trung vào lợi ích của từng loại thực phẩm.

Các yếu tố dẫn đến bệnh tim

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Pallavi Aga, Bác sĩ và nhà tư vấn lối sống cho rằng yếu tố quan trọng đằng sau các bệnh tim là sự gia tăng trong việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn.

Tiến sĩ Aga cho biết: "Việc hấp thụ quá nhiều đường dưới dạng các món ngọt, nước ngọt và nước ép trái cây, dầu tinh luyện và lối sống ít vận động có thể dẫn đến kháng insulin là một yếu tố gây ra chứng viêm và các vấn đề về tim mạch."

Nói về nghiên cứu này, tiến sĩ cho biết bơ là một nguồn giàu axit béo không bão hòa đơn rất có lợi và giàu kali, chất xơ và folate. Do đó, chúng là một loại siêu thực phẩm.

Thực phẩm như thuốc!

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Pallavi Aga chỉ ra rằng chế độ ăn cơ bản hàng ngày chủ yếu phải có nhiều protein, carbohydrate và cân bằng chất béo tốt.

Tiến sĩ Pallavi Aga cho biết: "Nếu lượng đường trong máu, mức insulin và chất béo trung tính ở mức thấp hơn, thực phẩm có thể trở thành thuốc chữa bất kỳ bệnh nào và có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và tim mạch chỉ trong vòng vài tuần."

Tiến sĩ Pallavi Aga cũng nói rằng chất béo lành mạnh như bơ sữa trâu, dầu dừa và chất béo không bão hòa đơn như dầu ô liu rất tuyệt vời. Tuy nhiên, dầu hạt tinh chế không tốt cho tim mạch.

Lợi ích khi ăn quả bơ

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Aga nói rằng chìa khóa là giữ insulin và lượng đường trong máu ở mức thấp. Nguyên nhân cơ bản luôn là do kháng insulin.

"Để ngăn ngừa tình trạng kháng insulin, chúng ta phải sử dụng phương pháp điều trị giảm lượng carbohydrate. Chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật, ăn chay hoặc không ăn chay đều được miễn là dầu tinh luyện, thực phẩm chế biến và carbohydrate được giữ ở mức thấp và được sử dụng với số lượng cân bằng", cô chia sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Bơ rất tốt khi sở hữu những ưu điểm như:

Nguồn kali tuyệt vời

Giàu folate

Nguồn cung cấp vitamin C, E, K và B6

Chúng cũng rất giàu magiê

Tuyệt vời cho sức khỏe thị lực

Các thành phần của nó có thể ngăn ngừa ung thư

Giảm nguy cơ trầm cảm

Cải thiện tiêu hóa

Giải độc một cách tự nhiên

Theo Indiatoday