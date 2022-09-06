Bảo vệ cơ thể trong những ngày nắng oi ả với 3 loại thực phẩm giàu dưỡng chất bán đầy ở chợ Việt

Dinh dưỡng 06/09/2022 19:26

Đối với người Hy Lạp và La Mã cổ đại, "ngày của loài chó" thường xảy ra vào khoảng thời gian ngôi sao Sirius mọc cùng với mặt trời. Người xưa tin rằng sức nóng từ hai ngôi sao kết hợp lại là thứ khiến những ngày này trở nên nóng nhất trong năm, thời kỳ có thể gây ra những cơn sốt hoặc thậm chí là "thảm họa".

Bảo vệ cơ thể trong những ngày nắng oi ả với 3 loại thực phẩm giàu dưỡng chất bán đầy ở chợ Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người La Mã gọi thời kỳ ngôi sao Thiên Lang Sirius mọc cùng với mặt trời là "Dies Caniculares" hoặc "Days of the Dog Star", và theo thời gian nó được gọi là "Dog Days" của mùa hè.

Thuật ngữ "Dog Days" đề cập đến thời tiết đặc biệt nóng, oi bức và ẩm ướt xảy ra trong những tháng mùa hè của tháng 7 và tháng 8 ở Bắc bán cầu. Hầu hết mọi người sống ở bán cầu này đều lo lắng về thời điểm bắt đầu giai đoạn này. Họ muốn đảm bảo rằng họ có thể duy trì sức khỏe và sự minh mẫn trong suốt những ngày oi nóng. 

Bảo vệ cơ thể trong những ngày nắng oi ả với 3 loại thực phẩm giàu dưỡng chất bán đầy ở chợ Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Như một câu nói cổ đã nói: "Nếu bạn ăn ba loại thực phẩm vào "ngày của loài chó", bạn sẽ không gặp rắc rối trong suốt mùa hè."

3 loại thực phẩm nên ăn trong những ngày hè nóng bức

1. Thức ăn đắng

Bảo vệ cơ thể trong những ngày nắng oi ả với 3 loại thực phẩm giàu dưỡng chất bán đầy ở chợ Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng là một trong những loại thực phẩm có vị đắng. Ăn những thực phẩm có vị đắng vào mùa hè có thể giúp giải tỏa cơn nóng và cải thiện tình trạng cáu gắt của một người. Nhiệt độ cao trong mùa hè chắc chắn sẽ dẫn đến nóng nảy, gây hại cho sức khỏe nếu không được kiểm soát.

2. Dưa lưới

Bảo vệ cơ thể trong những ngày nắng oi ả với 3 loại thực phẩm giàu dưỡng chất bán đầy ở chợ Việt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều dưa vào mùa hè rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, một số loại dưa không nên ăn thường xuyên, chẳng hạn như dưa chuột. Các "ngôi sao sáng" khác bao gồm dưa đỏ, dưa hấu, và dưa lưới cũng rất bổ cho sức khỏe.

Mướp, dưa leo, mướp đông, bí đỏ được coi là những loại dưa được mùa. Nếu bạn tiêu thụ những thứ này ở mức độ vừa phải, bạn có thể dùng chúng trong suốt cả mùa hè mà không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào.

3. Đậu

Bảo vệ cơ thể trong những ngày nắng oi ả với 3 loại thực phẩm giàu dưỡng chất bán đầy ở chợ Việt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bước vào những ngày hè oi ả, ăn nhiều đậu được coi là tốt cho sức khỏe của bạn. Đậu đỏ và đậu xanh là những lựa chọn tốt. Đậu đỏ rất tốt để loại bỏ ẩm ướt và tăng cường sức mạnh cho lá lách. Đậu xanh giúp giải nhiệt mùa hè. Ăn đậu xanh từ ba đến năm ngày một lần giúp thanh nhiệt và cũng có thể làm mạnh lá lách và dạ dày. Đổ mồ hôi quá nhiều có thể dẫn đến mất kali trong cơ thể. Vì đậu nành edamame rất giàu kali, nên ăn thực phẩm này trong mùa hè có thể giúp bổ sung lượng kali bị mất đi.

Đậu Hà Lan là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào và giúp giảm nhiệt và ẩm ướt trong cơ thể. Chúng cũng có thể nuôi dưỡng lá lách và dạ dày. Giá đỗ rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein có lợi cho sức khỏe.

2 loại thực phẩm cần tránh trong những ngày nóng bức

1. Thực phẩm sống hoặc lạnh

Bảo vệ cơ thể trong những ngày nắng oi ả với 3 loại thực phẩm giàu dưỡng chất bán đầy ở chợ Việt - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống lạnh, kem, trái cây đá, các loại bia, và bất kỳ loại đồ ăn lạnh nào cũng có thể giải tỏa cơn nóng tạm thời để hạ nhiệt. Tuy nhiên, những vấn đề sau đó có thể phát sinh trong cơ thể như lạnh quá độ và ẩm ướt làm suy giảm các chức năng của lá lách và dạ dày gây ra sự bất hòa giữa hai cơ quan.

2. Hải sản sống

Trong mùa hè, các loại hải sản như tôm hùm, ốc và tôm sống thường xuyên xuất hiện trong thực đơn. Tất cả các sản phẩm thủy sản này cần được nấu chín hoàn toàn vì chúng chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng.

Những điều cần tránh trong những ngày nắng nóng nhất của mùa hè

  1. Hơi lạnh trực tiếp từ máy lạnh.
  2. Làm mát cổ họng và lưng cơ thể quá mức ở trẻ em và người già dễ bị tổn thương.
  3. Uống nước đá, đặc biệt là khi bạn đang đổ mồ hôi. Tiêu thụ nước ấm là tốt nhất.

Khi nào những "ngày của loài chó" bắt đầu vào năm 2022?

Bảo vệ cơ thể trong những ngày nắng oi ả với 3 loại thực phẩm giàu dưỡng chất bán đầy ở chợ Việt - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Những "ngày của loài chó" có thể được chia thành các giai đoạn đầu, giữa và cuối.

  • Giai đoạn đầu - từ 18/7 đến 25/7.
  • Giai đoạn giữa - từ 26/7 đến 14/8.
  • Giai đoạn cuối - từ 15/8 đến 24/8.

Nhiệt độ cao liên tục, dữ dội trong mùa hè đánh dấu thời kỳ mà tỷ lệ bệnh tật cao có thể xảy ra. Đây là lúc để mọi người nên sử dụng các biện pháp giúp duy trì và bảo tồn sức khỏe của họ. Có "bí quyết" sẽ giúp giảm thiểu mọi đợt bệnh tật và cho phép bạn trải qua một mùa hè không lo lắng. Người trung niên và cao tuổi cần bồi bổ tim mạch để tránh bệnh tim mạch. Phòng ngừa cũng là cách chữa bệnh tốt nhất.

Theo Nspirement

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