Có vẻ nghe kỳ lạ nhưng đây là lý do bạn không nên rửa dâu tây trước khi ăn!

Dinh dưỡng 06/09/2022 07:25

Dâu tây là một trong những loại quả được yêu thích nhất trên toàn thế giới, nhưng một điều mà tất cả chúng ta đều có thể liên tưởng đến là thời hạn sử dụng của những quả mọng ngọt ngào, nhỏ bé này thường dễ chết nhũn chỉ sau vài ngày mua. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra và có cách nào để giữ chúng được độ tươi và thơm ngon hơn chưa?

Có vẻ nghe kỳ lạ nhưng đây là lý do bạn không nên rửa dâu tây trước khi ăn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao dâu tây hư quá nhanh?

Có vẻ nghe kỳ lạ nhưng đây là lý do bạn không nên rửa dâu tây trước khi ăn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết chúng ta rửa, làm sạch và sau đó bảo quản trái cây và rau và dâu tây cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng lý do khiến dâu tây thối rữa nhanh như vậy là do chúng tiếp xúc với nước và độ ẩm.

Đúng vậy, rửa dâu tây bằng nước và sau đó bảo quản trong tủ lạnh là lý do duy nhất khiến chúng nhanh hỏng. 

Tại sao bạn nên để dâu tây khô?

Có vẻ nghe kỳ lạ nhưng đây là lý do bạn không nên rửa dâu tây trước khi ăn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C tự nhiên, rất tốt cho việc tăng cường miễn dịch, tăng cường trao đổi chất, giảm tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Tuy nhiên, loại trái cây ngọt ngào này rất dễ bị ẩm ướt bởi nhiệt độ, do đó cần có chiến thuật bảo quản thích hợp và sấy khô dâu tây mới có thể giúp dâu tây không bị hỏng.

Làm thế nào để tiết kiệm dâu tây bằng cách thổi khô!

Có lẽ bạn nghĩ ăn một thứ gì đó mà không rửa sạch là điều tồi tệ vì trái cây hoặc quả mọng có thể chứa hóa chất, chất phụ gia, sáp, cát hoặc chất bẩn, có thể gây ra một số bệnh. Vì vậy, làm theo mẹo này thực sự có thể giúp quả dâu khỏi hư hỏng và giữ chúng sạch sẽ.

Các bước bảo quản dâu tây đơn giản

Có vẻ nghe kỳ lạ nhưng đây là lý do bạn không nên rửa dâu tây trước khi ăn! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để bắt đầu hãy loại bỏ "vương miện" của dâu tây (lá cồi xanh).

Tiếp theo, rửa sạch chúng bằng nước lạnh, đặt lên khăn giấy để thấm khô.

Giữ chúng trên khay mở và sử dụng máy sấy khô ở nhiệt độ thấp.

Thổi khô trong 30 giây đến 40 giây. Cho chúng vào hộp kín rồi cho vào tủ lạnh và thưởng thức.

Lợi ích của việc ăn dâu tây

Có vẻ nghe kỳ lạ nhưng đây là lý do bạn không nên rửa dâu tây trước khi ăn! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, bổ sung dâu tây tươi vào chế độ ăn uống hàng ngày là một thói quen tốt cho sức khỏe. Chứa nhiều vitamin, chất xơ và hàm lượng chất chống oxy hóa đặc biệt cao được gọi là polyphenol, chúng rất hữu ích trong việc bảo vệ tim mạch, tăng cholesterol HDL (tốt), giảm huyết áp và cũng chống lại bệnh ung thư. Người ta thấy rằng chúng cũng không có natri, không có chất béo, không có cholesterol và ít calo. 

Theo Times of India

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