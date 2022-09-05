Giải nhiệt mùa hè với món canh thanh đạm này, vừa nhiều dinh dưỡng vừa rất thơm ngon lại cực kỳ tốt cho tim mạch

Món canh sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với hạt sen và lá lốt trong món canh vì hạt sen có thể dưỡng tim và khử hỏa ở tim, trong khi hoa hòe có thể thông tâm, an thần.

Ảnh minh họa: Internet Ở phương Tây, hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc ăn súp hoặc canh ấm vào mùa thu và mùa đông để làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, với việc nhấn mạnh vào cuộc sống bền vững và tiết kiệm hơn, việc bổ sung các loại đậu như đậu lăng, đậu gà, đậu Hà Lan vào bữa ăn có thể tăng thêm protein và chất xơ. Tuy nhiên, ở Trung Quốc và phần còn lại của châu Á, thực phẩm, đặc biệt là canh súp, đóng một phần cần thiết trong việc duy trì và bảo vệ sức khỏe. Vì vậy, tiêu thụ các loại thực phẩm phù hợp để hỗ trợ năng lượng khí và cân bằng âm dương của chúng ta là rất quan trọng trong văn hóa Trung Quốc.

Giảm tác động của cái nóng mùa hè Câu hỏi ăn canh súp đậu đỏ hay súp đậu xanh vào mùa hè trở nên hợp lý và không chỉ vì sở thích. Cả đậu đỏ và đậu xanh đều có thể giảm "hỏa" trong cơ thể. Những tháng mùa hè nóng nực và ngột ngạt. Trong đợt nắng nóng trên toàn thế giới như hiện nay, món chè nào sẽ là tốt nhất để giải nhiệt cơ thể từ bên trong và điều hòa khí huyết? Nói chung, người ta coi canh đậu xanh là lựa chọn đúng đắn vì nó có tác dụng thanh nhiệt, giảm hỏa bên trong.

Thanh nhiệt cơ thể từ bên trong "Trong y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), lửa được chia thành lửa bên ngoài và lửa bên trong", Tiến sĩ Zong-han Zhou, bác sĩ theo học tại Khoa Y học Cổ truyền Trung Quốc tại Cơ sở Renai của Bệnh viện Thống nhất Đài Bắc cho biết. Hỏa khí bên ngoài sẽ khiến cơ thể nổi mẩn đỏ, sưng tấy, nóng, đau và biểu hiện các triệu chứng viêm nhiễm khác như hôi miệng, có vị đắng, nổi mụn, táo bón. Uống canh đậu xanh thanh nhiệt là tốt nhất nếu các triệu chứng này xảy ra. Lửa bên trong, còn được gọi là "ngọn lửa trái tim," thường liên quan đến cảm xúc. Chẳng hạn, thời tiết mùa hè nóng nực khiến chúng ta dễ cáu gắt, có thể làm rối loạn chức năng của các cơ quan nội tạng, dẫn đến mất ngủ, hay mơ màng. Đồng thời, các triệu chứng bao gồm phản ứng chậm, mệt mỏi và phù nề. Uống canh hoặc chè đậu đỏ vào lúc này có thể giúp nuôi dưỡng tim mạch. Ảnh minh họa: Internet Đậu đỏ là thực phẩm có màu đỏ tốt cho tim mạch. Chúng có tác dụng tốt cho tim, dưỡng huyết. Mùa hè cũng là thời điểm tốt nhất để nuôi dưỡng trái tim. Trái tim bao gồm tinh thần cũng như nội tạng. Nhà thảo dược Trung Quốc Yali Zhu nói rằng ăn đậu đỏ và các thực phẩm màu đỏ khác để nuôi dưỡng tim vào mùa hè khiến chúng ta bình tĩnh về mặt cảm xúc và tràn đầy năng lượng, giúp tim khỏe mạnh hơn và ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Đậu đỏ là thực phẩm có màu đỏ tốt cho tim mạch. Canh đậu đỏ hạt sen, hoa hòe Theo Tiến sĩ Zong-han Zhou, đậu đỏ sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với hạt sen và lá lốt trong món canh vì hạt sen có thể dưỡng tim và khử hỏa ở tim, trong khi hoa hòe có thể thông tâm, an thần. Thành phần: Đậu đỏ (adzuki) - 50 g

Hạt sen - 30 g

Hoa loa kèn khô - 10 g

Nấm trắng - 30 g

Quả kỳ tử Goji - 5 g

Đường phèn vừa ăn Ảnh minh họa: Internet Các bước: Ngâm đậu đỏ trong hai giờ, ngâm nấm trắng trong nước ấm 30 phút, sau đó cắt thành từng miếng. Cho nước vào nồi, cho nấm vào đun sôi, đun ở lửa nhỏ trong 2 giờ 30 phút Cho nước ngọt vào nồi, sau đó cho đậu đỏ vào đun sôi. Thêm nước hầm nấm, thêm hạt sen vào đun cùng 30 phút. Thêm hoa hòe khô và quả kỷ tử vào, tiếp tục đun trong 15 phút rồi thêm đường phèn vào. Thưởng thức Theo Nspirement

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