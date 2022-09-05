Giải nhiệt mùa hè với món canh thanh đạm này, vừa nhiều dinh dưỡng vừa rất thơm ngon lại cực kỳ tốt cho tim mạch

Dinh dưỡng 05/09/2022 18:44

Món canh sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với hạt sen và lá lốt trong món canh vì hạt sen có thể dưỡng tim và khử hỏa ở tim, trong khi hoa hòe có thể thông tâm, an thần.

Giải nhiệt mùa hè với món canh thanh đạm này, vừa nhiều dinh dưỡng vừa rất thơm ngon lại cực kỳ tốt cho tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở phương Tây, hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc ăn súp hoặc canh ấm vào mùa thu và mùa đông để làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, với việc nhấn mạnh vào cuộc sống bền vững và tiết kiệm hơn, việc bổ sung các loại đậu như đậu lăng, đậu gà, đậu Hà Lan vào bữa ăn có thể tăng thêm protein và chất xơ. 

Tuy nhiên, ở Trung Quốc và phần còn lại của châu Á, thực phẩm, đặc biệt là canh súp, đóng một phần cần thiết trong việc duy trì và bảo vệ sức khỏe. Vì vậy, tiêu thụ các loại thực phẩm phù hợp để hỗ trợ năng lượng khí và cân bằng âm dương của chúng ta là rất quan trọng trong văn hóa Trung Quốc. 

Giảm tác động của cái nóng mùa hè

Câu hỏi ăn canh súp đậu đỏ hay súp đậu xanh vào mùa hè trở nên hợp lý và không chỉ vì sở thích. Cả đậu đỏ và đậu xanh đều có thể giảm "hỏa" trong cơ thể. 

Những tháng mùa hè nóng nực và ngột ngạt. Trong đợt nắng nóng trên toàn thế giới như hiện nay, món chè nào sẽ là tốt nhất để giải nhiệt cơ thể từ bên trong và điều hòa khí huyết? Nói chung, người ta coi canh đậu xanh là lựa chọn đúng đắn vì nó có tác dụng thanh nhiệt, giảm hỏa bên trong. 

Thanh nhiệt cơ thể từ bên trong

"Trong y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), lửa được chia thành lửa bên ngoài và lửa bên trong", Tiến sĩ Zong-han Zhou, bác sĩ theo học tại Khoa Y học Cổ truyền Trung Quốc tại Cơ sở Renai của Bệnh viện Thống nhất Đài Bắc cho biết. 

Hỏa khí bên ngoài sẽ khiến cơ thể nổi mẩn đỏ, sưng tấy, nóng, đau và biểu hiện các triệu chứng viêm nhiễm khác như hôi miệng, có vị đắng, nổi mụn, táo bón. Uống canh đậu xanh thanh nhiệt là tốt nhất nếu các triệu chứng này xảy ra.

Lửa bên trong, còn được gọi là "ngọn lửa trái tim," thường liên quan đến cảm xúc. Chẳng hạn, thời tiết mùa hè nóng nực khiến chúng ta dễ cáu gắt, có thể làm rối loạn chức năng của các cơ quan nội tạng, dẫn đến mất ngủ, hay mơ màng. Đồng thời, các triệu chứng bao gồm phản ứng chậm, mệt mỏi và phù nề. Uống canh hoặc chè đậu đỏ vào lúc này có thể giúp nuôi dưỡng tim mạch.

Giải nhiệt mùa hè với món canh thanh đạm này, vừa nhiều dinh dưỡng vừa rất thơm ngon lại cực kỳ tốt cho tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đậu đỏ là thực phẩm có màu đỏ tốt cho tim mạch. Chúng có tác dụng tốt cho tim, dưỡng huyết. Mùa hè cũng là thời điểm tốt nhất để nuôi dưỡng trái tim. Trái tim bao gồm tinh thần cũng như nội tạng. 

Nhà thảo dược Trung Quốc Yali Zhu nói rằng ăn đậu đỏ và các thực phẩm màu đỏ khác để nuôi dưỡng tim vào mùa hè khiến chúng ta bình tĩnh về mặt cảm xúc và tràn đầy năng lượng, giúp tim khỏe mạnh hơn và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Giải nhiệt mùa hè với món canh thanh đạm này, vừa nhiều dinh dưỡng vừa rất thơm ngon lại cực kỳ tốt cho tim mạch - Ảnh 3

Đậu đỏ là thực phẩm có màu đỏ tốt cho tim mạch. 

Canh đậu đỏ hạt sen, hoa hòe

Theo Tiến sĩ Zong-han Zhou, đậu đỏ sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với hạt sen và lá lốt trong món canh vì hạt sen có thể dưỡng tim và khử hỏa ở tim, trong khi hoa hòe có thể thông tâm, an thần.

Thành phần:

  • Đậu đỏ (adzuki) - 50 g
  • Hạt sen - 30 g
  • Hoa loa kèn khô - 10 g
  • Nấm trắng - 30 g
  • Quả kỳ tử Goji - 5 g
  • Đường phèn vừa ăn
Giải nhiệt mùa hè với món canh thanh đạm này, vừa nhiều dinh dưỡng vừa rất thơm ngon lại cực kỳ tốt cho tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các bước:

  1. Ngâm đậu đỏ trong hai giờ, ngâm nấm trắng trong nước ấm 30 phút, sau đó cắt thành từng miếng.
  2. Cho nước vào nồi, cho nấm vào đun sôi, đun ở lửa nhỏ trong 2 giờ 30 phút
  3. Cho nước ngọt vào nồi, sau đó cho đậu đỏ vào đun sôi. Thêm nước hầm nấm, thêm hạt sen vào đun cùng 30 phút.
  4. Thêm hoa hòe khô và quả kỷ tử vào, tiếp tục đun trong 15 phút rồi thêm đường phèn vào.
  5. Thưởng thức

Theo Nspirement

5 lợi ích đáng kinh ngạc của bắp ngô đối với sức khỏe

5 lợi ích đáng kinh ngạc của bắp ngô đối với sức khỏe

Vốn là loại thực phẩm quen thuộc với nhiều người Việt nhưng ít ai biết rằng bắp ngô lại mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đến vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết nấu chè đậu đỏ cách nấu chè đậu xanh món ngon mùa hè

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 39 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe