Bổ sung các thực phẩm này có thể giúp bạn phục hồi nhan sắc, cải thiện collagen tự nhiên

Cá

Ảnh minh họa: Internet

Được nạp tự nhiên với các axit amin và axit béo omega 3, cá và da của cá là nguồn cung cấp collagen peptide chính, giúp cải thiện việc sản xuất collagen trong cơ thể. Theo các nghiên cứu, các loại cá có vỏ và cá biển là dạng thực phẩm tăng collagen tốt nhất.

Đậu

Là nguồn giàu các axit amin tốt, đậu có nhiều protein giúp tổng hợp collagen. Bên cạnh đó, sự hiện diện của đậu đồng giúp tái tạo tế bào và cũng thúc đẩy sản xuất collagen.

Trái cây có múi

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C giúp sản xuất pro-collagen tốt hơn, giúp tăng cường collagen trong cơ thể một cách tự nhiên. Nó giữ cho da, tim và tóc khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu, vitamin C tăng cường tái tạo tế bào trong cơ thể và chữa lành những tổn thương do sự hiện diện của các gốc tự do. Các loại quả mọng, cam, bưởi, chanh và chanh có thể giúp tăng cường collagen trong cơ thể.

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng cũng là một giải pháp hợp lý để tăng cường collagen tự nhiên trong cơ thể. Lòng trắng trứng rất giàu proline, một loại axit amin giúp thúc đẩy sản xuất collagen.

Tỏi

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi có hàm lượng lưu huỳnh cao, sự hiện diện của khoáng chất này giúp tổng hợp và ngăn chặn sự hao tổn collagen trong cơ thể. Tỏi ở dạng thô giúp cung cấp các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa ở dạng tốt nhất, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cùng với việc sản xuất collagen tốt hơn.

Theo Times of India