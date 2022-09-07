Bổ sung các thực phẩm này có thể giúp bạn phục hồi nhan sắc, cải thiện collagen tự nhiên

Collagen về cơ bản là một loại protein, có tự nhiên trong cơ thể. Đây là các protein cấu trúc có trong da và các mô liên kết. Collagen được chia thành các axit amin trong da giúp giữ cho làn da khỏe mạnh, trẻ trung và cũng giúp chữa lành các vết sẹo và vết thương.

Ảnh minh họa: Internet Collagen bao gồm 19 loại axit amin không chỉ giúp cải thiện tế bào da mà còn liên quan đến giảm chứng đau khớp, dây chằng, tóc và da. Theo tuổi tác, việc sản xuất collagen trong cơ thể giảm xuống, và đó là lúc mà một chế độ ăn uống collagen lành mạnh trở nên cần thiết. Trên thực tế, những protein cấu trúc này giúp tái tạo và sửa chữa tế bào. Không có gì ngạc nhiên khi chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tăng cường protein này trong cơ thể, dưới đây là một số thực phẩm giúp thúc đẩy sản xuất collagen một cách tự nhiên, giúp ích cho một số chức năng của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet Theo tuổi tác, việc sản xuất collagen của cơ thể giảm xuống và đây là lý do tại sao hầu hết mọi người tiêu thụ các chất bổ sung collagen, bột protein hoặc sử dụng các ứng dụng tại chỗ để cải thiện tình trạng da. Khi thiếu collagen, cơ thể có nguy cơ bị đau khớp, nặng hơn là viêm khớp, viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, collagen thấp làm suy yếu các động mạch và vận chuyển máu ít hơn đến tim, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Những loại thực phẩm và thảo mộc này có thể cải thiện việc sản xuất Collagen một cách tự nhiên ở mọi lứa tuổi.

Cá Ảnh minh họa: Internet Được nạp tự nhiên với các axit amin và axit béo omega 3, cá và da của cá là nguồn cung cấp collagen peptide chính, giúp cải thiện việc sản xuất collagen trong cơ thể. Theo các nghiên cứu, các loại cá có vỏ và cá biển là dạng thực phẩm tăng collagen tốt nhất. Đậu Là nguồn giàu các axit amin tốt, đậu có nhiều protein giúp tổng hợp collagen. Bên cạnh đó, sự hiện diện của đậu đồng giúp tái tạo tế bào và cũng thúc đẩy sản xuất collagen. Trái cây có múi Ảnh minh họa: Internet Vitamin C giúp sản xuất pro-collagen tốt hơn, giúp tăng cường collagen trong cơ thể một cách tự nhiên. Nó giữ cho da, tim và tóc khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu, vitamin C tăng cường tái tạo tế bào trong cơ thể và chữa lành những tổn thương do sự hiện diện của các gốc tự do. Các loại quả mọng, cam, bưởi, chanh và chanh có thể giúp tăng cường collagen trong cơ thể. Lòng trắng trứng Lòng trắng trứng cũng là một giải pháp hợp lý để tăng cường collagen tự nhiên trong cơ thể. Lòng trắng trứng rất giàu proline, một loại axit amin giúp thúc đẩy sản xuất collagen. Tỏi Ảnh minh họa: Internet Tỏi có hàm lượng lưu huỳnh cao, sự hiện diện của khoáng chất này giúp tổng hợp và ngăn chặn sự hao tổn collagen trong cơ thể. Tỏi ở dạng thô giúp cung cấp các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa ở dạng tốt nhất, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cùng với việc sản xuất collagen tốt hơn. Theo Times of India

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