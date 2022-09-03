Chỉ ăn carbohydrate sẽ chỉ giải phóng đường vào máu của bạn và sẽ không thu được chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi nó được kết hợp với protein và chất xơ cùng với chất béo, nó sẽ làm chậm quá trình giải phóng đường trong máu do cơ thể cần thời gian để tiêu hóa các chất dinh dưỡng này.

Đây là sai lầm phổ biến nhất mà tất cả chúng ta đều làm một cách thường xuyên. Để kiểm soát lượng đường trong máu không tăng nhanh, điều quan trọng là bạn phải kết hợp carbs với một số chất dinh dưỡng khác như protein, chất xơ và chất béo.

Ăn ít chất xơ

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Khi bạn tiêu thụ ít chất xơ hơn giới hạn cho phép hàng ngày, nó sẽ có xu hướng làm tăng lượng đường huyết trong cơ thể. Theo trang Mayo Clinic, khuyến nghị chất xơ hàng ngày khác nhau cho nam giới và phụ nữ. Trong khi đối với một người đàn ông trưởng thành trung bình, lượng chất xơ nên từ 30-38 gam, trong khi một phụ nữ trưởng thành phải tiêu thụ khoảng 21-25 gam chất xơ.

Chất xơ là một chất dinh dưỡng không chỉ làm giảm lượng đường huyết trong cơ thể bạn mà còn thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa đồng thời giảm nguy cơ mắc một số bệnh lối sống như tiểu đường và bệnh tim.

Tiêu thụ đường ẩn

Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ, thói quen ăn uống này là một cái gì đó mà hầu hết chúng ta có thể không biết nhiều! Có một số loại thực phẩm có đường ẩn trong chúng. Từ trái cây đến rau và thậm chí cả ngũ cốc, nước ép trái cây, bánh mì và sữa chua ít béo mà chúng ta tiêu thụ đều có đường ẩn trong đó.

Khi nhiều nguồn đường ẩn được tiêu thụ cùng nhau, nó sẽ tác động tiêu cực đến cơ thể và mở đường cho sự gia tăng lượng đường trong máu. Điều quan trọng là phải xem bức tranh lớn hơn ở đây và nhìn tất cả các loại thực phẩm đã qua chế biến với đôi mắt mở. Bất cứ khi nào mua thực phẩm như vậy, hãy xem nhãn dinh dưỡng và danh sách thành phần, điều này có thể giúp bạn hiểu thực phẩm nào có đường ẩn trong chúng và sau đó bạn có thể chọn cách tiêu thụ lành mạnh hơn.

Theo Times of india