Tại sao bạn nên uống sữa trước khi ngủ? Biết được lý do tuyệt vời sau chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thức uống ngon miệng này!

Dinh dưỡng 03/09/2022 13:06

Sữa là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời, tốt cho xương của bạn và nó còn có nhiều lợi ích hơn nữa nếu bạn uống trước khi ngủ. Ví dụ, nó có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, ngủ ngon mà không bị thức giấc giữa đêm và thậm chí còn giúp giảm cân!

Uống một ly sữa thơm ngon trước khi đi ngủ là một cách thực sự dễ dàng để giúp cuộc sống của chúng ta khỏe mạnh hơn một chút.

Sữa có các hợp chất có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn

Tại sao bạn nên uống sữa trước khi ngủ? Biết được lý do tuyệt vời sau chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thức uống ngon miệng này! - Ảnh 1

Một số nghiên cứu trên người và động vật đã chỉ ra rằng uống sữa có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Sữa có chứa tryptophan và melatonin, có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tryptophan đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất serotonin, từ đó cải thiện tâm trạng của bạn, có thể giúp bạn thư giãn và cũng hoạt động như một tiền chất cho melatonin.

Melatonin giúp điều chỉnh nhịp sinh học cvà chuẩn bị cho bạn bước vào giấc ngủ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung melatonin và tryptophan giúp làm giảm lo lắng và trầm cảm có thể trở nên tồi tệ hơn vào khoảng thời gian ngủ.

Sữa là một nguồn protein tuyệt vời

Tại sao bạn nên uống sữa trước khi ngủ? Biết được lý do tuyệt vời sau chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thức uống ngon miệng này! - Ảnh 2

Nếu bạn ăn tối quá sớm trước khi ngủ, bạn có thể khó ngủ suốt đêm. Nếu bạn muốn tránh thức giấc giữa đêm vì bụng cồn cào do đói, hãy thử uống sữa trước khi đi ngủ.

Uống sữa trước khi đi ngủ có một lợi ích từ khía cạnh tâm lý

Tại sao bạn nên uống sữa trước khi ngủ? Biết được lý do tuyệt vời sau chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thức uống ngon miệng này! - Ảnh 3

Ở một mức độ nhất định, uống sữa trước khi ngủ có thể giúp bạn dễ ngủ vì nó trở thành một nghi thức ban đêm giúp bạn thư giãn và chuẩn bị đi ngủ. Một giả thuyết khác cho rằng sữa ấm có thể khiến bạn nhớ đến việc uống sữa trước khi đi ngủ khi còn nhỏ, điều này có thể mang lại những kỷ niệm đẹp và có tác dụng làm dịu.

Nó có thể giúp bạn giảm cân

Tại sao bạn nên uống sữa trước khi ngủ? Biết được lý do tuyệt vời sau chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thức uống ngon miệng này! - Ảnh 4

Nếu bạn coi việc uống sữa là "nghi thức" giúp bạn dễ ngủ và có lợi cho cơ thể, nó có thể giúp bạn giảm cân. Chất lượng giấc ngủ kém có thể khiến bạn tăng thêm cân, vì vậy, cải thiện nó có thể giúp bạn trở lại cân nặng bình thường. Vì sữa cũng chứa nhiều protein bổ dưỡng, nên nó là một sự thay thế tốt cho việc ăn vặt vào đêm khuya, điều này cũng có thể khiến bạn tăng cân.

Nó có thể làm tăng khối lượng cơ nạc

Tại sao bạn nên uống sữa trước khi ngủ? Biết được lý do tuyệt vời sau chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thức uống ngon miệng này! - Ảnh 5

Sữa chứa các protein được gọi là casein và whey. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ casein và whey protein vào buổi tối có thể làm tăng tổng hợp protein cơ bắp qua đêm.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bạn có thể không dung nạp lactose và không nhận ra điều đó. Một số triệu chứng bao gồm đầy hơi, đầy hơi và chuột rút. Vì vậy, khi chọn việc uống sữa bạn cũng cần cần nhắc tới tình trạng cơ thể mình có phù hợp hay không nhé.

Theo Brightside

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