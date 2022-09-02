Gấp đôi lợi ích dinh dưỡng với những loại rau này khi bạn chọn cách nấu chín

Dinh dưỡng 02/09/2022 12:00

Người ta nói rằng rau sống là cách tốt nhất để bao gồm dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của bạn. Khái niệm "chế độ ăn uống thực phẩm thô" chắc chắn đã tạo ra rất nhiều sự cường điệu trong những năm gần đây vì mọi người tin rằng "thực phẩm càng ít chế biến thì càng tốt".

Nhưng, điều đáng ngạc nhiên là có một số loại rau trở nên bổ dưỡng hơn khi chúng được nấu chín và ăn sống có thể không mang lại nhiều dinh dưỡng! Dưới đây là một số loại rau nằm trong danh sách này.

Rau chân vịt / Rau bina

Gấp đôi lợi ích dinh dưỡng với những loại rau này khi bạn chọn cách nấu chín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại rau xanh này được biết đến là siêu dinh dưỡng khi chứa nhiều chất dinh dưỡng và chứa nhiều khoáng chất, vitamin. Tuy nhiên, hầu hết các chất dinh dưỡng này không được hấp thụ hoàn toàn khi chưa nấu chín. Rau giàu axit oxalic ngăn chặn sự hấp thụ sắt và canxi. Khi nó được nấu chín, nó sẽ giải phóng canxi liên kết để cơ thể hấp thụ nhiều hơn. Ngoài ra, khi rau bina được hấp sẽ làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Măng tây

Gấp đôi lợi ích dinh dưỡng với những loại rau này khi bạn chọn cách nấu chín - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Như chúng ta đã biết, tất cả các chất dinh dưỡng sống đều được tạo ra từ tế bào và khi đến với rau củ, các chất dinh dưỡng quan trọng sẽ bị giữ lại bên trong thành tế bào. Quá trình nấu chín phá vỡ thành tế bào của măng tây, làm cho các vitamin quan trọng C, A, B9 và E được hấp thụ nhiều hơn.

Ớt chuông

Gấp đôi lợi ích dinh dưỡng với những loại rau này khi bạn chọn cách nấu chín - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Loại ớt này là một nguồn tuyệt vời của carotenoid, là một chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Khi ớt chuông được nấu với nhiệt, nó sẽ phá vỡ thành tế bào, giúp hấp thụ chất chống oxy hóa này hơn nữa. Ngoài ra, bạn nên rang ớt chuông thay vì hấp / luộc, vì vitamin có trong chúng có thể trôi ra nước.

Đậu xanh

Gấp đôi lợi ích dinh dưỡng với những loại rau này khi bạn chọn cách nấu chín - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Loại đậu này chủ yếu được thưởng thức như một món ăn phụ trong hầu hết các nền ẩm thực. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng những hạt đậu xanh này có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn khi chúng được nấu chín. Có thể là nướng, cho vào lò vi sóng, thậm chí là chiên, đậu xanh chỉ ngon nhất khi chúng đã được nấu chín.

Theo Times of India

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