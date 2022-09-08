4 thực phẩm là "đồng minh" tuyệt vời vừa ngon vừa bổ dành cho bệnh nhân huyết áp cao

Dinh dưỡng 08/09/2022 07:16

Huyết áp cao là một trong những yếu tố hàng đầu dẫn đến các vấn đề về tim mạch. Một chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh sẽ giúp bạn ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả tình trạng huyết áp cao. Vì vậy, hãy chú ý hơn nữa đến chế độ dinh dưỡng dành cho bệnh cao huyết áp.

4 thực phẩm là 'đồng minh' tuyệt vời vừa ngon vừa bổ dành cho bệnh nhân huyết áp cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông Gary Chiah, Chuyên gia dinh dưỡng cao cấp tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) đã chia sẻ những lời khuyên về các loại thực phẩm tốt nhất để giảm huyết áp cao.

Thêm chất xơ

4 thực phẩm là 'đồng minh' tuyệt vời vừa ngon vừa bổ dành cho bệnh nhân huyết áp cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể kiểm soát huyết áp cao bằng rau và trái cây tươi. Bạn nên ăn tối thiểu 2 + 2 khẩu phần trái cây và rau mỗi ngày. Một khẩu phần trái cây tương đương với một trái cây nhỏ, 1 trái chuối vừa, 10 trái nho hoặc 1/4 cốc trái cây khô. Một khẩu phần rau là 100 g rau nấu chín.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu magiê

4 thực phẩm là 'đồng minh' tuyệt vời vừa ngon vừa bổ dành cho bệnh nhân huyết áp cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Magiê có thể giúp giảm huyết áp cao. Các loại rau lá xanh, hạt và quả hạch (ví dụ như hạnh nhân, hạt điều, hạt hướng dương và hạt bí ngô) là nguồn cung cấp magiê dồi dào. Hạt và quả hạch cũng chứa chất béo có lợi cho tim. Không cần thiết phải bổ sung magiê bổ sung. Chỉ cần đảm bảo bao gồm các loại thực phẩm giàu magiê trong bữa ăn của bạn.

Ngũ cốc nguyên hạt

4 thực phẩm là 'đồng minh' tuyệt vời vừa ngon vừa bổ dành cho bệnh nhân huyết áp cao - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những người bị huyết áp cao nên ăn nhiều thực phẩm từ ngũ cốc vì chúng chứa nhiều chất xơ, kali và magiê. Thay thế gạo trắng và mì tinh chế bằng các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt và mì nguyên cám.

Ăn nhiều thực phẩm giàu kali

4 thực phẩm là 'đồng minh' tuyệt vời vừa ngon vừa bổ dành cho bệnh nhân huyết áp cao - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn bị huyết áp cao, hãy đảm bảo rằng bạn ăn đủ trái cây và rau quả vì chúng rất giàu kali. Đối với rau, bạn có thể chọn đậu Hà Lan, rau xanh, cà chua, rau bina và khoai tây. Các loại trái cây như chuối, cam và trái cây khô như nho khô, mơ, mận khô và chà là cũng chứa nhiều kali. Hãy nhớ bạn nên lấy kali từ thực phẩm không phải thực phẩm bổ sung để tránh bất kỳ nguy cơ quá liều.

Theo Healthxchange

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