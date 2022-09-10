Thức uống chống lão hóa từ dừa và nghệ này là một "thần dược" cho làn da khỏe mạnh từ trong ra ngoài

Dinh dưỡng 10/09/2022 16:58

Cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể, làn da cũng cần một số chất dinh dưỡng thiết yếu nhất định để duy trì sức khỏe tốt. Cơ quan lớn nhất của cơ thể chúng ta tuy cứng rắn nhưng vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động quá mức của môi trường bên ngoài, cũng như những thay đổi xảy ra bên trong cơ thể chúng ta. Nhưng vì chúng ta chỉ có thể kiểm soát môi trường bên ngoài của mình ở một mức độ nhất định, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng môi trường bên trong của chúng ta lành mạnh và hạnh phúc.

Thức uống chống lão hóa từ dừa và nghệ này là một 'thần dược' cho làn da khỏe mạnh từ trong ra ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự lên xuống của nội tiết tố, thiếu hụt một số thành phần thiết yếu trong chế độ ăn uống, v.v. có thể tàn phá làn da. Vì vậy, trong khi bạn chi nhiều tiền để mua mỹ phẩm đắt đỏ với mong muốn có vẻ đẹp bên ngoài, bạn cũng có thể được lợi khi dành một chút thời gian để đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh cho làn da của mình.

Một số chất dinh dưỡng đã được biết đến để thúc đẩy sức khỏe làn da bao gồm chất chống oxy hóa, axit béo omega-3 và omega-6 cùng các vitamin E và C. Chất chống oxy hóa được tìm thấy trong một số thực phẩm có nguồn gốc thực vật như trái cây và rau quả, cũng như các loại gia vị và thảo mộc. Chúng thường chứa các vitamin thiết yếu quan trọng để duy trì một làn da khỏe mạnh. Trong khi đó, axit béo được tìm thấy trong hạt và quả hạch, cũng như cá béo.

Thức uống chống lão hóa từ dừa và nghệ này là một 'thần dược' cho làn da khỏe mạnh từ trong ra ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C giúp tổng hợp collagen, trong khi vitamin E rất quan trọng để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và tia UV. Chất chống oxy hóa chống lại chứng viêm, phản ánh ra bên ngoài dưới dạng một làn da sạch mụn và không tì vết. Đặc biệt, có một công thức dành cho bạn để kết hợp tất cả các chất dinh dưỡng này trong một thức uống thơm ngon.

Công thức đồ uống chống lão hóa từ dừa và nghệ

Thức uống chống lão hóa từ dừa và nghệ này là một 'thần dược' cho làn da khỏe mạnh từ trong ra ngoài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công thức này có chuối, dứa, hạt lanh, nước cốt dừa, dầu dừa, gừng, quế và nghệ. Thức uống này có thể là một bổ sung mạnh mẽ cho chế độ ăn uống của bạn nếu bạn đang muốn cải thiện sức khỏe làn da của mình. Dầu dừa và sữa là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh và các vitamin quan trọng, trong khi đó hạt lanh sáng bóng cung cấp cho bạn một lượng axit béo omega. Gừng và nghệ là cả hai loại gia vị gốc được cho là có lợi ích chống lão hóa bằng cách cải thiện độ đàn hồi của da và chống lại chứng viêm.

Thức uống chống lão hóa từ dừa và nghệ này là một 'thần dược' cho làn da khỏe mạnh từ trong ra ngoài - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là cách làm thức uống này:

1. Cắt chuối và dứa.

2. Đặt chúng vào một cái bát và thêm hạt lanh, gừng nạo, dầu dừa, bột quế, bột nghệ vào.

3. Thêm nước cốt dừa và sử dụng máy xay cầm tay để trộn tất cả các nguyên liệu với nhau.

4. Bạn có thể thêm một chút mật ong để làm ngọt thức uống hơn nếu bạn thích.

Điều quan trọng là bạn phải cung cấp đủ nước và rửa mặt sau một ngày ra nắng để đảm bảo một làn da khỏe mạnh và sạch sẽ.

Theo NDTV

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