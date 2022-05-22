Thực phẩm nào TỐT NHẤT cho một buổi sáng đầy năng lượng?

Ăn trứng vào bữa sáng không chỉ tăng cảm giác no lâu, giảm lượng calo vào bữa ăn tiếp theo, mà còn giúp duy trì lượng đường và insulin trong máu ổn định Ngoài ra, lòng đỏ trứng có chứa lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Trứng cũng là một trong những nguồn choline tốt nhất, một chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của não và gan.

Mặc dù, trứng có hàm lượng cholesterol cao nhưng trứng không làm tăng mức cholesterol ở hầu hết mọi người. Trên thực tế, ăn cả quả trứng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách điều chỉnh hình dạng của cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt và cải thiện độ nhạy insulin. Hơn nữa, ba quả trứng lớn cung cấp khoảng 20 gram protein chất lượng cao.

Đây là một loại chế phẩm từ sữa bổ dưỡng và có mùi vị thơm ngon. Sữa chua Hy Lạp được chế biến bằng cách lọc váng sữa và chất lỏng khác từ sữa đông. Từ đó cho ra một loại sữa chua chứa nhiều chất đạm. Sữa chua làm tăng mức độ hormone PYY và GLP-1. Ngoài ra sữa chua cũng có nhiều men vi sinh tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa.

Để thưởng thức sữa chua Hy Lạp vào buổi sáng, bạn có thể thêm vào một số loại hoa quả ưa thích. Như việt quất, dâu tây, kiwi,…Hoặc lấy nước ép hoa quả trộn với sữa chua. Như vậy sẽ giúp sữa chua thêm phần thơm ngon và dễ ăn. Đồng thời bổ sung vào bữa sáng một số vitamin và chất xơ.

Rau xanh

Với người muốn giảm cân thì rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong mọi bữa ăn, kể cả bữa sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Rau giàu chất xơ, các nhóm vitamin, khi bạn đang cố gắng giảm cân, ăn rau sẽ giúp bạn nhanh no, ít calo, và giúp cơ thể tiêu hóa, đào thải nhanh hơn, tránh tích tụ năng lượng dư thừa gây thừa cân.

Ngô

Theo các nghiên cứu và chuyên gia đã chỉ ra rằng ngô là thực phẩm rất thích hợp để ăn sáng vì lúc пày nồng độ axit trong dạ dày tương đối cao, lượng cellulose có trong ngô có tác dụng kích hoạt đường tiêu hóa hoạt động. Vậy пên, buổi sáng khi vừa thức dậy chính là thời điểm vàng để ăn ngô.

Trong số các loại ngũ cốc, ngô chứa những hợp chất phenolic cao nhất, nghĩa là nó có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư tuyệt vời.

Ngô chứa rất nhiều những thành phần “đại bổ” cho sức khỏe con người điển như: chất xơ giúp giảm nguy cơ các bệпh về hệ tiêu hóa; beta-cryptoxanthin giúp chống uпg thư phổi và vú; vitamin B1 giúp giảm các bệпh về tim mạch và bổ sung năng lượng cho 1 ngày dài hoạt động,…

Các loại hạt

Các loại hạt, đặc biệt là họ đậu, cung cấp rất nhiều protein và khoáng chất cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh. Ví dụ như magie, kẽm, sắt, canxi,… Trong các loại hạt cũng có chứa chất xơ hòa tan. Chất xơ này giúp giảm cholesterol LDL và tăng cholesterol HDL. Việc bổ sung đầy đủ cả protein lẫn chất xơ sẽ giúp ngăn chặn việc lượng đường tăng đột biến trong máu. Một số loại hạt bạn có thể tham khảo là hạt vừng, hạt chia, hạt lanh, bí ngô, hướng dương,…

Ảnh minh họa: Internet

Bơ

Bơ chứa nước, chất xơ, chất béo lành mạnh và axit oleic đơn không bão hòa cao, lại ít năng lượng, nên bạn có thể thêm chúng vào món salad để ăn sáng giảm cân hiệu quả.