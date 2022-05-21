Các loại thực phẩm sinh ra đã dành cho nhau, càng kết hợp càng có lợi cho sức khỏe

Dinh dưỡng 21/05/2022 20:38

Muốn có chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh, hãy kết hợp các món ăn này trong bữa ăn để kiểm chứng nhé!

Đậu đen và ớt chuông đỏ

Đậu đen là nguồn chất sắt rất rốt. Và chất sắt trong rau quả là chất sắt không-heme, không dễ hấp thụ như chất sắt trong thịt. Chỉ khoảng 2-20% chất sắt trong rau quả hấp thu được vào máu, so với 15-35% chất sắt trong thịt. Nên vitamin C – đặc biệt giàu trong ớt chuông đỏ - có thể phối hợp với đậu đen mục đích để làm tăng khả năng hấp thụ chất sắt không-heme vào cơ thể đến 6 lần.

Các loại thực phẩm sinh ra đã dành cho nhau, càng kết hợp càng có lợi cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh với cà chua

Bông cải xanh và cà chua là hai loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng vì lượng vitamin dồi dào có trong đó. Hai thực phẩm này đều chứa nhiều sinh tố, giúp tẩy chất bẩn trong máu, đồng thời sẽ giúp phòng ngừa những căn bệnh nguy hiểm về tim mạch một cách hiệu quả.

Thịt gà – cà rốt

Thịt gà chứa chất kẽm, giúp cơ thể chuyển hóa tốt nhất lượng vitamin A có trong cà rốt. Khi kết hợp cà rốt với thịt gà vừa làm tăng sức đề kháng vừa bồi bổ dưỡng chất cho cơ thể, vì vậy rất phù hợp với người vừa ốm dậy và cả trẻ nhỏ đang ăn dặm, các bé có sức khỏe yếu. 

Các loại thực phẩm sinh ra đã dành cho nhau, càng kết hợp càng có lợi cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Món ăn thường được gợi ý là cháo thịt gà cà rốt, hoặc nấu soup thịt gà, cà rốt, ngô vừa dễ ăn vừa bổ dưỡng.

Trà xanh + tiêu đen

Các nghiên cứu cho thấy bạn nên thêm vào trà xanh một ít hạt tiêu đen. Trà xanh đã có một chất chống oxy hóa đặc biệt là EGCG, tăng cường khả năng chuyển hóa và chống lại bệnh ung thư. 

Trong khi đó tiêu đen còn có thể giúp EGCG hoạt động hiệu quả hơn. Tiêu làm tăng khả năng hấp thụ của EGCG, để nó không bị phá vỡ nhanh chóng khi đi vào máu. Nếu không muốn uống trà với tiêu, bạn có thể dùng 2 món này làm gia vị nấu ăn.

Dâu tây và sữa bò

Dâu tây, một loại trái cây ngon lành, tươi mát chứa nhiều bêta-caroten, có tác dụng dưỡng gan sáng mắt, dùng cùng với sữa bò giúp cơ thể tăng cường hấp thụ chất đạm, giúp dưỡng tim an thần và tinh thần minh mẫn.

Các loại thực phẩm sinh ra đã dành cho nhau, càng kết hợp càng có lợi cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng – phô mai

Trứng chứa rất nhiều vitamin D - chìa khóa giúp canxi hấp thu được vào cơ thể. Phô mai giúp bổ sung canxi (tăng chiều cao cho trẻ). Ăn trứng chung với phô mai giúp cơ thể dễ dàng hấp thu lượng canxi có trong phô mai hơn.

Trứng và phô mai có thể kết hợp chung trong các món như: trứng cuộn phô mai, súp trứng phô mai và trứng chiên phô mai...

 

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