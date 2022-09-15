Thêm 5 loại nước ép rau củ nguyên chất này vào chu trình làm đẹp vừa tăng cường sức khỏe lại giúp da tươi xinh "mơn mởn" bất chấp nắng hè

Đối với một số người, mùa hè chỉ để thưởng thức các loại trái cây theo mùa yêu thích của họ như xoài, vải, dưa hấu và nhiều loại trái cây khác trong khi những người khác lại hào hứng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của họ. Tuy nhiên, một điều không nên coi thường giữa mùa hè sôi động đó chính là dưỡng da.

Cách tốt nhất để giữ nước cho cơ thể là cung cấp nước cho cơ thể bằng những loại nước ép rau củ tươi ngon sẽ được giới thiệu sau đây vào buổi sáng cùng với bữa sáng và vào buổi tối trước khi ăn tối. Cơ thể của bạn sẽ duy trì đủ nước làm cho bạn cảm thấy năng động và trẻ hóa.

Khi mặt trời chiếu xuống và lấy đi năng lượng của chúng ta, tất cả chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta uống hoặc ăn một thứ gì đó để cung cấp nước cho cơ thể trong suốt cả ngày. Đặc biệt là đối với những người ở ngoài nắng trong nhiều giờ để đi lại và đi làm hoặc bất kỳ hoạt động ngoài trời nào khác.

Chăm sóc da mùa hè: Dưới đây là 5 loại nước ép rau củ cho làn da khỏe mạnh và tươi sáng:

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Phổ biến trên toàn thế giới, loại nước ép này thực sự là một phép màu cho việc chăm sóc da. Nước ép củ cải đường hoạt động như một chất lọc máu tuyệt vời, là chìa khóa để giữ cho làn da của bạn sáng và khỏe mạnh. Củ dền cũng rất giàu Vitamin C giúp xóa mờ vết thâm và làm đều màu da của bạn đồng thời mang lại vẻ sáng tự nhiên.

Nước ép dưa chuột

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Nước ép dưa chuột chứa nhiều chất dinh dưỡng như Vitamin K, Vitamin C, magiê, phốt pho, riboflavin, B-6, folate, axit pantothenic, sắt, silica, canxi và kẽm. Đó là lý do tại sao nhiều người thích uống nước ép dưa chuột để giữ cho làn da của họ không có khuyết điểm và đủ nước trong thời gian dài.

Nước ép cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cà chua giúp bạn loại bỏ sạm da, chống lại sự đổi màu của da, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, thu nhỏ lỗ chân lông và cũng điều chỉnh sự bài tiết chất nhờn ở da nhờn. Bạn nên uống nước ép mỗi sáng để hấp thu tất cả những gì tốt đẹp từ nó.

Nước ép bầu và bạc hà

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người không thích uống nước ép bầu nhưng công thức nước trái cây này sẽ là một thay đổi cuộc chơi. Để pha nước ép này, bạn cần bầ, lá bạc hà, quả amla, gừng và chút muối. Trộn tất cả lại với nhau rồi xay mịn và lọc bả. Sau đó thì thưởng thức loại nước ép mới lạ, thơm ngon.

Nước ép bắp cải và dưa chuột

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bắp cải có thể làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe làn da của bạn vì nó chứa Vitamin C và K cùng một số chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do. Bạn cũng có thể thêm một chút xoài để tạo cho nó một hương vị thơm và sảng khoái. Để chuẩn bị món này, bạn cần có bắp cải, mùi tây, dưa chuột và xoài. Trộn tất cả lại với nhau rồi xay mịn và bạn sẽ có được một ly nước giải khát tuyệt vời!

Theo NDTV