Bí kíp nấu chè bưởi không bao giờ bị đắng, hương vị ngọt bùi, bưởi lại dai giòn sần sật

- Đường vàng (dùng đường thốt nốt sẽ ngon hơn)

- Nước

- 3 lá dứa

- Nước cốt dừa

Đậu xanh đã bóc vỏ.

Cách làm:

- 200gram đậu xanh ngâm nước để qua đêm, sau đó rửa sạch và đem đi hấp chín

- Gọt bỏ sạch hết phần vỏ xanh của bưởi (phải thật sạch để cùi bưởi không bị đắng), rồi cắt thành hạt lựu

- Chuẩn bị một nồi nước sôi thêm ít muối, cho cùi bưởi vào trụng sơ rồi vớt ra bóp với nước đến khi nào ra hết chất đắng

- Pha hỗn hợp nước cùng đường với bột năng để ngâm cùi bưởi khoảng 1 tiếng.

- Khi cùi bưởi đã ngậm hết nước và căng ra thì cho lên bếp sên ở lửa nhỏ, tiếp theo là áo bên ngoài bưởi một lớp bột năng

Cùi bưởi đã áo qua một lớp bột năng.

- Luộc cùi bưởi và vớt ra để vào thau nước lạnh, điều này sẽ giúp bưởi sẽ giòn hơn

- Pha một ít bột năng với nước nguội để xíu làm sệt cho nồi chè

- Bắc nồi nước lên bếp đun sôi cùng với 3 cọng lá dứa cho thơm, thêm đường tùy theo khẩu vị mọi người sau đó thì đổ từ từ chén bột năng đã pha khi nãy vào và khuấy nhanh tay đến khi đạt được độ sệt vừa ý

- Cho đậu xanh và cùi bưởi vào nấu sôi lần nữa là xong

- Cuối cùng là trình bày ra chén rồi chan thêm một ít nước cốt dừa

Bỏ một vài cọng lá dứa vô, mùi sẽ thơm hơn hẳn.

Dai giòn của cùi bưởi, bùi béo của đậu xanh và nước cốt dừa, vị ngọt vừa phải.

Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Hoài Thư