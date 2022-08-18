Bí kíp nấu chè bưởi không bao giờ bị đắng, hương vị ngọt bùi, bưởi lại dai giòn sần sật

Dinh dưỡng 18/08/2022 05:55

Chè bưởi không phải là cái tên xa lạ đối với các tín đồ hảo ngọt. Công thức dưới đây tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả để cho ra lò nồi chè bưởi ngọt bùi, dai giòn mà không bị đắng.

Nguyên liệu:

- 200gram đậu xanh (đã bóc vỏ)

- Cùi 1 quả bưởi

- Bột năng

- Đường vàng (dùng đường thốt nốt sẽ ngon hơn)

- Nước

- 3 lá dứa

- Nước cốt dừa

 

Bí kíp nấu chè bưởi không bao giờ bị đắng, hương vị ngọt bùi, bưởi lại dai giòn sần sật - Ảnh 1
Đậu xanh đã bóc vỏ.

 

Cách làm:

- 200gram đậu xanh ngâm nước để qua đêm, sau đó rửa sạch và đem đi hấp chín

- Gọt bỏ sạch hết phần vỏ xanh của bưởi (phải thật sạch để cùi bưởi không bị đắng), rồi cắt thành hạt lựu

- Chuẩn bị một nồi nước sôi thêm ít muối, cho cùi bưởi vào trụng sơ rồi vớt ra bóp với nước đến khi nào ra hết chất đắng

- Pha hỗn hợp nước cùng đường với bột năng để ngâm cùi bưởi khoảng 1 tiếng.

- Khi cùi bưởi đã ngậm hết nước và căng ra thì cho lên bếp sên ở lửa nhỏ, tiếp theo là áo bên ngoài bưởi một lớp bột năng

 

Bí kíp nấu chè bưởi không bao giờ bị đắng, hương vị ngọt bùi, bưởi lại dai giòn sần sật - Ảnh 2
Cùi bưởi đã áo qua một lớp bột năng.

 

- Luộc cùi bưởi và vớt ra để vào thau nước lạnh, điều này sẽ giúp bưởi sẽ giòn hơn

- Pha một ít bột năng với nước nguội để xíu làm sệt cho nồi chè

- Bắc nồi nước lên bếp đun sôi cùng với 3 cọng lá dứa cho thơm, thêm đường tùy theo khẩu vị mọi người sau đó thì đổ từ từ chén bột năng đã pha khi nãy vào và khuấy nhanh tay đến khi đạt được độ sệt vừa ý

- Cho đậu xanh và cùi bưởi vào nấu sôi lần nữa là xong

- Cuối cùng là trình bày ra chén rồi chan thêm một ít nước cốt dừa

 

Bí kíp nấu chè bưởi không bao giờ bị đắng, hương vị ngọt bùi, bưởi lại dai giòn sần sật - Ảnh 3
Bỏ một vài cọng lá dứa vô, mùi sẽ thơm hơn hẳn.

 

Bí kíp nấu chè bưởi không bao giờ bị đắng, hương vị ngọt bùi, bưởi lại dai giòn sần sật - Ảnh 4
Dai giòn của cùi bưởi, bùi béo của đậu xanh và nước cốt dừa, vị ngọt vừa phải.

 

 

Bí kíp nấu chè bưởi không bao giờ bị đắng, hương vị ngọt bùi, bưởi lại dai giòn sần sật - Ảnh 5

 

Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Hoài Thư

Cách làm gân bò ngâm mắm chuẩn giòn ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà!

Cách làm gân bò ngâm mắm chuẩn giòn ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà!

Gân bò ngâm mắm, giòn dai hấp dẫn, ai ai cũng mê hết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon mõi ngày công thức nấu chè bưởi ngon công thức nấu món ăn vặt

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 57 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 38 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe