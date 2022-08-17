Công thức làm Kombucha "thần thánh", tăng độ đàn hồi và sáng màu da, chị em nên lưu ngay công thức siêu đơn giản này

- Đường mía (1 cup)

- Scoby

- Syrup hoa quả (tuỳ chọn, có thể chọn các loại dễ uống như dâu, mâm xôi đen và đỏ)

- Nụ hoa hồng

Cách làm:

- Pha 2 loại trà với nước sôi và đường rồi để nguội hẳn

- Cho Scoby vào

- Để ủ lên men 1 tuần

- Làm syrup cho Kombucha, cho các loại quả bạn chọn vào đun nóng với chút đường và các nguyên liệu đi kèm (nếu muốn)

- Các loại syrup nên thử là mâm xôi đen với vani, mâm xôi đỏ với gừng, dâu tây với hoa hồng (cái loại này màu phấn hồng mà uống cũng thơm), cuối cùng là các loại họ dâu như mâm xôi đen, đỏ, dâu tây và việt quất

- Bước đóng chai: cho syrup vào lọ trước rồi đổ trà đã lên men vào, nhớ bỏ Scoby ra trước, cất vào hộp kín với trà thừa, để trong chỗ tối để dùng cho lần sau.

- Để thêm vào chỗ tối từ 3-10 ngày để Kombucha lên bọt (kiểm tra mỗi ngày để thả hơi ga trong chai)

- Đem cất tủ lạnh uống dần

Dâu tây với hoa hồng.

Mâm xôi đen với Vani.

Mâm xôi đỏ với gừng.

3 loại Kombucha là mâm xôi đen với vani, mâm xôi đỏ với gừng, dâu tây với hoa hồng

Chúc các bạn thực hiện thành công và có món giải khát ngon nhé!

* Nguồn: Facebook Nhung Trinh