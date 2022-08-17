Công thức làm Kombucha "thần thánh", tăng độ đàn hồi và sáng màu da, chị em nên lưu ngay công thức siêu đơn giản này

Kombucha đã quá nổi tiếng với vai trò một thức uống tốt cho sức khỏe. Ngoài các tác dụng như ngừa nhiễm trùng đường ruột, rối loạn tiêu hóa, viêm loét ruột và dạ dày, v.v. thì đối với riêng chị em phụ nữ, đây chính là thần dược để kéo dài tuổi xuân. Dưới đây là công thức làm Kombucha cực đơn giản.
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Nguyên liệu:
- Trà đen
- Trà xanh
- Nước đun sôi ( 2 lít)
- Đường mía (1 cup)
- Scoby
- Syrup hoa quả (tuỳ chọn, có thể chọn các loại dễ uống như dâu, mâm xôi đen và đỏ)
- Nụ hoa hồng
Cách làm:
- Pha 2 loại trà với nước sôi và đường rồi để nguội hẳn
- Cho Scoby vào
- Để ủ lên men 1 tuần
- Làm syrup cho Kombucha, cho các loại quả bạn chọn vào đun nóng với chút đường và các nguyên liệu đi kèm (nếu muốn)
- Các loại syrup nên thử là mâm xôi đen với vani, mâm xôi đỏ với gừng, dâu tây với hoa hồng (cái loại này màu phấn hồng mà uống cũng thơm), cuối cùng là các loại họ dâu như mâm xôi đen, đỏ, dâu tây và việt quất
- Bước đóng chai: cho syrup vào lọ trước rồi đổ trà đã lên men vào, nhớ bỏ Scoby ra trước, cất vào hộp kín với trà thừa, để trong chỗ tối để dùng cho lần sau.
- Để thêm vào chỗ tối từ 3-10 ngày để Kombucha lên bọt (kiểm tra mỗi ngày để thả hơi ga trong chai)
- Đem cất tủ lạnh uống dần
Chúc các bạn thực hiện thành công và có món giải khát ngon nhé!
* Nguồn: Facebook Nhung Trinh