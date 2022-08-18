Công thức "độc quyền" bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con

Dinh dưỡng 18/08/2022 05:58

Bánh Donut tôm mới lạ, ăn bắt vị, có thể làm món ăn vặt, ăn xế cho cả gia đình mà không cần lo tốn kém.

Nguyên liệu dùng cho một lần chế biến:

- 500gram tôm

- 1 miếng hành tây nhỏ

- 1 củ khoai tây nhỏ

- 1 miếng cà rốt nhỏ

 

Cách làm chi tiết trong từng hình ảnh: 

 

Công thức 'độc quyền' bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con - Ảnh 1
Tôm mình bóc vỏ làm sạch, cà rốt và khoai tây hấp chín, hành tây thái nhỏ.

- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay, thêm 2 thìa bột chiền xù hoặc bột mỳ và chút gia vị, sau đó xay nhỏ và tơi ra.
- Tiếp đến thì quét lớp dầu mỏng vào khuôn, ai có khuôn làm bánh donut thì dùng nhé. 

Công thức 'độc quyền' bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con - Ảnh 2

 

Công thức 'độc quyền' bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con - Ảnh 3
Múc tôm cho vào túi bắt kem như thế này và cắt đầu trên của túi nhé, ai muốn bánh to thì cắt to, bánh nhỏ thì cắt nhỏ.

 - Cứ bắt bánh thành vòng tròn 
 - Sau đó cất các khay vào ngăn đá và nhớ bọc lại bằng màng bọc thực phầm.

Công thức 'độc quyền' bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con - Ảnh 4

 - Sau khi để ngăn đá mấy tiếng thì bánh đã cứng lại.

Công thức 'độc quyền' bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con - Ảnh 5
Bột chiên xù, bột chiên giòn (hoặc bột mỳ), trứng 3 quả hoà tan.

 

Công thức 'độc quyền' bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con - Ảnh 6
Nhúng bánh vào bột chiên giòn - trứng - bột chiên xù rồi lăn đều cho bột bám quanh bánh.

 

Công thức 'độc quyền' bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con - Ảnh 7
Làm già dầu ăn rồi thả bánh vào chiên ở nhiệt độ vừa cho đến khi bánh chín vàng đều 2 mặt là được.

 

Công thức 'độc quyền' bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con - Ảnh 8
Bánh donut tôm ăn thơm, giòn của vỏ và mềm của nhân.

 

Công thức 'độc quyền' bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con - Ảnh 9

 Chúc các bạn thực hiện thàng công và ăn ngon miệng!

* Nguồn: Facebook Mỡ Wasabi

 

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