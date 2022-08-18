Nguyên liệu dùng cho một lần chế biến:

- 1 miếng cà rốt nhỏ

Cách làm chi tiết trong từng hình ảnh:

Tôm mình bóc vỏ làm sạch, cà rốt và khoai tây hấp chín, hành tây thái nhỏ.

- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay, thêm 2 thìa bột chiền xù hoặc bột mỳ và chút gia vị, sau đó xay nhỏ và tơi ra.

- Tiếp đến thì quét lớp dầu mỏng vào khuôn, ai có khuôn làm bánh donut thì dùng nhé.

Múc tôm cho vào túi bắt kem như thế này và cắt đầu trên của túi nhé, ai muốn bánh to thì cắt to, bánh nhỏ thì cắt nhỏ.

- Cứ bắt bánh thành vòng tròn

- Sau đó cất các khay vào ngăn đá và nhớ bọc lại bằng màng bọc thực phầm.

- Sau khi để ngăn đá mấy tiếng thì bánh đã cứng lại.





Bột chiên xù, bột chiên giòn (hoặc bột mỳ), trứng 3 quả hoà tan.

Nhúng bánh vào bột chiên giòn - trứng - bột chiên xù rồi lăn đều cho bột bám quanh bánh.

Làm già dầu ăn rồi thả bánh vào chiên ở nhiệt độ vừa cho đến khi bánh chín vàng đều 2 mặt là được.

Bánh donut tôm ăn thơm, giòn của vỏ và mềm của nhân.

Chúc các bạn thực hiện thàng công và ăn ngon miệng!

* Nguồn: Facebook Mỡ Wasabi