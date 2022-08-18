Bánh Donut tôm mới lạ, ăn bắt vị, có thể làm món ăn vặt, ăn xế cho cả gia đình mà không cần lo tốn kém.
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Nguyên liệu dùng cho một lần chế biến:
- 500gram tôm
- 1 miếng hành tây nhỏ
- 1 củ khoai tây nhỏ
- 1 miếng cà rốt nhỏ
Cách làm chi tiết trong từng hình ảnh:
- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay, thêm 2 thìa bột chiền xù hoặc bột mỳ và chút gia vị, sau đó xay nhỏ và tơi ra.
- Tiếp đến thì quét lớp dầu mỏng vào khuôn, ai có khuôn làm bánh donut thì dùng nhé.
- Cứ bắt bánh thành vòng tròn
- Sau đó cất các khay vào ngăn đá và nhớ bọc lại bằng màng bọc thực phầm.
- Sau khi để ngăn đá mấy tiếng thì bánh đã cứng lại.
Chúc các bạn thực hiện thàng công và ăn ngon miệng!
* Nguồn: Facebook Mỡ Wasabi