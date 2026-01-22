Thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food chất lượng, tiện lợi

Thạch dừa non là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món chè, đồ uống và tráng miệng nhờ vị thanh mát, kết cấu giòn nhẹ và khả năng ứng dụng linh hoạt. Được tạo ra từ quá trình lên men nước dừa, thạch dừa non mang lại cảm giác giải nhiệt dễ chịu khi thưởng thức. Cùng chúng tôi tìm hiểu đặc điểm, ứng dụng và lợi ích của nguyên liệu này trong ẩm thực hiện đại.

Thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food

Thạch dừa non GC Food được làm từ nước dừa Bến Tre, trải qua quá trình lên men sinh học để hình thành lớp cellulose tự nhiên. Thành phẩm thạch dừa non sẽ có màu trắng mịn, vị ngọt dịu, thoang thoảng hương dừa và mang lại cảm giác mát lạnh khi thưởng thức.

Bên cạnh đó, thạch dừa cốc là phiên bản tiện lợi, đóng gói sẵn, có thể sử dụng ngay, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Sản phẩm giữ nguyên hương vị tươi mát của dừa, dễ dàng kết hợp với các món tráng miệng, trái cây, sinh tố hay đồ uống giải khát.

Ứng dụng của thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food

Trong món tráng miệng và đồ uống

Người tiêu dùng thường lấy thạch dừa non và thạch dừa cốc làm topping ăn kèm các món chè ba màu, chè Thái, sữa chua trân châu hay trà sữa. Nhờ hương vị nhẹ nhàng, mát lạnh của thạch dừa mà các món trên được cân bằng vị ngọt, đồng thời mang đến trải nghiệm thưởng thức thú vị.

Trong ngành F&B

Trong lĩnh vực F&B, các sản phẩm thạch dừa non/cốc GC Food được nhiều đối tác tin chọn nhờ hương vị thơm ngon tự nhiên, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng. Thạch dừa cốc mang đến sự tiện lợi, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị, trong khi đó, thạch dừa non Pura lại ghi điểm nhờ vị thanh mát tự nhiên, kết cấu giòn nhẹ.

Thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food chất lượng, tiện lợi - Ảnh 1

 Thạch dừa non và thạch dừa cốc có nhiều ứng dụng trong ẩm thực.

Xu hướng quốc tế

Không chỉ được tiêu thụ trong nước, thạch dừa GC Food còn hiện diện tại hơn 27 quốc gia trong đó có nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Sản phẩm được đánh giá cao nhờ hương vị thanh mát, phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau, đồng thời linh hoạt khi dùng trong salad, đồ uống hoặc các món tráng miệng hiện đại, mang lại vị ngọt tự nhiên, ít calo và giàu chất xơ.

Ở Philippines, thạch dừa là thành phần quen thuộc trong món halo-halo. Còn tại Indonesia, thạch dừa được dùng trong salad trái cây es buah, trong khi Thái Lan và Malaysia thường kết hợp thạch dừa với chè sữa dừa, kem dừa cũng như các món ăn vặt đường phố.

Thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food chất lượng, tiện lợi - Ảnh 2

Thạch dừa cốc được dùng làm nguyên liệu trong nhiều món tráng miệng và đồ uống.

Các loại thạch dừa nổi bật của GC Food

Theo ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food), doanh nghiệp tập trung đầu tư cho khâu chế biến, nghiên cứu và phát triển, đồng thời hợp tác với các viện cũng như trung tâm kiểm nghiệm để không ngừng cải tiến sản phẩm. Từ định hướng đó, GC Food đã cho ra đời nhiều dòng thạch dừa mới, tiêu biểu như:

- Thạch dừa Hương dừa: Giữ nguyên hương thơm ngậy, thanh mát đặc trưng từ trái dừa, phù hợp trong nhiều món chè và đồ uống.

- Thạch dừa Caramel: Có vị ngọt đậm đà và hòa quyện cùng caramel, lý tưởng khi pha chế trà sữa hay đồ uống hiện đại.

- Thạch dừa Hương dứa: Mang vị chua ngọt hài hòa, tạo cảm giác tươi mới cho sinh tố, nước ép hay chè.

- Thạch dừa Hương nho: Ngọt dịu, thoang thoảng hương nho và mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ.

- Thạch dừa non Pura: Ít calo, giữ trọn hương vị và dưỡng chất tự nhiên của dừa nên khá hợp với người theo đuổi chế độ eat clean hoặc đang ăn kiêng.

- Thạch dừa cốc GC Food: Giữ nguyên độ giòn dai và hương dừa, có thể sử dụng ngay sau khi mở bao bì. Sản phẩm phù hợp cho gia đình, quán ăn và doanh nghiệp F&B cần nguyên liệu sẵn sàng sử dụng.

Thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food chất lượng, tiện lợi - Ảnh 3

Thạch dừa non Pura sở hữu hương vị thơm ngon khó cưỡng.

Với sự đa dạng về hương vị, hình dáng, thạch dừa GC Food dễ dàng kết hợp với nhiều món ăn và đồ uống khác nhau. Vì vậy, đây chính là sự lựa chọn lý tưởng cho người tiêu dùng và mô hình kinh doanh F&B.

Không chỉ vậy, thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food còn có tính tiện lợi cao khi mở ra là có thể dùng ngay. Nhờ đó, GC Food không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn mở rộng ra thị trường quốc tế, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành chế biến thạch dừa tại Việt Nam.

