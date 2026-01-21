Tại sao rong biển tốt cho sức khỏe, nhưng 3 đối tượng này cần tránh xa

21/01/2026

Rong biển là một loại thực phẩm khá quen thuộc hiện nay. Ngoài hương vị thơm ngon thì rong biển còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Mặc dù rong biển được đánh giá là tốt cho sức khỏe nhưng việc tiêu thụ quá mức loại thực phẩm này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ cho cơ thể.

Các loại rong biển xuất phát từ biển có thể sử dụng được nhưng ngược lại, những loại rong sống ở nước ngọt có thể gây độc hại cho cơ thể. Rong biển sử dụng được sẽ có màu sắc khác nhau như: Đỏ, xanh lá cây, xanh lam - xanh lá cây và nâu.

Tại sao rong biển tốt cho sức khỏe, nhưng 3 đối tượng này cần tránh xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, kích thước của rong biển cũng khác nhau. Thực vật phù du thì sẽ có kích thước cực nhỏ nhưng với tảo bẹ thì kích thước có thể phát triển và dài đến 65 mét, với bộ rễ bám chặt vào đáy đại dương.

Rong biển không chỉ được xem như thực phẩm cho con người sử dụng mà còn có vai trò quan trọng đối với các sinh vật biển, đồng thời cũng là nguồn thức ăn chính cho các loài sinh vật trong đại dương.

Một vài công dụng tiêu biểu của rong biển 

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp

Hàm lượng kali dồi dào và các loại peptide đặc biệt trong rong biển có tác dụng làm giãn mạch máu, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm áp lực cho hệ thống tim mạch. Ngoài ra, các sợi thực phẩm trong rong biển còn có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch. Thêm rong biển vào bát canh hằng ngày là giải pháp thông minh để bảo vệ trái tim khỏi các nguy cơ đột quỵ và biến chứng nguy hiểm.

Tại sao rong biển tốt cho sức khỏe, nhưng 3 đối tượng này cần tránh xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát lượng đường trong máu và phòng ngừa tiểu đường

Rong biển chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát mức glucose sau bữa ăn. Đặc biệt, chất xơ đặc thù trong loại thực phẩm này làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate vào máu, giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột biến. Đây là thực phẩm vàng dành cho những người tiền tiểu đường hoặc bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 đang tìm kiếm cách ổn định sức khỏe qua chế độ dinh dưỡng tự nhiên.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa với chất xơ hòa tan

Rong biển chứa các loại polysacarit và chất xơ hòa tan cao, giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột và cải thiện hệ vi sinh. Đặc biệt, các hợp chất như alginate trong rong biển có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và ngăn ngừa táo bón. Việc tiêu thụ rong biển thường xuyên được xem là cách tự nhiên nhất để bảo vệ lớp màng nhầy của dạ dày, giảm thiểu các triệu chứng viêm loét và hỗ trợ hấp thụ dinh dưỡng tối ưu.

Tại sao rong biển tốt cho sức khỏe, nhưng 3 đối tượng này cần tránh xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên ăn rong biển​

Người bị mụn nhọt

Mặc dù rong biển có nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng phù hợp. Đặc biệt với những người bị mụn trứng cá thì không nên ăn rong biển, việc ăn rong biển tuy không quá có hại nhưng có thể khiến nội tiết tố trong cơ thể mất cân bằng, khiến tình trạng mụn trở nên nặng hơn và khó điều trị.

Người mắc bệnh cường giáp

Người mắc bệnh cường giáp thuộc nhóm những người không nên ăn rong biển vì hàm lượng iốt trong thực phẩm này khá cao nên có thể khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người bị cường giáp nên tránh ăn rong biển.

Tại sao rong biển tốt cho sức khỏe, nhưng 3 đối tượng này cần tránh xa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ nhỏ cũng nên chú ý khi ăn rong biển. Theo khuyến cáo, trẻ từ 1 - 8 tuổi chỉ nên tiêu thụ 0.09mg iốt/ngày, phụ nữ mang thai và cho con bú chỉ nên tiêu thụ 0.22 - 0.27mg iốt/ngày. Mặt khác, trong 100g rong biển chứa từ 1 - 1.8mg iốt. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên ăn quá 100g rong biển mỗi ngày và chia thành nhiều bữa, không ăn quá nhiều cùng một lúc.

Rong biển có đặc tính mát nên không được ăn quá nhiều, đặc biệt là trẻ nhỏ, người có cơ địa hàn, tiền sử dị ứng với tảo và các loại hải sản khác. Ăn nhiều dễ bị cảm lạnh, tiêu chảy, đau bụng,...

Được mệnh danh là "siêu thực phẩm" từ đại dương, rong biển mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe 

Được mệnh danh là "siêu thực phẩm" từ đại dương, rong biển mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe 

Rong biển là món ăn khá phổ biến đối với những người quan tâm đến sức khỏe. Bởi ăn rong biển được biết đến như một cách siêu lành mạnh và bổ dưỡng để bổ sung thêm vitamin và khoáng chất vào chế độ ăn uống.

rong biển công dụng của rong biển ai không nên ăn rong biển

