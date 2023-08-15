Tất tần tật lợi ích của tuyệt vời của cá hồi

Dinh dưỡng 15/08/2023 17:35

Theo nhiều nghiên cứu, các hồi chứa nhiều chất dinh dưỡng cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nếu thường xuyên bổ sung loại thực phẩm này, bạn sẽ nhận được những lợi ích dưới đây.

Làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Việc ăn cá hồi thường xuyên giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim.

Cơ thể mỗi người chứa nhiều axit béo omega 6 trong máu, nên việc ăn nhiều cá hồi sẽ giúp cơ thể hấp thụ omega 3. Nghiên cứu cho thấy rằng, sự cân bằng hai loại axit này trong cơ thể sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

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Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát huyết áp

Tác dụng của cá hồi có thể giúp kiểm soát tốt huyết áp, bởi cá hồi có hàm lượng kali khá cao, đặc biệt là cá hồi sống trong môi trường tự nhiên (lượng kali mà cá hồi tự nhiên cung cấp là 18% RDI và với cá hồi nuôi là 11% RDI).

Kali là chất đóng vai trò quan trọng trong các quá trình chuyển hóa để giúp kiểm soát huyết áp, từ đó làm giảm khả năng đột quỵ.

Một trong những cách mà kali làm giảm huyết áp là ngăn ngừa giữ nước dư thừa. Một nghiên cứu cho cho thấy, việc hạn chế kali sẽ làm tăng khả năng giữ nước và huyết áp ở những người khỏe mạnh có huyết áp bình thường.

Làm chắc xương và khớp

Các nhà nghiên cứu gần đây chỉ ra việc tiêu thụ omega-3 có trong cá hồi tự nhiên thường xuyên có thể giúp cải thiện tình trạng loãng xương. Những người phụ nữ ăn cá hồi có nồng độ axit béo omega-3 trong máu cao hơn những người không ăn sẽ ít bị gãy xương hông hơn.

Bạn có biết, chứng viêm góp phần tiêu xương – là quá trình làm các mô xương bị gãy. Cá hồi giàu omega-3 là một thực phẩm chống viêm tự nhiên, là ăn thức ăn hảo hạng sẽ là cách tuyệt vời giúp xương của bạn chắc khỏe.

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Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe não bộ

Cả cá hồi và dầu cá hồi đều có tác dụng bảo vệ sức khỏe não bộ của thai nhi trong giai đoạn mang thai và cải thiện chức năng não của người trưởng thành.

Vì vậy, nên ăn ít nhất hai phần cá hồi mỗi tuần để giảm nguy cơ mất trí nhớ và nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Giảm tình trạng viêm

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, cá hồi là một “vũ khí” mạnh mẽ để chống lại tình trạng viêm – một vấn đề sức khỏe có thể gây ra rất nhiều bệnh mãn tính bao gồm bệnh tim, tiểu đường, ung thư...

Một số nghiên cứu đã phát hiện, khi tiêu thụ nhiều cá hồi sẽ giúp làm giảm các dấu hiệu viêm ở những người có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và nhiều bệnh lý khác.

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Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho thị lực

Ăn cá hồi tự nhiên cũng giúp chữa trị hội chứng khô mắt và các triệu chứng thoái hóa điểm vàng liên quan đến độ tuổi. Những bệnh này là tác nhân số 1 gây mù lòa không hồi phục tại Mỹ và Châu Âu. Omega-3 cũng cải thiện hệ thống thoát dịch trong mắt và làm giảm nguy cơ bệnh tăng nhãn áp và áp lực trong mắt cao. Omega-3 trong cá hồi tự nhiên cũng rất cần thiết cho sự phát triển mắt trẻ sơ sinh.

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