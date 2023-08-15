Tiết lộ 6 lợi ích tuyệt vời của khoai môn đối với sức khỏe và sắc đẹp

Người mắc bệnh huyết áp cao về lâu dài có thể gây ra nhồi máu cơ tim. Tăng huyết áp thường xảy ra ở nhóm người trung niên, có thể được kiểm soát bằng cách tiêu thụ thực phẩm ít chất béo và natri. Khoai môn giàu chất béo lành mạnh và ít natri, giúp giữ nước, điều hòa huyết áp.

Khoai môn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động chống oxy hóa trong cơ thể và góp phần ngăn ngừa bệnh ung thư. Trong khoai môn hàm có lượng cao vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa phenol khác giúp tăng cường hệ miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm ra khỏi cơ thể. Các gốc tự do là sản phẩm phụ nguy hiểm sinh ra từ quá trình tế bào trao đổi chất và có thể “biến” các tế bào khỏe mạnh thành các tế bào ung thư. Bằng cách loại bỏ các gốc tự do này, lại củ này gần như bảo vệ chúng ta hoàn toàn khỏi bệnh ung thư nguy hiểm. Hơn thế nữa, trong khoai môn còn có chất cryptoxanthin với khả năng ngăn ngừa ung thư vòm họng và ung thư phổi.

Tăng cường sức đề kháng

Khoai môn chứa những hợp chất chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch, hạ đường huyết và kháng khuẩn. Tất cả các đặc chất này có thể phối hợp với các hợp chất hoạt tính sinh học có trong khoai môn, cụ thể là các hợp chất phenolic, glycoalkaloids, saponin, axit phytic và protein hoạt tính sinh học, tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể con người.

Ảnh minh họa: Internet

Chống lại lão hóa sớm

Khoai môn chứa nhiều vitamin A, C, B, các khoáng chất như đồng, mangan, kẽm, magiê, canxi, sắt, selen, kali, beta-carotene và cryptoxanthin. Tất cả những chất này đều có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa. Chống lão hóa sớm giúp cơ thể tươi trẻ, trái tim làm việc năng suất hơn.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Chất xơ trong khoai môn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường vì chúng có thể điều chỉnh quá trình phóng thích insulin và glucose. Nếu bạn cần hấp thu một lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể thì khoai môn là một lựa chọn tuyệt vời.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Trong trường hợp bạn đã mắc bệnh tiểu đường, những thực phẩm chứa nhiều chất xơ có thể giúp ổn định đường huyết.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Với những hợp chất trong khoai môn sẽ hỗ trợ cân bằng lượng đường huyết, giảm và kiểm soát lipid và triglyceride, dẫn đến việc điều hòa cân nặng và duy trì chỉ số khối cơ thể - BMI. Ngoài ra, nó có đủ lượng chất dinh dưỡng như protein, canxi, thiamine, phốt pho, riboflavin, niacin và vitamin C, tạo điều kiện tái tạo một làn da tốt và sức khỏe tổng thể.

Một nghiên cứu đã được kiểm chứng cho thấy những người đàn ông dùng thực phẩm bổ sung chứa 24 gram tinh bột kháng trước bữa ăn sẽ tiêu thụ ít hơn khoảng 6% lượng calo và có mức insulin thấp hơn sau bữa ăn, so với nhóm đối chứng.