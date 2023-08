Tiết lộ 6 lợi ích tuyệt vời của khoai môn đối với sức khỏe và sắc đẹp

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa các loại bệnh ung thư

Khoai môn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động chống oxy hóa trong cơ thể và góp phần ngăn ngừa bệnh ung thư. Trong khoai môn hàm có lượng cao vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa phenol khác giúp tăng cường hệ miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm ra khỏi cơ thể. Các gốc tự do là sản phẩm phụ nguy hiểm sinh ra từ quá trình tế bào trao đổi chất và có thể “biến” các tế bào khỏe mạnh thành các tế bào ung thư. Bằng cách loại bỏ các gốc tự do này, lại củ này gần như bảo vệ chúng ta hoàn toàn khỏi bệnh ung thư nguy hiểm. Hơn thế nữa, trong khoai môn còn có chất cryptoxanthin với khả năng ngăn ngừa ung thư vòm họng và ung thư phổi.