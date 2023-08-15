Tiết lộ 6 lợi ích tuyệt vời của khoai môn đối với sức khỏe và sắc đẹp

Dinh dưỡng 15/08/2023 15:37

Ngăn ngừa các bệnh ung thư, tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa,... là một trong những lợi ích mà khoai môn mang lại.

Giảm huyết áp

Người mắc bệnh huyết áp cao về lâu dài có thể gây ra nhồi máu cơ tim. Tăng huyết áp thường xảy ra ở nhóm người trung niên, có thể được kiểm soát bằng cách tiêu thụ thực phẩm ít chất béo và natri. Khoai môn giàu chất béo lành mạnh và ít natri, giúp giữ nước, điều hòa huyết áp.

Tiết lộ 6 lợi ích tuyệt vời của khoai môn đối với sức khỏe và sắc đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa các loại bệnh ung thư

Khoai môn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động chống oxy hóa trong cơ thể và góp phần ngăn ngừa bệnh ung thư. Trong khoai môn hàm có lượng cao vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa phenol khác giúp tăng cường hệ miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm ra khỏi cơ thể. Các gốc tự do là sản phẩm phụ nguy hiểm sinh ra từ quá trình tế bào trao đổi chất và có thể “biến” các tế bào khỏe mạnh thành các tế bào ung thư. Bằng cách loại bỏ các gốc tự do này, lại củ này gần như bảo vệ chúng ta hoàn toàn khỏi bệnh ung thư nguy hiểm. Hơn thế nữa, trong khoai môn còn có chất cryptoxanthin với khả năng ngăn ngừa ung thư vòm họng và ung thư phổi.

Tăng cường sức đề kháng

Khoai môn chứa những hợp chất chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch, hạ đường huyết và kháng khuẩn. Tất cả các đặc chất này có thể phối hợp với các hợp chất hoạt tính sinh học có trong khoai môn, cụ thể là các hợp chất phenolic, glycoalkaloids, saponin, axit phytic và protein hoạt tính sinh học, tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể con người.

Tiết lộ 6 lợi ích tuyệt vời của khoai môn đối với sức khỏe và sắc đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống lại lão hóa sớm

Khoai môn chứa nhiều vitamin A, C, B, các khoáng chất như đồng, mangan, kẽm, magiê, canxi, sắt, selen, kali, beta-carotene và cryptoxanthin. Tất cả những chất này đều có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa. Chống lão hóa sớm giúp cơ thể tươi trẻ, trái tim làm việc năng suất hơn.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Chất xơ trong khoai môn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường vì chúng có thể điều chỉnh quá trình phóng thích insulin và glucose. Nếu bạn cần hấp thu một lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể thì khoai môn là một lựa chọn tuyệt vời.

 

Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Trong trường hợp bạn đã mắc bệnh tiểu đường, những thực phẩm chứa nhiều chất xơ có thể giúp ổn định đường huyết.

Tiết lộ 6 lợi ích tuyệt vời của khoai môn đối với sức khỏe và sắc đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Với những hợp chất trong khoai môn sẽ hỗ trợ cân bằng lượng đường huyết, giảm và kiểm soát lipid và triglyceride, dẫn đến việc điều hòa cân nặng và duy trì chỉ số khối cơ thể - BMI. Ngoài ra, nó có đủ lượng chất dinh dưỡng như protein, canxi, thiamine, phốt pho, riboflavin, niacin và vitamin C, tạo điều kiện tái tạo một làn da tốt và sức khỏe tổng thể.

Một nghiên cứu đã được kiểm chứng cho thấy những người đàn ông dùng thực phẩm bổ sung chứa 24 gram tinh bột kháng trước bữa ăn sẽ tiêu thụ ít hơn khoảng 6% lượng calo và có mức insulin thấp hơn sau bữa ăn, so với nhóm đối chứng.

Chế độ ăn toàn thịt, không tinh bột, không rau: Lợi ra sao, hại thế nào mà hàng triệu người quan tâm?

Chế độ ăn toàn thịt, không tinh bột, không rau: Lợi ra sao, hại thế nào mà hàng triệu người quan tâm?

Ăn nhiều thịt đỏ từ lâu đã được chứng minh gây hại cho sức khỏe nhưng trên thực tế, chế độ ăn toàn thịt lại đem đến một số lợi ích bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng khoai môn lợi ích của khoai môn

TIN MỚI NHẤT

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 46 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ