Trước hết, quá nhiều hoặc quá ít vitamin có thể làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe cụ thể. Phần lớn chúng ta có được tất cả các vitamin và khoáng chất mà chúng ta cần từ chính thực phẩm của chúng ta. Bất cứ khi nào có sự thiếu hụt bất kỳ loại vitamin nào trong cơ thể, cơ thể chúng ta đều đưa ra những tín hiệu rõ ràng về điều đó.

Tăng trưởng tế bào

Tăng cường xương

Truyền xung thần kinh

Và danh sách này không bao giờ kết thúc.

Các vitamin tan trong nước mà chúng ta tiêu thụ chủ yếu thông qua các phần nước của thực phẩm mà chúng ta ăn. Bản chất là chất lỏng, chúng dễ dàng hấp thụ vào máu của chúng ta và phát huy tác dụng của chúng. Hơn nữa, thận điều chỉnh mức độ của chúng trong cơ thể và thải lượng dư thừa qua nước tiểu. Mỗi loại vitamin bạn nạp vào cơ thể đều có cách cung cấp phần dinh dưỡng trong cơ thể bạn. Một số lựa chọn trong số đó là:

Tại sao vitamin lại quan trọng như vậy?

B6

Quan trọng nhất, Vitamin B6 không thể được sản xuất bởi cơ thể của bạn. Do đó, nhu cầu của cơ thể bạn để thực hiện các chức năng với sự trợ giúp của vitamin này chỉ có thể được đáp ứng bằng thực phẩm và chất bổ sung.

Tiêu thụ một lượng vừa đủ có thể mang lại lợi ích cho bạn bằng cách:

Cải thiện tâm trạng và giảm các triệu chứng trầm cảm

Tăng cường sức khỏe não bộ

Phòng ngừa và điều trị bệnh thiếu máu

Ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch

Giảm nguy cơ bệnh tim

Tăng cường sức khỏe của mắt

Sự thiếu hụt vitamin có thể nhanh chóng được phát hiện khi cơ thể bạn đưa ra những dấu hiệu rõ ràng. Một vài trong số những dấu hiệu này có thể là:

Viêm da

Tâm trạng lâng lâng

Lưỡi đau nhưng bóng loáng

Mệt mỏi và ít năng lượng

Homocysteine ​​cao

Để điều chỉnh sự thiếu hụt, người ta có thể tiêu thụ một số mặt hàng thực phẩm như:

Ức gà tây

Trái chuối

Vỏ khoai tây

Hạt hồ trăn rang

Trái bơ

Đậu lăng luộc

D3

Nó còn được gọi là "vitamin ánh nắng", nó được tạo ra trong da của chúng ta khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ngoài việc là một trong những loại vitamin thiết yếu nhất mà cơ thể chúng ta cần, loại vitamin này còn điều chỉnh sự hấp thụ canxi và phốt pho trong cơ thể. Một số vai trò quan trọng khác là:

Chống lại bệnh tật

Giảm trầm cảm

Tăng cường giảm cân

Sự phát triển của xương và răng

Sự thiếu hụt vitamin này có thể nhìn thấy thông qua các dấu hiệu khác nhau mà cơ thể chúng ta cung cấp cho chúng ta. Một vài trong số những dấu hiệu này có thể là:

Rụng tóc

Tâm trạng kém

Mệt mỏi

Cơ thể đau nhức

Suy giảm khả năng chữa lành vết thương

Omega 3

Nó là một trong những chất béo thiết yếu mà cơ thể chúng ta không thể tự hình thành nhưng chắc chắn là rất quan trọng để chúng ta sống. Người ta đã chứng minh rằng cá là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tốt nhất trong khi các loại thực vật khác nhau cũng chứa như vậy.

Các lợi ích sức khỏe mà chúng tôi thu được là:

Chống trầm cảm và lo lắng

Cải thiện sức khỏe của mắt

Tăng cường sức khỏe não bộ khi mang thai

Giảm nguy cơ các yếu tố có thể dẫn đến đau tim

Giảm các triệu chứng của ADHD ở trẻ em

Thực phẩm giàu axit béo omega-3 là:

Thực phẩm tươi và sữa không béo

Trái cây và rau với nhiều đậu Hà Lan, đậu và các loại hạt

Cá, quả óc chó và dầu hạt lanh

Rượu vang đỏ

Bên cạnh đó, tập thể dục hàng ngày cũng đóng vai trò là một điểm cộng cho axit béo omega-3.

Omega-3

B12

B12 chịu trách nhiệm cho hoạt động bình thường của các tế bào thần kinh trong cơ thể và hỗ trợ hình thành các tế bào hồng cầu và tổng hợp DNA. Điều thú vị là lượng vitamin B12 được khuyến nghị nên cao hơn ở phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú.

Ngoài việc tăng cường năng lượng, ngăn ngừa các bệnh tim và cải thiện trí nhớ, vitamin còn

Ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh

Cải thiện sức khỏe của xương

Giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng

Giúp giữ cho da, móng và tóc khỏe mạnh

Thực phẩm có thể được tiêu thụ để ngăn ngừa sự thiếu hụt của loại vitamin cung cấp năng lượng này là:

Các loại thịt

Cá

Trứng và các sản phẩm từ sữa khác

Một số loại bánh mì và sữa có nguồn gốc thực vật