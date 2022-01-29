Socola - Món quà tuyệt vời cho bạn trao gửi yêu thương

Từ lâu, socola đến từ thương hiệu Ritter Sport đã nổi tiếng với hương vị đặc biệt, đánh thức vị giác của thực khách khi trải nghiệm. Là thương hiệu hàng đầu tại Đức với hơn 100 năm hình thành và phát triển, Ritter Sport là sự lựa chọn hàng đầu của thực khách khi nghĩ đến dòng socola vừa ngon, vừa đẳng cấp. Hiện nay, socola thương hiệu Ritter Sport đã được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Thực Phẩm Ân Nam.

Khoa học đã chứng minh, socola có lợi với sức khỏe con người. Những người thường ăn socola có thể giảm 35% nguy cơ phát triển bệnh tim, ít nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, socola có chứa phenylethylamine, chất khuyến khích não bộ giải phóng endorphin, mang lại cảm giác vui vẻ, yêu đời. Như vậy, tác dụng của socola đối với sức khỏe là rất lớn. Tuy nhiên, việc lựa chọn thương hiệu socola là điều quan trọng hơn cả, bởi nó có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người.

Đặc biệt, socola Ritter Sport luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu. Sản phẩm hoàn toàn không sử dụng hương liệu nhân tạo hay chất bảo quản. Nhờ đó, sản phẩm đã được đón nhận tại 103 nước trên thế giới và được sản xuất nghiêm ngặt theo luật thực phẩm Châu Âu.

Sự tinh tế luôn đến từ những điều nhỏ nhất, những thanh socola của Ritter Sport đã làm được điều đó khi có hình vuông đặc trưng, nổi bật với nhiều màu sắc giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn. Ngoài ra, hương vị đa dạng, độc đáo cũng mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho thực khách. Để làm được điều đó, socola Ritter Sport đã phải trải qua quá trình khắt khe trong khâu chọn nguyên liệu: hạnh nhân từ California, hạt dẻ từ Thổ Nhĩ Kỳ, cacao từ Madagascar, Ghana,... Những vùng nguyên liệu tốt nhất thế giới này kết hợp với dây chuyền sản xuất hiện đại và những “bí quyết” tạo nên sự khác biệt đã tạo ra hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn với các loại socola khác.

Nổi bật nhất trong những thanh socola Ritter Sport là COCOA SELECTION. Dòng sản phẩm này tập trung vào thành phần nguyên liệu chủ yếu là Cacao, gồm 4 loại: 55%, 61%, 74% và 81% hàm lượng cacao trong thanh socola. Hạt Cacao tạo ra trong mỗi loại sản phẩm chỉ đến từ một quốc gia xuất xứ: Ghana, Nicaragua hoặc Peru và được chứng nhận từ Châu Âu, đạt chuẩn tốt cho sức khỏe người dùng. Cụ thể:

55% COCOA có công thức đặc biệt với hương vị hài hòa và cân đối, kết hợp với sữa nguyên chất tạo nên vị dịu nhẹ. Hạt cacao từ dòng sản phẩm được lấy từ Ghana - đất nước có chất lượng cacao được đánh giá là tốt nhất thế giới, giàu chất theobromine và flavonoid. Chất lượng của dòng cacao này còn tốt hơn cả Bờ Biển Ngà, đất nước xuất khẩu cacao lớn nhất thế giới.

61% COCOA có hương vị đắng nhẹ, giúp thực khách được trải nghiệm những tầng hương vị khác nhau. 61% COCOA có vị đắng nhẹ, với thành phần được làm từ hạt cacao được chứng nhận từ vùng đất Nicaragua - nơi sản xuất ra những hạt cacao với chất lượng tuyệt vời. Năm 2015, Nicaragua đã được Tổ chức Cacao thế giới công nhận là sản xuất 100% cacao hảo hạng. Trên thế giới, chỉ có 9 quốc gia là được công nhận như vậy.

74% COCOA: với cacao đến từ Peru. Sản phẩm này được chế biến từ bột Cacao nguyên chất với lượng đường, sữa được tối giản nên đặc biệt phù hợp với những người đang có nhu cầu muốn giảm cân. Được biết, Peru là nhà sản xuất cacao thứ 9 trên thế giới và là nhà sản xuất cacao hữu cơ lớn nhất thế giới. Với người Peru, những hạt cacao được cho là sự thiêng liêng từ thượng đế ban cho con người. Chính vì thế, họ luôn chăm chút những cây cacao bằng tất cả sự tận tâm của mình.

Cuối cùng là COCOA 81%, dòng sản phẩm mới ra đời nhưng đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khách hàng. Mỗi thanh socola Ritter Sport 81% Cocoa được tạo nên từ 2 quả cacao Ghana nguyên vẹn, mang đến hương vị đậm đà khó cưỡng. Dòng socola này giúp bạn có được một tinh thần khỏe khoắn, minh mẫn.

Tự tin mang đến cho thực khách những trải nghiệm hoàn hảo nhất, Ritter Sport sẽ giúp bạn trao gửi trọn vẹn yêu thương đến người nhận. Cuối cùng, hãy chìm đắm trong những tầng hương vị hơn cả một thanh socola của Ritter Sport để có được những khoảnh khắc thật ngọt ngào cùng những người thân yêu trong dịp Valentine này các bạn nhé.

Sản xuất: Alfred Ritter GmbH & Co.KG

Nhập khẩu và phân phối: Cty TNHH Thực phẩm Ân Nam, 41 Thảo Điền, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM

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Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị và cửa hàng lớn trên toàn quốc.