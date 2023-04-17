Sai lầm 98% người Việt mắc phải khi ăn thịt bò mất hết cả dinh dưỡng và gây hại cơ thể, nhất là điều thứ hai

Dinh dưỡng 17/04/2023 18:05

Thịt bò chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi, cần thiết cho cơ thể. Thế nhưng nhiều người vẫn vô tư thưởng thức thịt bò mà không biết rằng mình mắc sai lầm vừa tai hại vừa uổng tiền.

Ăn thịt bò cùng thủy hải sản

Trong thành phần dưỡng chất của thịt bò chứa nhiều phốt pho, sắt rất tốt cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là đối với quá trình hình thành xương. Hải sản có chứa nhiều canxi và magie. Chính vì vậy, thịt bò và thủy hải sản không nên kết hợp với nhau vì thành phần dinh dưỡng có thể phản ứng với nhau sẽ tạo thành kết tủa muối làm cản trở sự hấp thu dưỡng chất và dễ gây sỏi thận.

Ăn thịt bò tái

Đành rằng thịt bò tái có thể ngon, ngọt, mềm hơn thịt bò chín. Nhưng đây là thói quen xấu cần phải bỏ. Bởi nguy cơ gây bệnh rất cao.

Hiện nay, việc nuôi trồng và giết mổ, vận chuyển đôi khi không được đảm bảo nên thịt rất dễ bị nhiễm khuẩn. Để đảm bảo sức khỏe, không lo sợ ký sinh trùng hoặc sán thâm nhập cơ thể, bạn nên bỏ thói quen ăn thịt bò tái hoặc chưa nấu chín. Cần thực hiện ăn chín, uống sôi, chọn kỹ, rõ nguồn gốc trước khi chế biến.

Sai lầm 98% người Việt mắc phải khi ăn thịt bò mất hết cả dinh dưỡng và gây hại cơ thể, nhất là điều thứ hai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn thịt bò vào buổi tối

Trong thành phần thịt bò chứa nhiều chất sắt, canxi, lipid…rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi bạn ăn thịt bò vào buổi tối nó sẽ gây đầy bụng, khó tiêu, mệt mỏi.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng thì thịt bò có quá nhiều dưỡng chất, khi bạn ăn thịt bò vào buổi tối, nghĩa là bạn đã nạp vào cơ thể một lượng sắt lớn, tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, gan và thận làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn.

Sai lầm 98% người Việt mắc phải khi ăn thịt bò mất hết cả dinh dưỡng và gây hại cơ thể, nhất là điều thứ hai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn khi có vết thương hở

Thịt bò là một trong những loại thực phẩm mà bạn nên kiêng ăn khi bị sẹo lồi bởi nó hoàn toàn không tốt cho quá trình làm lành sẹo. Bởi những dưỡng chất trong thịt bò dù có tốt cho sức khỏe nhưng lại làm cho vết thương bị sậm màu, khi lành sẽ gây nên sẹo lồi. Do đó, bị sẹo lồi không nên ăn gì thì đó sẽ là thịt bò và những món ăn làm từ bò như chả bò, giò bò,…

Sai lầm 98% người Việt mắc phải khi ăn thịt bò mất hết cả dinh dưỡng và gây hại cơ thể, nhất là điều thứ hai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn khi đang điều trị nám, tàn nhang

Thịt bò có chứa rất nhiều protein tốt cho cơ thể. Song nếu bạn đang bị nám, tàn nhang thì không nên sử dụng thực phẩm này bởi nó sẽ khiến vùng da bị tổn thương lan rộng hơn.

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Những loại thực phẩm này sẽ làm cạn kiệt canxi trong cơ thể bạn nếu dung nạp quá thường xuyên.

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