Rau đay và những lợi ích sức khỏe không nên bỏ lỡ

Dinh dưỡng 15/09/2022 07:13

4 công dụng không ngờ của rau đay đối với sức khỏe có thể bạn chưa biết đấy.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Rau đay cung cấp nguồn canxi và magie dồi dào giúp ích cho hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt, sự kết hợp của hai loại khoáng chất này có vai trò quan trọng cho sức khỏe của xương. Chúng hoạt động song song để hình thành và duy trì xương, răng chắc khỏe.

Ước tính một chén rau đay 87 gram nấu chín có thể cung cấp cho cơ thể 184mg canxi và 54mg magie. Canxi là khoáng chất dồi dào nhất trong cơ thể và phần lớn được lưu trữ trong xương, răng. Trong khi đó, nếu không có magie, xương sẽ không thể hấp thu canxi hiệu quả.

Nếu không cung cấp canxi và magie đầy đủ cho cơ thể trong một thời gian dài, canxi sẽ lắng đọng trong mạch máu, thận. Từ đó, con người sẽ bị sỏi thận và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bổ sung rau đay thường xuyên là một cách đơn giản giúp bạn phòng tránh nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm đó.

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Ảnh minh họa: Internet

Hóa giải táo bón

Tác dụng này có được là vì trong rau đay có khá nhiều nước.

Vì nhiều nước nên làm mềm phân. Trong rau đay có nhiều polysaccharid, vì nhiều polysaccharid nên sẽ làm tăng lưu chuyển ruột, chống ứ đọng phân. Trong rau đay lại có nhiều chất nhầy, một chất như có tác dụng bôi trơn khiến cho dễ bị tống đẩy.

Trong thành phần lại có nhiều đường sucrose và inositol. Các đường này không hấp thu mà lại giữ nước làm phân nở to nhưng lại rất mềm, hóa giải được táo bón.

Ngăn ngừa lão hóa để sống khỏe mỗi ngày

Rau đay chứa các vitamin rất quan trọng như một chất chống oxy hóa. Các axit béo thiết yếu trong rau đay có thể giữ ẩm cho da. Vì thế loại rau này rất tốt trong việc giữ cho làn da tươi trẻ.

Đồng thời, nó ngăn chặn sự mất nước qua da, do đó làm giảm các nếp nhăn là nguyên nhân chính gây ra lão hóa.

Thanh nhiệt, giải độc

Rau đay tính mát, tiêu khát, giải nhiệt, trị cảm nắng. Vì vậy, ăn rau đay vào mùa hè sẽ giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc.

Rau đay tính hàn, nhiều nước, nhiều chất nhầy giúp giải nhiệt cơ thể rất tốt.

Lưu ý, người bị tiêu chảy không nên ăn rau đay. Loại rau này có chứa chất nhầy kích thích nhu động ruột, giúp nhuận tràng, tốt cho người bị táo bón. Trong khi đó, người bị tiêu chảy ăn rau đay sẽ làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Rau đay có thể kết hợp với các nguyên liệu khác như mướp, cua để tạo thành món canh thơm ngon thích hợp với bữa cơm ngày hè. Rau đay nấu cùng tôm nõn cũng vừa dễ chế biến, vừa hấp dẫn.

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Ảnh minh họa: Internet
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