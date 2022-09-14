Kho quẹt chấm rau củ, món ăn bắt cơm cho những ngày nhạt miệng, vừa là mồi ngon cho chồng lai rai

Dinh dưỡng 14/09/2022 12:42

Kho quẹt chấm rau củ, tuy là một món ăn dân dã nhưng lại có sức hút rất lớn với đủ mọi tầng lớp hay ai lỡ trót mê đắm hương vị này. Dưới đây là công thức đơn giản nhưng hương vị vẫn ngon như ở tiệm.

Nguyên liệu:

- Thịt ba rọi 150gram

- Tôm khô 50gram

- Tóp mỡ

- Rau củ, cải, bầu,...

 

Cách làm:

- Thịt chọn ba rọi có mỡ nhiều khi kho sẽ béo ngon hơn.

- Thịt rửa sạch với chanh và muối rồi cắt nhỏ thịt.

- Tôm khô ngâm mềm.

- Hành tỏi băm nhỏ

- Cho hơn 1/2 chén ăn cơm đường, hơn 1/2 chén nước mắm, tiêu xay, ớt băm rồi khuấy đều tất cả.

- Cho thịt vào nồi, vặn lửa nhỏ để tự tiết dầu, cho đến khi thịt xém vàng cho hành tỏi băm vào.

- Phi tỏi hành vàng thơm cho chén mắm đường vào, nấu với lửa nhỏ đến khi sôi thì cho tôm khô và vài trái ớt vào.

- Nêm lại gia vị cho vừa ăn, khi thấy hơi hơi kẹo lại là được.

- Tắt bếp cho tiêu và tóp mỡ vào.

- Rau củ mình luộc vừa chín tới là được.

 

Kho quẹt chấm rau củ, món ăn bắt cơm cho những ngày nhạt miệng, vừa là mồi ngon cho chồng lai rai - Ảnh 1

 

Kho quẹt chấm rau củ, món ăn bắt cơm cho những ngày nhạt miệng, vừa là mồi ngon cho chồng lai rai - Ảnh 2

 

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Ngô Tuyết Phượng 

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