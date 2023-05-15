Phát triển bền vững cùng người lao động, Vinamilk được bình chọn là “Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2022”

CareerBuilder Việt Nam trực thuộc thuộc CareerBuilder Mỹ - Mạng việc làm và Tuyển dụng lớn nhất thế giới. Với tiêu chí minh bạch, khách quan, CareerBuilder cùng đối tác nghiên cứu thị trường Amco thực hiện cuộc khảo sát phi lợi nhuận thường niên “Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2022” với gần 19.000 đáp viên thuộc các độ tuổi, ngành nghề khác nhau trên toàn quốc nhằm ghi nhận mong đợi của người tìm việc và vinh danh các doanh nghiệp đã giữ vững phong độ, được yêu thích nhất theo từng ngành nghề trong năm 2022.

Theo kết quả của cuộc khảo sát, Vinamilk được các đáp viên bình chọn là thương hiệu tuyển dụng hàng đầu với chính sách thu hút và giữ chân nhân tài được chú ý và quan tâm nhất trong năm 2022, với thành tích nổi bật như sau:

Bộ câu hỏi khảo sát được chọn lọc theo các tiêu chí khách quan, nhằm ghi nhận trải nghiệm của người đi làm khi ứng tuyển, cảm nhận về công việc hiện tại và mong muốn, kỳ vọng trong tương lai.

Hạng 1 - Top 100 Nhà Tuyển dụng được yêu thích nhất

Hạng 1 - Ngành hàng Tiêu dùng nhanh

Hạng 7 - Trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng

Trong bối cảnh nền kinh tế “hậu Covid” và địa chính thế giới còn nhiều bất ổn, việc Vinamilk vẫn vững vàng vượt qua các thách thức, không chỉ dẫn đầu các bảng xếp hạng về kinh doanh mà còn chiếm ưu thế trong các khảo sát về tuyển dụng cho thấy những nỗ lực và cam kết của đội ngũ lãnh đạo của công ty. Không chỉ đưa ra những định hướng kinh doanh đúng đắn, Vinamilk còn bảo đảm môi trường làm việc tiên tiến, xây dựng và phát triển đội ngũ người lao động chuyên tâm cống hiến, gắn kết cao với tổ chức, hướng đến những mục tiêu, giá trị chung mang tính bền vững.

Vinamilk tiếp tục dẫn đầu danh sách Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2022 của CareerBuilder

Trước đó, Vinamilk cũng khẳng định "sức hút” rất lớn trên với thị trường lao động khi 3 năm liền được cộng đồng mạng nghề nghiệp Anphabe bình chọn dẫn đầu “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” từ 2017-2020 và sau đó trở thành đối tác đồng hành của khảo sát trên. Với vai trò này, Vinamilk sẽ đồng hành cùng với Ban tổ chức đẩy mạnh việc nghiên cứu chuyên sâu các xu hướng mới, đo lường sức hấp dẫn của thương hiệu nhà tuyển dụng cho nhiều doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy việc xây dựng môi trường làm việc tốt cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đồng hành cùng chuyển đổi và phát triển bền vững

Sau đại dịch Covid-19, một trong những bài học quan trọng được các doanh nghiệp rút ra là sự sẵn sàng và có khả năng thích nghi trước sự thay đổi của hoàn cảnh, điều này cũng có ý nghĩa là các doanh nghiệp cần có sự đổi mới, chuyển đổi trong nội tại để có thể phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay.

Là một doanh nghiệp sữa hàng đầu, chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng của nền kinh tế và ngay cả trong nhận thức, nhu cầu của người tiêu dùng, Vinamilk hiểu đây là bước đi tất yếu của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, công ty đã đặt ra những mục tiêu và kế hoạch nhằm nâng cao môi trường làm việc, chuẩn bị đội ngũ lao động để đáp ứng cho sự chuyển đổi mà công ty đang triển khai để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, yếu tố con người có vai trò trung tâm và là động lực chính để thúc đẩy việc thực thi thành công các mục tiêu chiến lược từ năm 2022- 2026 đã đặt ra.

Nguồn nhân lực chất lượng là nền tảng cho việc phát triển bền vững của doanh nghiệp

Cụ thể, doanh nghiệp luôn nỗ lực trong việc xây dựng văn hóa Tôn trọng, cởi mở, hợp tác, kết nối, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy sáng tạo. Môi trường làm việc hấp dẫn phải luôn tạo được sự hòa hợp, kết nối và phát huy được thế mạnh của nhiều thế hệ, trong đó thế hệ Gen Z dần trở thành lực lượng lao động quan trọng mới.

“Trở thành đích đến của nhân tài, tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến đổi mới và sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc thu hút nhân tài” – là 1 trong 4 định hướng trong chiến lược phát triển 5 năm của doanh nghiệp từ năm 2022-2026.

“Ngoài chính sách nhân sự hướng đến người lao động, chế độ đãi ngộ hàng đầu thì việc phát triển và nuôi dưỡng nhân tài chính là “át chủ bài” để Vinamilk vừa đảm bảo được nguồn nhân sự chất lượng, vừa phát triển đội ngũ kế thừa trong giai đoạn phát triển mới theo chiến lược Công ty”, bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành công ty cho biết. Bà đánh giá đội ngũ nhân sự tài năng với tinh thần cống hiến cao sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Vinamilk phát triển một cách bền vững và vào Top 30 công ty sữa lớn nhất toàn cầu trong tương lai.

Vinamilk tập trung xây dựng văn hóa Tôn trọng, cởi mở, hợp tác, kết nối, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy sáng tạo

Bên cạnh việc thu hút nhân tài thông qua các chương trình tuyển dụng hấp dẫn, Vinamilk còn chú trọng các hoạt động đào tạo nhân viên thông qua các chương trình nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các cấp nhân viên các bộ phận nhằm giúp nâng cao năng lực nhân viên, đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai

Để thu hút đội ngũ nhân lực trẻ tuổi, việc ứng dụng tri thức và công nghệ để thúc đẩy tốc độ thực thi, cơ chế hoạt động linh hoạt được Vinamilk chú trọng. Từ đó, giúp nhân viên được trang bị tốt hơn và tối ưu hóa thời gian cho những công việc tạo ra giá trị cao.

Là doanh nghiệp chú trọng sự phát biển bền vững và đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội, Vinamilk mời gọi mỗi thành viên trong đại gia đình cùng đồng hành trên hành trình phát triển bền vững. Từ năm 2020, Vinamilk đã gắn kết người lao động mật thiết hơn vào quá trình hoạch định phát triển bền vững của công ty, ghi dấu đồng hành thông qua việc khảo sát trực tiếp tổng thể nhân viên các khía cạnh liên quan đến Phát triển bền vững. Qua đó, mỗi thành viên của công ty sẽ nâng cao nhận thức và góp phần xây dựng định hướng cho các hoạt động của Vinamilk gắn với Phát triển bền vững trong tương lai.

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng thực hiện các nội dung truyền thông nội bộ về: định hướng Phát triển bền vững của Công ty, báo cáo Phát triển bền vững, các giải thưởng về Phát triển bền vững & Môi trường của Công ty để khích lệ cán bộ - công nhân viên quan tâm nhiều hơn đến Phát triển bền vững. Các chương trình như Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, hoạt động trồng cây hướng đến Net Zero… không chỉ gây dấu ấn cho cộng đồng mà còn góp phần xây dựng tình cảm, sự gắn kết doanh nghiệp từ nội bộ cán bộ nhân viên.