Thức uống gói trọn dinh dưỡng đồng hành cùng người trẻ trong mỗi chuyến đi

Mỗi chuyến đi của người trẻ mang nhiều màu sắc khác nhau nhưng cùng chung nguồn năng lượng tươi mới, tích cực. Những điểm đến mang lại cho họ không chỉ là kỷ niệm với bạn bè mà còn là kiến thức về văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm sống chân thực. Mùa hè – Mùa của biển xanh cát trắng nắng vàng đang vẫy gọi cùng những ngày nghỉ lễ cận kề, các bạn trẻ đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho những chuyến đi mới. Kế hoạch trải nghiệm trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Du lịch có thể nói là một trong những sở thích hàng đầu của giới trẻ hiện nay. Nhiều bạn trẻ tận dụng những ngày nghỉ để rong ruổi khắp mọi nơi, vừa là để xả stress, vừa để khám phá và trải nghiệm. Không khó để có thể bắt gặp hình ảnh hay video được các bạn chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội về trải nghiệm du lịch tại một thành phố hay đất nước nào đó.

Phương Nhi (24 tuổi, làm việc tại công ty dịch vụ tại Hà Nội) chia sẻ về kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 của mình: “Những ngày chạy đua với công việc chỉ mong đến kỳ nghỉ lễ để được xách balo lên và đi. Những chuyến đi giúp cho mình tái tạo lại sự tươi mới và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Mình thấy nhiều bạn chọn dành ngày lễ dài sắp tới để đi du lịch đến địa điểm mới còn nhóm bạn mình lại khá thích bộ môn leo núi, bên cạnh đó là khám phá đặc sản địa phương nên thường tìm những địa điểm gần gũi với thiên nhiên xa thành phố”.

“Mình rất thích du lịch, thường một năm mình sẽ tự thưởng cho bản thân 1-2 chuyến đi để trải nghiệm và nạp lại năng lượng cho học kỳ mới. Kỳ nghỉ hè sắp đến nhưng mình và nhóm bạn đã lên kế hoạch du lịch từ đầu năm, tranh thủ đặt vé máy bay, tìm hiểu trước điểm vui chơi, văn hóa và ẩm thực địa phương để trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất”, Thu Trang (đang học tại TP.HCM) chia sẻ.

Bên cạnh những chuyến du lịch trải nghiệm thuận lợi mang đến sự thú vị thì thực tế là khá nhiều bạn trẻ lại gặp phải rắc rối trong việc duy trì chế độ ăn uống khiến chuyến đi đang vui bỗng trở nên chán chường vì sức khỏe không được đảm bảo.

Khi đến một địa phương có nền văn hóa mới đồng nghĩa với việc bạn sẽ trải nghiệm văn hóa ẩm thực khác biệt và cách chế biến đương nhiên cũng khác, dẫn đến việc chưa thích nghi với phong cách ăn uống mới… Hay trong những chuyến đi dài ngày, thói quen sinh hoạt bị đảo lộn khiến nhiều bạn trẻ ham vui bỏ bữa, quên ăn. Ăn uống không đủ khiến cơ thể mệt mỏi, không đủ dinh dưỡng dành cho các hoạt động trải nghiệm, khám phá tiếp theo.

Việc duy trì chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh trong những chuyến đi xa thật không phải là điều dễ dàng. Nhất là khi hoạt động vui chơi, khám phá trải nghiệm trong mỗi chuyến đi lại vô cùng dày đặc. Lúc này, cơ thể vận động, sử dụng năng lượng liên tục nên cần được bổ sung dinh dưỡng ở mức tối đa để đảm bảo sức khỏe xuyên suốt chuyến đi.

Cơ thể cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để đủ năng lượng cho các hoạt động trải nghiệm

Hiểu được sự quan trọng của sức khỏe trong những chuyến đi trải nghiệm, một số bạn trẻ lựa chọn giải pháp chuẩn bị đồ ăn quen thuộc mang theo để bổ sung dinh dưỡng như trái cây tươi, trứng luộc, bánh quy, ngũ cốc khô, trái cây khô… Tuy nhiên, việc mang vác đồ đạc nhiều khiến hoạt động trải nghiệm, khám phá trở nên mất vui, không trọn vẹn và hơn nữa lại tốn thêm năng lượng, thời gian chuẩn bị. Một chai thức uống nhỏ gọn, bổ sung dinh dưỡng tiện lợi, có thể mang theo và sử dụng bất cứ nơi đâu là cách mà nhiều bạn trẻ đã khám phá ra.

Sau vài chuyến đi gặp những trục trặc trên, Thu Trang đã bỏ túi ngay bí quyết dinh dưỡng tiện lợi của riêng mình trong những chuyến đi xa. “Thay vì chuẩn bị đồ ăn rườm rà trong mỗi chuyến đi vì sợ không quen được thức ăn ở địa phương khác, mình lựa chọn mang theo sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi để đảm bảo sức khỏe. Hương vị đậu nành thơm ngon, bổ sung thêm canxi gần như gói trọn đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là chai nhỏ gọn, bỏ túi dễ dàng, sử dụng tiện lợi, hoàn toàn có thể mang đến bất kỳ nơi đâu mà không làm cản trở hoạt động trải nghiệm, khám phá nào”, Trang cho biết.

Sữa đậu nành Number 1 trong phiên bản hiện đại, cứng cáp giúp bạn trẻ có thể mang theo bất kỳ nơi đâu

Được biết, sữa đậu nành Number1 Soya Canxi từng gây cơn sốt trong cộng đồng giới trẻ Việt, đặc biệt là các bạn trẻ theo đuổi lối sống lành mạnh ngay thời điểm vừa ra mắt.

Đến nay, sức hút của sản phẩm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Number 1 Soya Canxi không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của người trẻ mà còn thỏa mãn yếu tố tiện lợi, phục vụ lối sống năng động, ưa di chuyển và đam mê trải nghiệm của họ.

Hương vị sữa đậu nành thơm ngon, sản xuất cùng với công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic đến từ châu Âu, không chứa chất bảo quản giúp sản phẩm an toàn với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thành phần Canxi được bổ sung giúp cứng xương và linh hoạt vận động.

“Từ khi biết đến sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi, sản phẩm này luôn có mặt trong balo của mình trên mỗi chuyến đi. Thức uống giúp bản thân mình an tâm cháy hết mình trong hoạt động trải nghiệm, khám phá mà không lo ngại về dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe”, Phương Nhi chia sẻ.