Giảm cân được hiểu là giảm trọng lượng tổng thể của một người, bao gồm trọng lượng mỡ, cơ và nước.

Để có được thân hình cân đối và khỏe mạnh cần: Uống nhiều nước hơn để giải độc tố, không ăn các loại thức ăn vặt, ngủ đủ giấc, chế độ ăn lành mạnh, dành nhiều thời gian tập luyện (yoga, bổ sung bài tập sức bền,..), bữa sáng cân bằng.

Những sai lầm rất cơ bản khi giảm cân nhiều chị em càng giảm lại càng tăng:

Ăn không đủ bữa trong ngày

Nhịn ăn khiến cơ thể không nhận đủ năng lượng, các chất dinh dưỡng dự trữ ở mỡ và cơ sẽ phân hủy để bù đắp cho sự thiếu hụt này và duy trì hoạt động sống. Cân nặng của bạn có thể giảm nhưng sau đó, bạn sẽ ăn và nạp nhiều nguồn thực phẩm hơn dẫn đến lượng thức ăn nạp vào nhiều hơn trước. Điều này tạo nên một và dần hình thành thói quen xấu, gây hại sức khỏe.

Ăn vặt quá nhiều

Bạn nên dành thời gian lên kế hoạch cho các bữa ăn, đồ ăn nhẹ lành mạnh để không bị cám dỗ bởi thức ăn nhanh. Nhiều đồ ăn nhanh thường chứa rất nhiều chất béo và tinh bột. Điều này dẫn đến bạn sẽ thừa cân, béo phì, nguy cơ mắc bệnh lý liên quan đến thừa dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ tập trung vào số đo cân nặng

Cân nặng chỉ nên được coi như thước đo trọng lượng. Có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến cân nặng của một người, bao gồm cả lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày. Ngoài ra ở phụ nữ, sự thay đổi nội tiết tố có ảnh hưởng tới việc trữ nước trong cơ thể, dẫn đến thay đổi chỉ số.

Mặc dù số cân có thể giữ nguyên hoặc giảm ít sau một thời gian tập luyện, ta vẫn có thể cảm thấy quần áo mặc thường ngày trở nên rộng hơn, đặc biệt là quanh vùng eo. Đó là minh chứng cho việc lượng mỡ trong cơ thể giảm đi, nhường chỗ cho cơ phát triển. Lời khuyên tốt nhất là đo vòng eo và chụp lại ảnh hàng tháng để ghi lại quá trình giảm mỡ, ngay cả khi cân nặng không đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Luyện tập không đúng cách

Hoạt động thể dục thể thao thường xuyên giúp con người khỏe mạnh và duy trì một thân hình cân đối. Đối với những người muốn giảm cân lại vô cùng cần thiết. Nhưng nếu tập luyện quá sức sẽ gây ra những tác hại tới sức khỏe, hoa mắt, chóng mặt, kiệt sức thậm chí là đột quỵ và tử vong.

Do đó, bạn chỉ nên dành ra 30 phút đến 1 giờ mỗi ngày để tập luyện, kết hợp nhiều bài tập và tập luyện một cách đều đặn, thường xuyên.

Chế độ ăn không phù hợp

Cắt giảm toàn bộ chất béo, tinh bột, protein khiến cơ thể không được cung cấp đủ chất, các loại vitamin và khoáng chất dẫn đến khẩu phần ăn sẽ bị mất cân bằng về dưỡng chất, điều này rất không tốt cho cơ thể.