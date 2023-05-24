Những loại rau ‘bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc’ bán đầy ngoài chợ dành cho các mẹ bỉm thích chăm sóc gia đình

Dinh dưỡng 24/05/2023 10:31

Những loại rau sau đây đều chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng giá cả siêu hời.

Lợi ích của việc ăn rau?

Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn uống hàng ngày của con người nên bao gồm rau củ quả, đặc biệt là rau lá xanh. Bởi trong rau chứa tất cả các chất dinh dưỡng lành mạnh, thiết yếu cho cơ thể như vitamin, khoáng chất, canxi, sắt, chất xơ...

Những loại rau ‘bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc’ bán đầy ngoài chợ dành cho các mẹ bỉm thích chăm sóc gia đình - Ảnh 1
 Chế độ ăn uống hàng ngày của con người nên bao gồm rau củ quả, đặc biệt là rau lá xanh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, ăn nhiều rau sẽ giúp cho bạn có một sức khỏe tốt hơn và sở hữu vóc dáng xinh đẹp. Không chỉ vậy, còn giúp cho bạn tăng cường thị lực, cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa các bệnh tim, mạch và huyết áp,... 

Theo BS Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, rau và hoa quả là một trong 4 nhóm thực phẩm cần thiết để có một bữa ăn hợp lý ở gia đình. Ăn ít rau và hoa quả là nguyên nhân của 1,7 triệu trường hợp tử vong, chiếm 2,8% tổng số tử vong trên thế giới.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tác động của chế độ ăn uống giàu rau xanh là phòng chống ung thư. Rau xanh có chứa các chất chống oxy hóa, carotenoids, flavonoids chống lại các bệnh ung thư như dạ dày, ruột, da và ung thư vú.

Gợi ý 5 loại rau chứa nhiều dinh dưỡng, giá cả siêu rả, bán nhiều ở chợ

Rau dền

Rau dền là nguồn dinh dưỡng thực vật khá phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình. Trong rau dền chứa hàm lượng sắt cao. Rau có vị ngọt, mát đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Rau dền đa dạng về chủng loại: rau dền đỏ, rau dền cơm, rau dền gai. Ăn nhiều rau dền có thể giúp giảm viêm, tốt cho xương, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đái tháo đường. Nếu ăn rau dền thường xuyên còn giúp ổn định đường huyết, cải thiện bệnh tiểu đường tuýp 2.

Những loại rau ‘bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc’ bán đầy ngoài chợ dành cho các mẹ bỉm thích chăm sóc gia đình - Ảnh 2
Rau dền - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đây còn là loại rau được đánh giá là thần dược khi giúp giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienols - một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Rau dền chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì). Do đó, nó có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đây còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Rau diếp cá

Diếp cá được mệnh danh là "thần dược" trong các loại rau bởi giá trị dinh dưỡng của chúng. Trong rau diếp cá rất giàu chất xơ thực vật. Chính vì vậy, khi dùng nhiều loại rau này, sẽ có lợi cho đường tiêu hóa và giúp trị bệnh táo bón hữu hiệu. Ngoài ra, rau diếp cá còn giúp làm mát cơ thể cho bé và trị ho rất tốt khi bé bị cảm. Các mẹ có thể giã nát rau diếp cá rồi nấu với nước vo gạo để cho bé uống, hoặc nấu cùng với cháo đều rất hiệu quả.

Những loại rau ‘bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc’ bán đầy ngoài chợ dành cho các mẹ bỉm thích chăm sóc gia đình - Ảnh 3
Rau diếp cá - Ảnh minh họa: Internet

Rau lá hẹ

Trên thực tế, hẹ là một trong những loại rau dễ tìm thấy nhất ở chợ. Đây được xem là "thuốc bổ" đối với những ai bị các bệnh như tiểu tiện nhiều lần, mộng tinh, di tinh, lưng gối yếu mềm. Nhiều nghiên cứu cho thất, rau lá hẹ chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, có tác dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc, hỗ trợ hạn chế các triệu chứng gây ung thư đại trực tràng. Đồng thời, còn giúp  bổ Can, Thận, tráng dương, cố tinh.

Những loại rau ‘bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc’ bán đầy ngoài chợ dành cho các mẹ bỉm thích chăm sóc gia đình - Ảnh 4
Rau lá hẹ - Ảnh minh họa: Internet

Rau sam

Rau sam là một trong những loại rau dễ tìm thấy nhất ở những vùng đồng quê. Rau sam được xem là vị thuốc quý trong cả Đông y và Tây y. 

Những loại rau ‘bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc’ bán đầy ngoài chợ dành cho các mẹ bỉm thích chăm sóc gia đình - Ảnh 5
Rau sam - Ảnh minh họa: Internet

Trong 100g rau sam chứa 2,3g protein, 0,5g chất béo, 3g Carbohydrate, chất xơ thô 0,7g, 85mg Canxi, Photpho 56mg, sắt 1,5mg, 2,23mg Caroten, Vitamin B1 0.03mg, Vitamin C 23mg. Hàm lượng axit béo Omega-3 trong loại rau này còn cao hơn cả dầu cá. Do đó, rau sam được mệnh danh là “loài rau kháng sinh lợi hại”. Ăn nhiều rau sam còn có tác dụng giải độc, cầm máu, giảm được nguy cơ đột quỵ, tim mạch và xơ vữa động mạch.

Rau lang

Không ít bạn ở thành thị cho rằng, đối với khoai lang chỉ dùng củ được chớ không ăn được phần lá. Trên thực tế, phần đọt non của khoai lang chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng và là món ăn khoái khẩu của nhiều người.

Những loại rau ‘bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc’ bán đầy ngoài chợ dành cho các mẹ bỉm thích chăm sóc gia đình - Ảnh 6
Rau lang - Ảnh minh họa: Internet

Phần ngọn, lá rau lang lại nhiều vitamin B6 gấp 3 lần, vitamin C gấp 5 lần và vitamin B gấp 10 lần củ khoai lang. Loại rau này còn giàu vitamin C, A, K, vitamin B1, B2, B3, axit folic, chất xơ, chất dinh dưỡng hơn hẳn nhiều loại rau khác.

Nhờ đó mà rau lang mang đến các công dụng như giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan và ung thư dạ dày, giúp giảm lo âu, stress, trầm cảm, hỗ trợ giảm cân, chống ung thư, kháng viêm, giảm và chữa táo bón, tăng cường khả năng miễn dịch và phòng ngừa các bệnh lây truyền.

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