Những có thể giúp cải thiện vấn đề “khô hạn” ở chị em, đồng thời tăng chất lượng “cuộc yêu” cho cả hai

Nhiều chị em gặp phải tình trạng khô âm đạo thường trở nên ngại “yêu” khiến “chuyện ấy” ngày càng nhàm chán và tẻ nhạt. Thế nhưng đừng quá lo lắng, tình trạng này có thể được cải thiện hiệu quả nhờ chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Theo các chuyên gia, một số thực phẩm chứa những dưỡng chất đặc biệt có khả năng ngăn ngừa vùng kín “khô hạn”, cải thiện khả năng “yêu” cho cả hai.

Hàm lượng lactobacillus acidophilus trong sữa chua có khả năng giúp cân bằng độ pH cho vùng tam giác, giúp hạn chế nguy cơ “khô hạn” vùng kín và các bệnh nhiễm trùng do nấm gây ra. Bên cạnh đó, sữa chua còn chứa nhiều vi khuẩn sống có lợi cho cơ thể, giúp cải thiện làn da và vóc dáng hiệu quả.

Việc bổ sung đủ nước cho cơ thể sẽ giúp chị em tránh được tình trạng “khô hạn” vùng kín hiệu quả. Tốt nhất, mỗi ngày bạn nên uống từ 2-2,5 lít nước để cải thiện chứng khô âm đạo, đồng thời giúp làn da luôn tươi trẻ.

Đậu nành

Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành và các thực phẩm chế biến từ đậu nành chứa nhiều thành phần giống với estrogen, giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giảm sự khô hạn đồng thời tăng quá trình bôi trơn trong khi “yêu”. Ngoài ra, hàm lượng khoáng chất và vitamin có trong những thực phẩm này còn có tác dụng cải thiện các triệu chứng mãn kinh ở phụ nữ trung niên.

Trà gừng

Không chỉ có tác dụng tăng cường đề kháng, phòng ngừa bệnh cảm cúm, cảm lạnh hay trị ho mà trà gừng còn rất hữu ích trong việc cải thiện chất lượng “chuyện yêu”. Nhờ chứa thành phần có khả năng giúp phụ nữ tăng sự nhạy cảm ở vùng kín, dễ đạt khoái cảm và ham muốn nhiều hơn mà trà gừng được xem là “tiên dược” giúp “chuyện ấy” thăng hoa.

Cách làm rất đơn giản, bạn có thể cho vài lát gừng tươi vào cốc nước nóng rồi ngâm khoảng 15 phút là có thể thưởng thức.

Socola đen

Socola đen không chỉ có tác dụng giảm căng thẳng mà còn là một trong những thực phẩm rất tốt cho hệ miễn dịch. Đặc biệt, socola đen còn chứa nhiều thành phần chống oxy hóa, khoáng chất thiết yếu cùng chất kích thích tự nhiên có lợi cho “cô bé”. Tuy nhiên, bạn cần tránh chọn socola đen chứa nhiều đường.

Với những gợi ý trên đây thì mong rằng trong thời gian tới, chị em sẽ không còn tự ti hay né tránh nửa kia nữa nhé. Thay vào đó là những "cuộc yêu" thăng hoa và cuồng nhiệt giúp tình cảm của cả hai thêm gắn kết với nhau nhiều hơn nữa.