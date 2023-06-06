Đuôi heo chiên giòn ngon "hết nước chấm" với 3 bước đơn giản

Nguyên liệu dễ kiếm, cách làm đơn giản nhưng thành quả lại vô cùng ấn tượng. Món đuôi heo chiên giòn có thể ăn chơi hoặc làm phong phú thêm bàn nhậu cho ông xã lai rai cũng lạ miệng.

NGUYÊN LIỆU

- Đuôi heo 3-4 cái

- Đồ chua ăn kèm.

CÁCH LÀM

- Đuôi heo rửa sạch với chanh và muối. Cho vào nước luộc vừa chín là được, không luộc quá lâu. Trong nước luộc có vài lát gừng và củ hành cho thơm.

- Đuôi heo sau khi luộc lấy ra rửa lại với nước cho nguội, để ráo. Dùng vật nhọn xâm đều phần da.

- Cho ít dấm hoặc nước cốt chanh với ít muối trộn đều. Thoa hoặc quét lớp mỏng lên mặt da, làm vậy giúp khi chiên da nở đều và ít bị bắn dầu.

- Cho phần đuôi heo đã thoa lớp giấm muối đem phơi nắng 2-4 tiếng hoặc cho vào lò nướng với nhiệt độ 100 độ C và hé cửa lò. Khi thấy hơi xe mặt da lại là được.

- Làm nước tương chấm cùng: hành tỏi băm, hành lá cắt nhỏ cho vào ít dầu phi thơm, cho nước tương, ít dầu hào, tương ớt, đường nấu vài phút là được, nêm vị mặn ngọt vừa ăn. Chấm cùng tương ớt cũng ngon hoặc mắm tắc chua ngọt.

- Làm mắm tắc: 3 thìa canh đường, 2-3 thìa canh nước mắm, 1/2 thìa canh tương ớt. Cho lên bếp nấu hơi sệt lại là được. Khi nguội cho ít nước cốt tắc vào, thêm tỏi ớt băm, sả băm, ít lá chanh cắt nhỏ nếu thích.

- Đuôi heo sao khi phơi. Ta đem vào chiên. Chuẩn bị chảo nóng cho dầu vào. Dầu cho hơi nhiều, dầu nóng cho đuôi vào chiên với lửa vừa cho da được phồng đều, khi thấy da vàng ta lớn lớn cho da được vàng giòn đều là được. Lấy ra ngoài để nguội xíu ta chặt khúc nhỏ và thưởng thức thôi.

Khi ăn chấm cùng nước chấm hoặc tương ớt. Thêm rau thơm và đồ chua.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Ngô Tuyết Phượng

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