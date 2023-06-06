Đuôi heo chiên giòn ngon "hết nước chấm" với 3 bước đơn giản

Nấu gì hôm nay 06/06/2023 05:00

Nguyên liệu dễ kiếm, cách làm đơn giản nhưng thành quả lại vô cùng ấn tượng. Món đuôi heo chiên giòn có thể ăn chơi hoặc làm phong phú thêm bàn nhậu cho ông xã lai rai cũng lạ miệng.

NGUYÊN LIỆU

Đuôi heo chiên giòn ngon 'hết nước chấm' với 3 bước đơn giản - Ảnh 1

- Đuôi heo 3-4 cái

- Đồ chua ăn kèm.

CÁCH LÀM

- Đuôi heo rửa sạch với chanh và muối. Cho vào nước luộc vừa chín là được, không luộc quá lâu. Trong nước luộc có vài lát gừng và củ hành cho thơm.

- Đuôi heo sau khi luộc lấy ra rửa lại với nước cho nguội, để ráo. Dùng vật nhọn xâm đều phần da.

- Cho ít dấm hoặc nước cốt chanh với ít muối trộn đều. Thoa hoặc quét lớp mỏng lên mặt da, làm vậy giúp khi chiên da nở đều và ít bị bắn dầu.

- Cho phần đuôi heo đã thoa lớp giấm muối đem phơi nắng 2-4 tiếng hoặc cho vào lò nướng với nhiệt độ 100 độ C và hé cửa lò. Khi thấy hơi xe mặt da lại là được.

- Làm nước tương chấm cùng: hành tỏi băm, hành lá cắt nhỏ cho vào ít dầu phi thơm, cho nước tương, ít dầu hào, tương ớt, đường nấu vài phút là được, nêm vị mặn ngọt vừa ăn. Chấm cùng tương ớt cũng ngon hoặc mắm tắc chua ngọt.

- Làm mắm tắc: 3 thìa canh đường, 2-3 thìa canh nước mắm, 1/2 thìa canh tương ớt. Cho lên bếp nấu hơi sệt lại là được. Khi nguội cho ít nước cốt tắc vào, thêm tỏi ớt băm, sả băm, ít lá chanh cắt nhỏ nếu thích.

- Đuôi heo sao khi phơi. Ta đem vào chiên. Chuẩn bị chảo nóng cho dầu vào. Dầu cho hơi nhiều, dầu nóng cho đuôi vào chiên với lửa vừa cho da được phồng đều, khi thấy da vàng ta lớn lớn cho da được vàng giòn đều là được. Lấy ra ngoài để nguội xíu ta chặt khúc nhỏ và thưởng thức thôi.

Khi ăn chấm cùng nước chấm hoặc tương ớt. Thêm rau thơm và đồ chua.

Đuôi heo chiên giòn ngon 'hết nước chấm' với 3 bước đơn giản - Ảnh 2

Đuôi heo chiên giòn ngon 'hết nước chấm' với 3 bước đơn giản - Ảnh 3

Đuôi heo chiên giòn ngon 'hết nước chấm' với 3 bước đơn giản - Ảnh 4

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Ngô Tuyết Phượng

Cách làm tào phớ ngon- bổ -rẻ, chỉ tốn 10 ngàn đồng cả nhà ăn... mệt nghỉ

Cách làm tào phớ ngon- bổ -rẻ, chỉ tốn 10 ngàn đồng cả nhà ăn... mệt nghỉ

Thành phẩm rất mềm mịn mát ăn tan trong miệng. Cách làm theo cách truyền thống không cho thêm muối, không lá dứa, không whipping cream, không cốt dừa.

Xem thêm
Từ khóa:   Đuôi heo chiên giòn cách làm Đuôi heo chiên giòn Công thức món ngon

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 31 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 15 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 24 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài