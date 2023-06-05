Trà đào: Dễ uống, dễ làm và cực kì thơm ngon, tiện lợi... không làm mọi người thất vọng

Chọn quả chín già nhưng chưa bị mềm, chọn đào tươi không héo, không để qua tủ lạnh để dễ tách hạt. Đào mềm quá sẽ không thể tách hạt hoặc thịt quả bị nát trong quá trình làm, đào xanh quá khi tách hạt miếng đào dễ bị gãy.

Mẹo nhỏ là chọn quả có màu vàng đỏ và chỉ cần ấn nhẹ vào phần chóp nhọn của quả đào, không bị mềm là có thể tách hạt dễ dàng.

- 400g đường: Ưu tiên sử dụng đường hoa mai để cho ra thành phẩm màu đẹp. Có thể sử dụng đường phèn để vị ngọt thanh hơn hoặc gia giảm tuỳ khẩu vị.

- Nước: 600ml

- 2-3 quả chanh vắt lấy nước.

CÁCH LÀM:

Sơ chế đào:

- Đào rửa sạch nhiều lần với nước muối.

- Hoà một chậu nước muối loãng, vắt thêm 2 quả chanh để ngâm đào.

- Bổ miếng, tách hạt đào : cắt đôi quả đào dọc phần cuống (phần rãnh giữa quả), dùng 2 tay xoay nhẹ để tách đôi quả đào, sau đó bổ đôi mỗi nửa để tách hạt. Hoặc có thể bổ từng múi cau để tách hạt nếu quả không quá chín. Ngâm miếng đào vào nước muối đã chuẩn bị.

- Gọt vỏ đào, tiếp tục ngâm phần thịt quả sang một âu nước khác.

- Rửa lại vỏ đào nhiều lần để tránh độc hại.

Nấu nước ngâm :

- Cho 200g đường vào chảo, thêm một ít nước vừa đủ ngập đường, bật lửa nhỏ tới khi đường tan hết, tạo thành hỗn hợp màu cánh gián thì thêm nước cốt chanh.

- Thêm nốt lượng nước và phần đường còn lại vào chảo, tiếp tục đun tới khi đường tan.

- Cho phần vỏ đã rửa sạch vào đun trong vòng vài phút tới khi nhạt màu thì vớt ra. Bước này giúp nước ngâm có màu đẹp và tăng thêm mùi thơm của đào, tuy nhiên có thể bỏ qua vì phần vỏ thường có nhiều độc hại.

- Cho phần thịt đào vào nước đun trong 4-6 phút tuỳ độ chín và kích thước của miếng đào tới khi miếng đào hơi trong lại, có thể xắn được dễ dàng bằng thìa. Nếu độ chín của các quả không đều nhau thì nên lọc riêng và cho các miếng cứng vào trước tầm 2p.

- Sau thời gian luộc, vớt đào ra âu nước đá chuẩn bị sẵn, ngâm trong vòng 15 phút, sau đó vớt ra để ráo nước.

- Đợi tới khi nước ngâm nguội hoàn toàn, cho thịt đào vào hũ thuỷ tinh đã trụng qua nước sôi, sau đó đổ hết phần nước vào ngập miếng đào.

- Bảo quản trong tủ mát.

Pha trà đào

Đào sau khi được đổ vào hũ ngâm qua đêm có thể sử dụng ngay. Đào ngâm có thể pha trực tiếp với nước lọc, nước trà. Ngoài ra có thể mix cùng nước cam và sả đập dập để thành món trà đào cam sả.

Dễ uống, dễ làm và cực kì thơm ngon, tiện lợi, chắc chắn trà đào sẽ không làm mọi người thất vọng. Tranh thủ đang vào mùa, mọi người mua đào về thử ngay nhé.

Chúc mọi người thành công và thưởng thức ngon miệng.

Nguồn: Ngô Ánh Hồng