Theo VnExpress thông tin từ The Magic Medic, sức khỏe não bộ được hỗ trợ bởi các chất béo lành mạnh và axit béo omega-3. Thực phẩm chứa các chất này tốt nhất là có nguồn gốc từ động vật.

Sức khỏe tim mạch là một trong những vấn đề quan trọng về sức khỏe. Và một trong những cách bảo vệ tim mạch và phòng ngừa ung thư là tiêu thụ các loại thực phẩm có chứa axit béo omega-3. Axit béo omega-3 được cho là tốt nhất có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là hải sản.

Thịt động vật có chứa hàm lượng protein cao. Hơn nữa, protein lại rất quan trọng cho sự phát triển thể chất và tinh thần. Trong khi có những loại thực phẩm khác cũng có protein nhưng không nhiều như hàm lượng protein trong thức ăn động vật. Ngoài ra, y khoa chứng minh rằng protein có nguồn gốc từ động vật có chất lượng cao hơn nhiều so với protein có nguồn gốc từ thực vật.

Sức khỏe não bộ được hỗ trợ bởi các chất béo lành mạnh và axit béo omega-3. Trong khi thực phẩm có chứa các chất này một cách tự nhiên và tốt nhất là có nguồn gốc từ động vật. Bổ sung vitamin A có trong hải sản cũng tạo ra ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chức năng não bộ.

5 loại thịt nhân tạo cần tránh

Theo Tri thức và cuộc sống dịch từ EATTHIS, tốt nhất bạn nên cẩn trọng với các loại thịt này.

- Bít tết bò băm

Bít tết bán trên thị trường có thể được chia thành hai loại là bít tết cắt nguyên bản và bít tết bò băm, dựa trên các phương pháp chế biến khác nhau. Bít tết cắt nguyên bản là nguyên miếng thịt bò (sườn bò, thăn bò) được cắt trực tiếp từ con bò mà không qua bất kỳ khâu sơ chế nào, là loại thịt tươi ngon. Bít tết cắt miếng nguyên miếng có màu sắc tươi sáng, bóng loáng và phần mỡ là màu trắng hoặc trắng sữa.

Một số loại thịt cần tránh. Ảnh: Internet

Trong trường hợp bình thường, tổng số vi khuẩn bên trong miếng bít tết cắt nguyên bản không nhiều, khi nấu, chúng ta không cần nấu chín 100% mà có thể ăn khi thịt chín từ 50-80%.

Bít tết bò băm, còn được gọi là "bít tết ép" dùng để chỉ việc kết hợp thịt bò xay và ép lại với nhau để làm bít tết. Phụ gia thực phẩm thường được thêm vào trong quá trình ép. Nếu bạn nhìn thấy những từ như glutamine transaminase (enzym TG), protein đậu nành cô lập... trong danh sách thành phần trên nhãn bao bì thì loại bít tết này là "bít tết ép".

Phụ gia sẽ không gây hại trực tiếp cho cơ thể nhưng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm ruột đối với những người có đường ruột nhạy cảm hoặc trẻ em. Ngoài ra, hầu hết "bít tết ép" đều được rã đông thịt, chế biến rồi đông lạnh, điều này tự nhiên làm tăng nguy cơ vi khuẩn và ô nhiễm. Trước khi ăn, chúng ta phải nấu chín hoặc chiên kỹ bít tết.

- Thanh cua

Thanh cua là một món ăn nhẹ được làm từ thịt cá rồi cắt thành từng dải, trái với suy nghĩ của nhiều người rằng thanh cua được làm từ thịt cua. Que thanh cua hay còn gọi là que thịt cua thực chất là một loại thực phẩm surimi được chế biến từ nhiều loại surimi nước biển hoặc surimi nước ngọt, với hàm lượng đạm cao, ít béo...

Thanh cua. Ảnh: Internet

Thành phần chính của que cua là surimi - thịt cá trắng, nước, tinh bột ăn được, protein đông lạnh, đường trắng, muối ăn, chiết xuất cua, phụ gia thực phẩm. Nó thậm chí không liên quan gì đến thịt cua. Loại thực phẩm này có thể ăn trực tiếp hoặc dùng làm nguyên liệu trong các món đĩa, sushi, lẩu... Nó rất được mọi người ưa chuộng, nhưng xét về giá trị dinh dưỡng thì có thể nói là nó không có nhiều giá trị.

- Miếng phi lê gà

Thăn gà, phi lê gà là "thịt tổng hợp", trong đó các cơ sở kinh doanh sẽ lọc lấy những phần thịt kém chất lượng của gà, trộn với một phần ức gà, băm thành thịt băm rồi trộn với một ít tinh bột và phụ gia thực phẩm làm thành thanh phi lê gà. Món ăn này nhiều bột, kém dinh dưỡng, chưa kể các phụ gia thực phẩm gây hại cho sức khỏe, tốt nhất nên hạn chế an.

- Thịt bò cuộn dải

Bò cuộn dải là loại chắc hẳn ai cũng đã quen thuộc, khi ăn lẩu thường lựa chọn để nhúng. Loại thịt cuộn này phổ biến nhưng nhìn chung không phải lúc nào cũng là nguyên chất. Một số cửa hàng bán khay thịt này, tuy có vị giống thịt bò, thịt cừu nhưng giá trị dinh dưỡng rất thấp do bản thân miếng thịt bò không ngon, do thịt giả...

Thịt bò cuộn dải ngon là sau khi rã đông, thịt vẫn giữ được kết cấu vệt vân rõ ràng, những sợi mỡ trắng xen lẫn phần nạc màu hồng. Nếu các chỉ nạc và mỡ không có sự liên kết chặt, màu sắc bị nhạt đi sau khi rã đông thì đó là thịt đã quá hạn sử dụng và không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ăn những loại này rất hại sức khỏe, có thể gây ngộ độc, bệnh nội tạng...

- Xúc xích, giăm bông

Xúc xích, giăm bông được bày bán khắp mọi nơi ở các cửa hàng tiện lợi hay các điểm du lịch. Xúc xích giăm bông thông thường được làm từ thịt nạc và một lượng nhỏ tinh bột, nhưng trên thị trường có rất nhiều loại xúc xích được bán với giá vài nghìn, về cơ bản chúng được làm từ thịt vụn và rất nhiều tinh bột, chỉ có một chút vị thịt.

Xúc xích, giăm bông đều là thực phẩm chế biến "nhân tạo", có chất bảo quản. Khi ăn, hãy cố gắng chọn những thương hiệu lớn, yêu cầu cơ bản về chất lượng và vệ sinh vẫn có thể được đảm bảo. Khuyến cáo, khi mua xúc xích, giăm bông, bạn nên đọc kỹ bảng thành phần và cố gắng chọn loại có nhiều thịt, không nên mua bừa bãi.

Loại thịt tốt cho sức khỏe

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam cũng chia sẻ, có 5 loại thịt tốt cho tuổi thọ bạn nên ăn mỗi ngày:

- Thịt gà

Thịt gà là một nguồn cung cấp vitamin B6 và niacin tuyệt vời. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm & Dinh dưỡng cho thấy, thịt gà đóng một vai trò tích cực trong việc duy trì cân nặng khỏe mạnh và sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, thịt trắng như thịt gà là nguồn cung cấp phốt pho và riboflavin đặc biệt tốt.

- Thịt thăn lợn

Thịt lợn là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn cầu: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc cho biết thịt lợn chiếm hơn 36% lượng thịt tiêu thụ trên thế giới. Sollid cho biết bạn sẽ nhận được rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm thiamin, vitamin B6, kali, riboflavin từ thịt lợn. Trong các bộ phận thì thịt thăn lợn là loại tốt nhất.

- Thịt bò nạc

Theo nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Kỷ yếu của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, thịt đỏ bị mang tiếng xấu, nhưng những miếng thịt đỏ nạc có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Giống như các loại thịt khác, thịt bò là nguồn cung cấp protein và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Ngoài ra, hãy đảm bảo tránh nướng thịt bò vì thịt bò bị cháy có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

- Thịt cá hồi

Cá hồi có chứa nhiều chất béo lành mạnh, protein chất lượng cao và một số chất dinh dưỡng thiết yếu, loại cá béo này rất tốt cho sức khỏe và khiến bạn cảm thấy no trong thời gian dài với ít calo hơn. Ăn cá hồi thường xuyên cũng có thể giúp bạn giảm cân. Dinh dưỡng trong cá giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và làm cho bạn cảm thấy no lâu.

- Tôm

Tôm là nguồn cung cấp choline tuyệt vời. Nếu thiếu hụt choline, cơ thể sẽ phải đối mặt với tình trạng rối loạn thần kinh và giảm chức năng nhận thức. Chất này không chỉ hoạt động như thực phẩm bổ não mà còn có thể giúp phụ nữ giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.