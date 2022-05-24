Người bị NGỨA MỀ ĐAY nên kiêng ăn gì để giảm tình trạng gây ảnh hưởng cuộc sống DAI DẲNG?

Dinh dưỡng 24/05/2022 19:01

Để làm giảm tình trạng ngứa gây ảnh hưởng cuộc sống, bạn cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý nhất.

Đồ ăn cay nóng, chế biến sẵn

Không chỉ gây nóng trong người, khiến gan thận phải hoạt động nhiều nhằm loại bỏ chất độc ra ngoài, đồ ăn cay nóng còn làm cơn ngứa có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Do đó, loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn uống ở thời điểm này chính là cách chấm dứt cơn ngứa càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, dù rất hấp dẫn nhưng những món ăn chế biến sẵn như gà rán, khoai tây chiên… bạn cũng cần hạn chế, bởi nó thường gây kích ứng và tạo cảm giác ngứa nặng hơn.

Người bị NGỨA MỀ ĐAY nên kiêng ăn gì để giảm tình trạng gây ảnh hưởng cuộc sống DAI DẲNG? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu đạm

Tôm, cua, thịt bò, cá biển,... là những thực phẩm có hàm lượng đạm cao, là tác nhân gây dị ứng, đặc biệt với những người có cơ địa nhạy cảm. Ngoài ra, khi bị nổi mề đay, hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm nên sẽ khó tiếp nhận và chuyển hóa các loại thực phẩm này, dễ gây kích ứng;

Lạc

Các ptotein dự trữ có trong củ lạc (nguồn dinh dưỡng cho sự tăng trưởng của cây sau này) là thủ phạm có thể gây dị ứng.

Đồ uống có cồn, chất kích thích

Nếu đang bị mề đay mẩn ngứa thường xuyên, bạn không nên “kết thân” với đồ uống có cồn, chất kích thích. Chúng sẽ gây độc cho gan thận và làm hệ miễn dịch suy yếu, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Người bị NGỨA MỀ ĐAY nên kiêng ăn gì để giảm tình trạng gây ảnh hưởng cuộc sống DAI DẲNG? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa nhiều đường và muối

Sẽ gây kích thích hệ thần kinh ngoại biên, khiến các vết mề đay trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, các thực phẩm này còn ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, khiến vết mẩn ngứa trên da khó lành và làm tăng tỷ lệ tái phát;

Thịt bò, sữa bò

Casein và protein huyết thanh là loại protein trong thịt bò và sữa bò dễ gây phản ứng dị ứng.

Nói không với các loại thực phẩm này khi bạn thuộc tuýp người có cơ địa dễ dị ứng

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Dị ứng là tình trạng phổ biến với nhiều đối tượng. Vậy nên nếu muốn không xảy ra tình trạng này hãy nói không với các loại thực phẩm dưới đây!

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Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe sức khoẻ tốt mề đay

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