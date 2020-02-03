Người bị gan nhiễm mỡ ăn gì để không làm tăng tích tụ chất béo trong gan là mối quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là với những người khi xét nghiệm máu được xác định là đã bị gan nhiễm mỡ.

Bệnh gan nhiễm mỡ là bệnh lý khá phổ biến hiện nay, gây ra nhiều khó chịu cho người mắc như mệt mỏi, đau vùng bụng, sụt cân,… Gan nhiễm mỡ nếu không được điều trị và có phương pháp ăn uống khoa học rất dễ biến chứng thành những bệnh nguy hiểm như xơ gan, ung thư gan. Vậy gan nhiễm mỡ ăn gì và kiêng gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Người bị gan nhiễm mỡ ăn gì và kiêng gì để tốt cho sức khỏe? - Ảnh minh họa: Internet Những thực phẩm cho người bị gan nhiễm mỡ Chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ rất quan trọng, bạn cần phải sử dụng những thực phẩm lành mạnh để làm giảm lượng mỡ trong gan. Dưới đây là một số thực phẩm người bị gan nhiễm mỡ nên sử dụng:

Rau xanh: Các loại rau xanh như cải xanh, rau muống, súp lơ, mướp đắng, cà chua, dưa chuột,… có tác dụng giải nhiệt, làm mát gan là những thực phẩm tốt cho người bị gan nhiễm mỡ. Các loại rau xanh cần thiết cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: Internet Hành: Hành có khả năng làm giảm chất béo trong gan, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám, nên sử dụng cho người bị gan nhiễm mỡ.

Tỏi: Tỏi chứa chất allicin có tác dụng làm giảm cholesterol xấu và giảm lượng mỡ trong máu, giảm lượng chất béo trong gan, cải thiện chức năng gan.

Cá tươi: Các loại cá tươi sẽ giúp bạn cải thiện hạn chế cholesterol trong cơ thể, tăng cường chức năng gan. Bạn có thể ăn nhiều bữa cá trong tuần thay vì sử dụng thịt không có lợi cho gan. Cá rất tốt cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: Internet Đậu phụ: Thành phần đậu phụ có nhiều protein, nhiều vitamin A, canxi, magie, ít chất béo,…sẽ làm giảm sự tích tụ chất béo trong gan.

Ngô: Thành phần của ngô chứa nhiều axit béo chưa bão hòa có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và cholesterol cho cơ thể.

Dầu thực vật: Bạn nên sử dụng các loại dầu lạc, dầu vừng, dầu oliu thay cho mỡ động vật vì các loại dầu thực vật này chứa nhiều axit béo không no, giảm cholesterol bên trong cơ thể. Gan nhiễm mỡ nên uống nước gì? Như vậy bạn đã có thể tự trả lời được thắc mắc gan nhiễm mỡ ăn gì với những thông tin ở trên. Bạn nên kết hợp giữa các thực phẩm để lên thực đơn cho người bị gan nhiễm mỡ một cách phù hợp, khoa học. Không chỉ ăn mà việc uống nước gì cũng vô cùng quan trọng đối với những người bị gan nhiễm mỡ. Nước lọc: Nước lọc có khả năng đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể rất tốt, bên cạnh đó nước lọc còn chống tích tụ mỡ thừa trong gan, làm mát gan, tốt cho người bị gan nhiễm mỡ. Bạn hãy uống từ 1,5 – 2 lít nước lọc mỗi ngày.

Trà lá sen: Nếu như bạn đang có thắc mắc gan nhiễm mỡ uống lá gì thì tốt, lá sen chính là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Lá sen có khả năng làm tiêu mỡ trong gan, giảm lượng cholesterol trong máu rất hiệu quả. Do đó, người bị gan nhiễm mỡ nên uống trà lá sen hàng ngày để tốt cho cơ thể cũng như có lợi cho gan. Ảnh minh họa: InternetTrà lá sen có tác dụng làm tiêu mỡ trong gan - Ảnh minh họa: Internet Nước ép hoa quả: Các loại nước ép hoa quả như nước ép bưởi, nước ép cam, nước ép táo ngoài cung cấp nhiều vitamin, nó còn có tác dụng thanh nhiệt, làm mát gan, cải thiện chức năng gan cũng như hạn chế tình trạng mỡ tích tụ trong gan. Bạn có thể sử dụng 1 cốc nước ép hoa quả mỗi ngày.

Trà Atiso: Thành phần của Atiso chứa nhiều chất chống oxy hóa như cynarin và silymarin có khả năng tăng cường giải độc, phục hồi các tế bào gan bị tổn thương. Đồng thời, chúng còn giúp đào thải lượng mỡ dư thừa, ngăn ngừa các bệnh về gan như viêm gan, ung thư gan. Trà Atiso giúp tăng cường giải độc, đào thải mỡ dư thừa ra khỏi gan - Ảnh minh họa: Internet Những thực phẩm người bị gan nhiễm mỡ không nên dùng Rất nhiều người thắc mắc gan nhiễm mỡ kiêng gì để không làm tăng lượng mỡ trong gan, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể. Dưới đây là một số thực phẩm không tốt cho người gan nhiễm mỡ sử dụng.

Mỡ động vật: Các chất béo trong mỡ động vật sẽ làm gánh nặng cho gan, nó không thể bài tiết được lượng mỡ dư thừa, từ đó gây tích tụ mỡ trong gan rất nguy hiểm.

Các loại thịt đỏ: Trong các loại thịt đỏ chứa nhiều các chất béo bão hòa cao ảnh hưởng trực tiếp đến gan. Do đó, hãy hạn chế sử dụng các loại thịt này.

Nội tạng động vật: Lượng cholesterol bên trong nội tạng động rất cao, nếu ăn nhiều thực phẩm này nó sẽ làm tăng lượng chất béo trong lá gan.

Đường và các sản phẩm chứa nhiều đường: Người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế ăn kẹo, bánh, các loại nước ngọt bởi những loại này chứa lượng đường trong máu cao, dễ gây tích tụ mỡ trong gan.

Rượu, bia, các chất kích thích: Những người bị gan nhiễm mỡ cần tránh xa các loại đồ uống này bởi nó thúc đẩy quá trình chuyển hóa từ gan nhiễm mỡ sang xơ gan, ung thư gan. Các thực phẩm không nên sử dụng với người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những thông tin tìm hiểu về gan nhiễm mỡ ăn gì để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã hiểu rõ được bệnh gan nhiễm mỡ nên ăn gì và kiêng gì để từ đó xây dựng được một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, không làm tăng lượng mỡ trong gan cũng như giữ cho sức khỏe cơ thể luôn ở trạng thái lý tưởng.

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