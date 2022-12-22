Thực phẩm bổ sung canxi cho bà bầu

Canxi không chỉ đóng vai trò quan trọng và thiết yếu trong việc phát triển hệ xương khớp, giúp xương chắc khỏe, phòng tránh loãng xương, giảm tình trạng đau nhức xương khớp, mà nó còn giúp duy trì hoạt động của cơ bắp, kích thích lưu thông máu và phát tín hiệu cho các tế bào thần kinh điều tiết các hormone trong cơ thể.

Cụ thể, đối với phụ nữ có thai và cho con bú, canxi là dưỡng chất cực kỳ quan trọng giúp hình thành và phát triển hệ xương khớp của thai nhi, đồng thời đảm bảo bảo toàn xương của mẹ không bị tổn hại.

Không chỉ là nhu cầu thiết yếu với người trưởng thành, canxi còn vô cùng quan trọng với các chị em đang mang thai và trẻ nhỏ.

Hàm lượng Canxi cho bà bầu như thế nào?

Canxi cần được bổ sung đầy đủ trong suốt quá trình mang thai!

Lượng Canxi cần thiết cho cơ thể sẽ tăng lên trong thời kỳ mang thai. Vì thế, mẹ bầu cần đảm bảo bổ sung đầy đủ hàm lượng Canxi theo từng giai đoạn như sau:

- Nhu cầu bổ sung Canxi 3 tháng đầu khi mang thai là 800mg/ngày.

- Lượng Canxi cần cho 3 tháng giữa thai kỳ là 1000mg/ngày.

- Còn 3 tháng cuối thai kỳ thì mẹ bầu cần bổ sung 1500mg/ngày.

Trong 3 giai đoạn trên thì giai đoạn đầu là quan trọng nhất. Vì đây là thời điểm thai nhi làm tổ, còn non yếu chưa thể chống lại được các vi khuẩn gây hại. Do đó, cần cung cấp Canxi để nâng cao hệ thống miễn dịch cho mẹ, giúp bảo vệ con toàn diện. Đồng thời, giai đoạn này trẻ cũng bắt đầu tạo xương, để phát triển chiều cao.

Vậy đâu là thực phẩm giàu canxi cho bà bầu? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay dưới đây nhé!

Thực phẩm giàu canxi cho bà bầu 3 tháng đầu

3 tháng đầu là giai đoạn rất quan trọng của mỗi mẹ bầu. Cơ thể có những chuyển biến như ốm nghén, mệt mỏi, tâm trạng khó chịu. Tuy vậy, thời gian này mẹ hãy cố gắng bổ sung thêm các thực phẩm giàu canxi để bé khoẻ mạnh:

Khoai lang

Khoai lang cung cấp lượng canxi, vitamin A – C, kali tự nhiên rất tốt cho cơ thể mẹ bầu. Ngoài ta, ăn khoai lang tốt cho hệ tiêu hoá của mẹ bầu, giúp mẹ bầu hạn chế táo bón thai kỳ. Có nhiều cách chế biến khoai lang như hấp, luộc, nấu canh nên mẹ không cần lo lắng về việc ngán ăn.

Khoai lang mang thành phần giàu canxi và giúp hạn chế tình trạng táo bón ở mẹ bầu!

Trứng

Trứng vịt, trứng ngan, trứng ngỗng, đặc biệt là trứng gà chứa nhiều canxi để răng xương thai nhi phát triển tốt nhất. Ăn trứng vào buổi sáng là lựa chọn hợp lý: có thể luộc hoặc ốp la đều ngon. Trung bình trong mỗi quả trứng gà bình thường sẽ chứa 7,9gr chất đạm, 7,9gr chất béo, 103 calo, 36gr canxi, 132 gam photpho và 1,26 mg sắt.

Cá có dầu

Theo nghiên cứu dinh dưỡng từ Nhật Bản, cá có dầu chứa nhiều canxi gấp 6 lần cá chép và 10 lần so với bạch tuộc. Chính vì vậy, việc bổ sung món cá chạch nấu cùng đậu phụ 3-4 lần mỗi tuần là rất tốt cho mẹ bầu trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ.

Thực phẩm giàu canxi cho bà bầu 3 tháng giữa

Cá hồi

Trong cá hồi có rất nhiều canxi, omega 3 và vitamin E. Nếu mẹ bầu ăn khoảng 170g cá hồi đồng nghĩa với việc đã nạp thêm 350mg canxi vào cơ thể, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu canxi mỗi ngày rồi đấy.

Cá hồi rất giàu canxi, omega và vitamin E cho mẹ bầu!

Sữa chua và phô mai

Đây là loại thực phẩm bổ sung nhiều canxi, protein rất lớn ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt tốt cho bà bầu. Ngoài ra, sữa chua và phô mai còn rất tốt cho hệ tiêu hoá.

Ngũ cốc

Ngũ cốc chứa từ 100 – 1000mg canxi để đảm bảo thể chất và phát triển chiều cao. Mẹ bầu có thể tận dụng ngũ cốc cho bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối đều được nhé. Chỉ cần một ít ngũ cốc pha với nước và sữa là bạn đã có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng rồi đấy.

Thực phẩm giàu canxi cho bà bầu 3 tháng cuối

Với giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ, nhu cầu ăn uống của mẹ cũng tăng lên rõ rệt, và tất nhiên, bổ sung đầy đủ canxi cũng là việc làm vô cùng cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu những thực phẩm bổ sung canxi cần thiết:

Sữa

Bạn có thể dùng sữa bột, sữa tươi hoặc sữa óc chó đều rất tốt cho mẹ bầu. Sữa là một trong những nguồn thực phẩm dồi dào canxi, cụ thể, mỗi 250mg sữa cung cấp tới 275 mg canxi. Đồng thời cũng giúp tiếp thêm nhiều năng lượng cho mẹ bầu vượt qua giai đoạn này.

Sữa hạt - Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch

Hàm lượng canxi trong yến mạch cao gấp 7.5 lần gạo trắng nên bạn có thể yên tâm sử dụng. Mẹ bầu có thể nấu cháo yến mạch với vừng đen và ăn vào bữa sáng để giúp hấp thu nhiều canxi hơn nhé.

Đậu phụ

Đây là một loại thực phẩm đơn giản nhưng rất giàu canxi và dễ chế biến. Mẹ hoàn toàn chế biến đậu thành nhiều món như đậu phụ sốt cà chua, đậu phụ nhồi thịt, đậu xào nấm,… để bữa ăn thêm phần phong phú và thơm ngon mà vẫn đầy đủ canxi và dinh dưỡng cần thiết.

Trái cây bổ sung canxi cho bà bầu

Cam

Trong cam có nhiều canxi và vitamin C nên nếu như mẹ bầu nào không thể uống sữa, thì hãy ăn nhiều cam để thay thế nhé. Cam không chỉ giúp phát triển răng xương mà chắc chắn sẽ hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch để 2 mẹ con chiến đấu suốt 9 tháng khó khăn.

Cam vàng vừa giàu vitamin C, vừa giàu canxi!

Chuối

Chuối là thực phẩm cung cấp kali và canxi, ngừa thoái hóa xương ở mẹ bầu và tăng cường sự tập trung cho trí não rất hiệu quả. Đồng thời, việc ăn chuối còn là cách nạp năng lượng rất tốt sau những mệt mỏi, căng thẳng. Mẹ có thể ăn chuối không hoặc ăn kèm sữa chua để tăng thêm phần hấp dẫn về hương vị mà vẫn đảm bảo về dinh dưỡng cho bé và mẹ nhé.

Kiwi

Kiwi là một trong những loại quả bổ sung canxi hàng đầu. Ngoài ra, Kiwi chứa vitamin C, lutein làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kiwi làm đồ ăn tráng miệng hoặc làm salad ăn rất ngon.

Trên đây là chi tiết về tầm quan trọng của canxi cũng như những thực phẩm bổ sung canxi cho bà bầu trong suốt thai kỳ. Hy vọng với những kiến thức bổ ích mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp mẹ bầu có nhiều lựa chọn hơn trong việc ăn uống để đảm một thai kỳ khỏe mạnh nhé! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và đầy niềm vui!