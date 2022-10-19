Cách trị rạn da cho mẹ bầu với dầu dừa siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà!

Những vết rạn da từng mảng khiến chị em mất tự tin? Đừng lo lắng, chỉ với dầu dừa và 3 phương pháp điều trị đơn giản dưới đấy, các chị em có thể nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng, căng khỏe vốn có của mình nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Màu của vết rạn sẽ khác nhau ở mỗi bà bầu do sắc tố da của mỗi người không giống nhau, có người màu hồng nhạt, có người màu nâu đỏ, tím hay nâu sẫm.

Rạn da thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt là do giai đoạn mang thai. Khi bụng tăng kích thước để tạo chỗ cho thai nhi, da bụng của thai phụ sẽ căng ra. Hormone tăng đột biến khi mang thai cũng có thể làm suy yếu cấu trúc da và gây rạn. Bất kỳ bộ phận cơ thể nào phát triển lớn hơn khi mang thai đều có thể bị rạn.

Bên cạnh đó, kích thước của vết rạn có thể to hay nhỏ, ít hay nhiều tùy thuộc vào mức tăng cân của mẹ khi mang thai. Với mức độ tăng cân thông thường vào khoảng 10-12kg thì diện tích rạn da sẽ thấp hơn so với mẹ mang thai tăng từ 15-20kg hoặc hơn.

Tuy nhiên, dù rạn nhiều hay ít thì những vết rạn này cũng làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khiến nhiều chị em tự ti, không còn dám diện những bộ đồ ưa thích nữa.

Vậy đâu là giải pháp cho tình trạng này? Hiện nay, có rất nhiều các loại thuốc đặc trị cũng như các khóa trị rạn sau sinh cho chị em, nhưng đơn giản hơn cả, chị em có thể tự điều trị tại nhà với các nguyên liệu an toàn từ tự nhiên, điển hình là dầu dừa - một biện pháp tự nhiên rất được ưa chuộng!

Tại sao nên trị rạn da sau sinh bằng dầu dừa?

Dầu dừa là một loại dầu thu được khi chiết tách cơm dừa từ những trái dừa già. Cũng giống như nhiều loại dầu thực vật khác, dầu dừa cũng có màu vàng đậm hoặc vàng nhạt tùy theo độ già của trái dừa. Bản thân dầu dừa khi được chiết tách ra sẽ ở dạng lỏng, nhưng khi tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ dưới 250C thì ngay lập tức nó sẽ hóa rắn. Chính vì thế, muốn sử dụng dầu dừa ở trạng thái lỏng, việc ta cần làm chỉ là đun nóng nó lên.

Dầu dừa mang đặc tính chống viêm và có tác dụng tái tạo làn da mới hiệu quả!

Đây được xem là nguồn dưỡng chất chứa một loạt các đặc tính có lợi, giúp xóa mờ những vết rạn hiệu quả:

- Dầu dừa có đặc tính chống viêm và có thể rút ngắn thời gian chữa lành vết rạn da hiện có.

- Axit lauric trong dầu dừa rất dễ thấm vào da và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen để làm lành da.

- Vitamin K và sắt trong dầu dừa khuyến khích da sản xuất tế bào mới và loại bỏ các tế bào bị hỏng.

- Dầu dừa có khả năng dưỡng ẩm cao, giúp da đàn hồi hơn, ít bị rạn da và giảm ngứa do rạn da.

- Trong dầu dừa chứa lượng lớn Vitamin E với tác dụng ức chế sự phát triển của sắc tố melanin, kích thích tăng sinh collagen. Từ đó giúp làn da của mẹ trở nên da sáng khỏe và đều màu hơn.

Tóm lại, dầu dừa là một trong số những thành phần dưỡng da tự nhiên lành tính và dễ sử dụng, vô cùng hiệu quả trong "công cuộc" xóa rạn, lấy lại làn da trắng mịn như thời con gái cho chị em. Tuy nhiên, nếu bạn dị ứng với dừa, hạt phỉ hay hạt óc chó thì không nên sử dụng dầu dừa nhé.

Các cách trị rạn da sau sinh bằng dầu dừa hiệu quả tại nhà

Có rất nhiều phương pháp trị rạn da sau sinh bằng dầu dừa. Trong đó, nổi bật là 3 phương pháp hiệu quả dưới đây:

1. Trị rạn da bằng dầu dừa nguyên chất

Như đã đề cập ở trên, chỉ bản thân dầu dừa cũng là "thần dược" giúp chị em xóa vết rạn, lấy lại làn da trắng sáng hiệu quả rồi. Chính vì vậy, chị em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng cách đơn giản và trực tiếp nhất từ dầu dừa nhé!

Thoa dầu dừa trực tiếp lên vùng da bị rạn là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Cho một ít dầu dừa vào lòng bàn tay.

- Bước 2: Thoa đều lên vùng bị rạn da và tiến hành massage nhẹ nhàng. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày cho đến khi các vết rạn da biến mất hẳn.

Chú ý: Để thu được hiệu quả hơn, chị em hãy đun nóng dầu dừa, sau đó bôi lên vết rạn và để qua đêm. Đến sáng hôm sau thì chỉ cần rửa lại với nước ấm là được nhé.

2. Cách trị rạn da bằng dầu dừa và dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu hoạt động như một chất làm ướt, giúp giữ ẩm cho làn da. Vì vậy, sự kết hợp giữa dầu dừa và dầu thầu dầu sẽ mang lại hiệu quả vô cùng cao trong việc điều trị rạn da sau sinh, đồng thời còn giúp làn da của chị em trở nên mềm mại và săn chắc hơn nữa đấy.

Dầu dừa và dầu thầu dầu là sự kết hợp giúp trị rạn và dưỡng da hiệu quả!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Trộn đều 1 thìa dầu dừa nguyên chất với 2 thìa dầu thầu dầu.

- Bước 2: Tiến hành bôi đều hỗn hỗn vừa trộn lên da và massge da trong vòng vài phút, rồi rửa sạch lại với nước ấm là được. Thực hiện từ 2 đến 3 lần mỗi ngày cho đến khi các vết rạn biến mất hẳn.

3. Cách trị rạn da bằng dầu dừa và dầu vitamin E

Kết hợp dầu vitamin E với dầu dừa cũng là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao, giúp chị em nhanh chóng lấy lại làn da chắc khỏe, sáng bóng.

Sự kết hợp giữa dầu vitamin E và dầu dừa cũng là giải pháp cho một làn da khỏe đẹp, mịn màng!

Các bước tiến hành cũng đơn giản như sau:

- Bước 1: Trộn đều 1 thìa dầu dừa, 1 thìa ô liu, 4 thìa vitamin E và vitamin A từ 6 viên nang.

- Bước 2: Thoa đều lên vùng da bị rạn là được. Với giải pháp này, bạn nên thực hiện mỗi ngày để nhanh thấy được hiệu quả ưng ý nhé.

Trên đây là 3 công thức trị rạn da trong và sau khi sinh với dầu dừa siêu đơn giản và hiệu quả tại nhà. Chẳng cần đến spa hay những sản phẩm đắt tiền, chị em hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp thiên nhiên, lành tính, tiết kiệm chi phí mà hiệu quả vẫn chẳng hề thua kém này nhé! Chúc các mẹ bầu nhanh chóng lấy lại làn da trắng mịn, mềm mại của mình nhé!