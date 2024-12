Lý do nên ăn cá nhỏ

Ăn cá nhỏ là cách bổ sung dinh dưỡng cực tốt. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Sharon Palmer cho biết, cá nhỏ cực giàu dinh dưỡng. Đầu, xương và nhiều bộ phận khác của các loại cá này chứa nhiều canxi, vitamin D và vitamin A.

Roxana Ehsani, một chuyên gia về dinh dưỡng khác nói thêm, các loại cá nhỏ như cá mòi và cá cơm cũng là "nguồn cung cấp dồi dào axit béo omega-3 và protein".

Các vi chất dinh dưỡng có trong cá nhỏ đã được chứng minh có tác dụng tăng cường sức khỏe hệ xương khớp, hệ miễn dịch, tim mạch, hệ cơ, làn da và quá trình trao đổi chất. Các chất này cũng giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Viêm nhiễm kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim và hen suyễn.

Đặc biệt, theo chuyên gia Palmer, các loại cá nhỏ cũng chứa ít các độc tố môi trường, ví dụ như thủy ngân, hơn so với các loại cá to.

Những loại cá nhỏ nhiều dinh dưỡng

Cá mòi

Cá mòi là loại cá cực giàu các vitamin và khoáng chất thiết yếu đối với cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng canxi trong cá mòi rất ấn tượng, cao hơn hẳn lượng canxi có trong sữa. Trong 100g cá mòi đóng hộp có chứa 382mg canxi, trong khi đó lượng canxi trong cùng 1 trọng lượng sữa nguyên kem chỉ là 123mg.

Ngoài ra, cá mòi còn rất giàu chất béo omega-3. Trong 100g cá mòi tươi có chứa khoảng 1,463mg omega-3. Chính những chất dinh dưỡng này của cá mòi mang lại các tác dụng quý giá cho sức khỏe.

Cá cơm

Cá cơm tuy có kích thước nhỏ nhưng lại có giá trị dinh dưỡng rất cao. Cá cơm tươi chứa nhiều khoáng chất và vitamin A, B6, B12, C, D, E, sắt, magie, natri, kali, kẽm, niacin, folate, thiamin, riboflavin,… tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, cá cơm còn là nguồn cung cấp axit béo omega 3 có lợi cho hệ tim mạch và não bộ. Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g cá cơm chứa các thành phần dinh dưỡng sau: 131 calo, 20.35g protein, 4.84g chất béo, 0 chất xơ, 0 đường, 147 canxi, 60mg cholesterol, 1.28g axit béo bão hoà, 1.18g axit béo không bão hoà đơn, 1.64g axit béo không bão hoà,...

Ảnh minh họa: Internet

Cá trích

Hình dáng thon dài, ít vảy, nhiều thịt và ít tanh. Đây là loài cá rất giàu chất dinh dưỡng, dầu trong cá trích chứa nhiều omega 3 có lợi cho trí não. Loại cá này có thể được hun khói và đóng túi để bảo quản lâu mà không mất nhiều giá trị dinh dưỡng.

Cá bống

Cá bống giàu protein, ít chất béo, có các sinh tố B2, D, E, PP và chất khoáng Ca, P, Fe, S, Fe, P, Ca. Theo Đông y, cá bống vị ngọt mặn, tính bình, vào tỳ vị, can thận. Tác dụng kiện tỳ ích khí, hoà vị, bổ can thận, cường kiện cân cốt, hành huyết mạch, tiêu tích trệ, lợi thuỷ, an thai. Dùng cho người cơ thể suy kiệt, yếu mỏi tay chân, ho suyễn, tiêu hoá kém. Hằng ngày dùng 100 - 300g bằng cách kho, nấu, hầm, chiên rán.

Trên đây là các loại cá biển tốt cho sức khỏe, các chị em nên thường xuyên mua những loại cá này nhé.