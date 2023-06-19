Dưới đây là những thực phẩm không những thơm ngon và còn có nhiều chất dinh dưỡng mà bạn cần bổ sung để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ:

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn thực phẩm tươi, có nguồn gốc tự nhiên, đặc biệt là trái cây và rau quả giàu chất dinh dưỡng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe , có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại bệnh tật.

Ngũ cốc được coi là nguyên hạt khi chúng bao gồm mầm (chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh), cám (chất xơ, protein, vitamin B và hóa chất thực vật) và nội nhũ (protein và tinh bột, cùng với nhiều vitamin và khoáng chất).

Ngũ cốc nguyên hạt có công dụng tốt đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người ăn ngũ cốc nguyên hạt thay vì tinh bột trắng tinh chế có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn.

Ớt cay

Ớt cay có chứa capsaicin, không chỉ mang lại vị cay mà còn có lợi cho sức khỏe như giảm thiểu nguy cơ mắc một số loại ung thư. Capsaicin cũng có tác dụng giảm đau, làm dịu các dây thần kinh, cơ và khớp bị đau.

Trái cây

Ăn trái cây đung cách cực tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Táo: Một quả táo mỗi ngày có khả năng giúp bạn không cần đi khám, 3 quả táo mỗi ngày có thể giảm mỡ trong cơ thể. Loại quả này có thể dùng để chế biến salad, làm bánh, ăn tráng miệng.

Lê: Đây là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, tốt cho sức khỏe đường ruột.

Bưởi: Bưởi chứa flavonoid chống lại bệnh tật và vitamin C là chất chống oxy hóa, chống viêm bảo vệ DNA.

Quả bơ: Chất béo trong quả bơ là axit béo không bão hòa đơn lành mạnh, có thể làm giảm nồng độ cholesterol xấu LDL trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Các loại đậu

Phần lớn các loại đậu đều có lợi cho hệ tiêu hóa. Chúng giúp loại bỏ chất béo dư thừa và chất thải dính từ ruột, giúp tránh bệnh dạ dày.

Một số loại hạt rất tốt cho cơ thể bởi nó không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn hỗ trợ chức năng tim - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thể ăn các loại đậu, bạn có thể ưu tiên dùng đậu đỏ vì nó được coi là tốt nhất trong tất cả. Đậu đỏ giúp ngăn ngừa ung thư đại tràng và rất tốt trong việc kiểm soát lượng đường, cholesterol trong máu và ổn định huyết áp.

Hải sản

Cá hồi: Omega-3 có trong cá hồi cải thiện một số bệnh về rối loạn thần kinh và chống lại một số bệnh tự miễn, đồng thời góp phần hỗ trợ điều trị thấp khớp, viêm loét đại tràng, bệnh vảy nến.

Trứng cá: Loại thực phẩm này có nhiều omega-3 tự nhiên, loại chất béo lành mạnh.

Cá mòi: Đây là loại hải sản lâu đời của vùng Địa Trung Hải, chứa các hoạt chất sinh học cải thiện quá trình trao đổi chất và giảm cholesterol trong máu.

Rau xanh

Tất cả loại rau màu xanh lá cây có chứa acid folic, vitamin A và C. Đứng đầu là rau bina, nó có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp loại bỏ nhiều độc tố và giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Các loại rau có màu sắc như xanh, vàng và cam (giàu carotenoids), súp lơ, bông cải,... (giàu vitamin các loại, chất chống oxy hóa, choline, glutathione...) - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina cũng là một nguồn giàu chất sắt. Dù nấu, làm súp hay chỉ ăn sống như món salad, nó vẫn giữ lại tất cả chất dinh dưỡng. Ngoài ra, loại rau này còn cung cấp sức mạnh cho cơ thể, vitamin A, giúp tim hoạt động tốt và vitamin C giúp tươi trẻ. Ngoài ra, hãy ăn đa dạng các loại rau.