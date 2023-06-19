Nghiên cứu chỉ ra các siêu thực phẩm quen thuộc, bổ sung hàng ngày giúp tăng tuổi thọ, đánh bại bệnh tật

Dinh dưỡng 19/06/2023 11:32

Không cần đến các thực phẩm hay loại thuốc đắt tiền, bổ sung những thực phẩm sau vào khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, trẻ và kéo dài tuổi thọ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn thực phẩm tươi, có nguồn gốc tự nhiên, đặc biệt là trái cây và rau quả giàu chất dinh dưỡng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại bệnh tật.

Nghiên cứu chỉ ra các siêu thực phẩm quen thuộc, bổ sung hàng ngày giúp tăng tuổi thọ, đánh bại bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những thực phẩm không những thơm ngon và còn có nhiều chất dinh dưỡng mà bạn cần bổ sung để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ:

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc được coi là nguyên hạt khi chúng bao gồm mầm (chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh), cám (chất xơ, protein, vitamin B và hóa chất thực vật) và nội nhũ (protein và tinh bột, cùng với nhiều vitamin và khoáng chất).

Nghiên cứu chỉ ra các siêu thực phẩm quen thuộc, bổ sung hàng ngày giúp tăng tuổi thọ, đánh bại bệnh tật - Ảnh 2
Ngũ cốc nguyên hạt có công dụng tốt đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người ăn ngũ cốc nguyên hạt thay vì tinh bột trắng tinh chế có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn.

Ớt cay

Ớt cay có chứa capsaicin, không chỉ mang lại vị cay mà còn có lợi cho sức khỏe như giảm thiểu nguy cơ mắc một số loại ung thư. Capsaicin cũng có tác dụng giảm đau, làm dịu các dây thần kinh, cơ và khớp bị đau.

Trái cây

Nghiên cứu chỉ ra các siêu thực phẩm quen thuộc, bổ sung hàng ngày giúp tăng tuổi thọ, đánh bại bệnh tật - Ảnh 3
Ăn trái cây đung cách cực tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Táo: Một quả táo mỗi ngày có khả năng giúp bạn không cần đi khám, 3 quả táo mỗi ngày có thể giảm mỡ trong cơ thể. Loại quả này có thể dùng để chế biến salad, làm bánh, ăn tráng miệng. 

Lê: Đây là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, tốt cho sức khỏe đường ruột.

Bưởi: Bưởi chứa flavonoid chống lại bệnh tật và vitamin C là chất chống oxy hóa, chống viêm bảo vệ DNA. 

Quả bơ: Chất béo trong quả bơ là axit béo không bão hòa đơn lành mạnh, có thể làm giảm nồng độ cholesterol xấu LDL trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Các loại đậu

Phần lớn các loại đậu đều có lợi cho hệ tiêu hóa. Chúng giúp loại bỏ chất béo dư thừa và chất thải dính từ ruột, giúp tránh bệnh dạ dày.

Nghiên cứu chỉ ra các siêu thực phẩm quen thuộc, bổ sung hàng ngày giúp tăng tuổi thọ, đánh bại bệnh tật - Ảnh 4
Một số loại hạt rất tốt cho cơ thể bởi nó không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn hỗ trợ chức năng tim - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thể ăn các loại đậu, bạn có thể ưu tiên dùng đậu đỏ vì nó được coi là tốt nhất trong tất cả. Đậu đỏ giúp ngăn ngừa ung thư đại tràng và rất tốt trong việc kiểm soát lượng đường, cholesterol trong máu và ổn định huyết áp.

Hải sản

Cá hồi: Omega-3 có trong cá hồi cải thiện một số bệnh về rối loạn thần kinh và chống lại một số bệnh tự miễn, đồng thời góp phần hỗ trợ điều trị thấp khớp, viêm loét đại tràng, bệnh vảy nến. 

Trứng cá: Loại thực phẩm này có nhiều omega-3 tự nhiên, loại chất béo lành mạnh. 

Cá mòi: Đây là loại hải sản lâu đời của vùng Địa Trung Hải, chứa các hoạt chất sinh học cải thiện quá trình trao đổi chất và giảm cholesterol trong máu.

Rau xanh

Tất cả loại rau màu xanh lá cây có chứa acid folic, vitamin A và C. Đứng đầu là rau bina, nó có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp loại bỏ nhiều độc tố và giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Nghiên cứu chỉ ra các siêu thực phẩm quen thuộc, bổ sung hàng ngày giúp tăng tuổi thọ, đánh bại bệnh tật - Ảnh 5
Các loại rau có màu sắc như xanh, vàng và cam (giàu carotenoids), súp lơ, bông cải,... (giàu vitamin các loại, chất chống oxy hóa, choline, glutathione...) - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina cũng là một nguồn giàu chất sắt. Dù nấu, làm súp hay chỉ ăn sống như món salad, nó vẫn giữ lại tất cả chất dinh dưỡng. Ngoài ra, loại rau này còn cung cấp sức mạnh cho cơ thể, vitamin A, giúp tim hoạt động tốt và vitamin C giúp tươi trẻ. Ngoài ra, hãy ăn đa dạng các loại rau.

Những có thể giúp cải thiện vấn đề “khô hạn” ở chị em, đồng thời tăng chất lượng “cuộc yêu” cho cả hai

Những có thể giúp cải thiện vấn đề “khô hạn” ở chị em, đồng thời tăng chất lượng “cuộc yêu” cho cả hai

Dưới đây là những thực phẩm giúp cải thiện chất lượng “cuộc yêu” mà bạn không thể bỏ qua trong thực đơn hàng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết sống khoẻ sống thọ các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 5 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ