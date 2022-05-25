Nếu uống QUÁ NHIỀU cà phê trong một ngày, điều gì sẽ xảy ra?

Theo một nghiên cứu của Đại học Melbourne (Australia), cà phê là “một loại ma túy được sử dụng phổ biến nhất”, uống hơn 5 ly cà phê mỗi ngày có thể gây nên hiện tượng ảo thanh.

Theo các nhà nghiên cứu, kết hợp giữa sự căng thẳng và caffein rất có thể đã gây nên hiện tượng tương tự như triệu chứng rối loạn tâm thần nói trên.

Các nhà nghiên cứu đã cho 92 đối tượng uống một lượng lớn cà phê và sau đó cho họ nghe một tín hiệu âm thanh với mật độ không đổi. Các đối tượng nghiên cứu trên được thông báo rằng xen giữa các tín hiệu âm thanh là một phần của bài hát “White Chrismas” và nếu ai nghe thấy giai điệu trên thì bấm nút. Và rất nhiều người đã bấm nút mặc dù trên thực tế giai điệu bài hát trên không được kết hợp vào chuỗi âm thanh.

Căng thẳng quá mức

Caffeine hoạt động như một chốt chặn tín hiệu mệt mỏi và nghỉ ngơi của cơ thể. Vì thế, nó có tác dụng kích thích não bộ hiệu quả, tăng mức độ tỉnh táo lên nhanh chóng.

Ngoài ra, caffeine cũng góp phần đẩy cao adrenaline trong máu, giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng gần như ngay lập tức.

Tuy nhiên, khi nạp quá nhiều caffeine, khía cạnh cảm xúc cũng bị ảnh hưởng một phần, dẫn tới hiện tượng lo lắng, bồn chồn và căng thẳng khác thường.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là phản ứng phổ biến liên quan tới hiện tượng say cafe. Tùy mức độ caffeine vượt nhiều hay ít so với ngưỡng quen của cơ thể, bạn sẽ còn bộc lộ những triệu chứng khác như chóng mặt, cồn cào, khó thở…

Mỗi thương hiệu và cửa hàng cafe lại có công thức và hàm lượng caffeine theo ý riêng. Chẳng hạn, một cốc cafe size L tại Starbucks thường chứa tới 330mg caffeine – con số đáng lưu ý với nhiều người.

Nếu cảm thấy tâm trạng trở nên căng thẳng, lo lắng nhiều hơn mà không rõ lý do? Khả năng cao bạn đang bị cafe “hành” đó!

Làm tăng tình trạng mất ngủ

Caffeine cung cấp năng lượng cho cơ thể và giảm thiểu cảm giác mệt mỏi nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ gây ra tác dụng ngược khiến cơ thể mệt mỏi hơn.

Việc tiêu thụ lượng nhỏ caffeine từ cà phê có thể giúp bạn tỉnh táo và dường như không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ với lượng lớn caffeine, sẽ trở thành nguyên nhân làm cho bạn mất ngủ, thậm chí là ngủ không đủ giấc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hiện tại.

Tình trạng mất ngủ sẽ dẫn đến da khô, nhăn, nhanh lão hoá, quầng mắt thâm, bọng mắt.

Cùng với đó là tình trạng da xỉn màu, tiết nhiều nhờn cùng mụn trứng cá. Đây cũng là một trong các tác hại của cà phê đối với phụ nữ dễ thấy nhất.

Đau dạ dày

Bạn không nên uống cà phê pha mỗi sáng khi dạ dày trống rỗng. Theo các nhà nghiên cứu, cà phê chứa một số hợp chất kích thích các tế bào trong dạ dày tăng tiết a-xít. Dùng một viên nhai điều trị dạ dày như Tums (không cần kê đơn) có thể giúp trung hòa a-xít dạ dày trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu bạn đang nghi ngờ cà phê là tác nhân gây ra đau dạ dày thì bạn nên cân nhắc lại thói quen uống nhiều cà phê nhé.

Cà phê có thể gây nghiện

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Johns Hopkins, cà phê chỉ cung cấp cho bạn một sự tăng năng lượng nhanh chóng trong não bộ. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khả năng cải thiện hiệu suất làm việc nhờ caffeine không thể tồn tại nếu thiếu triệu chứng vật vã do thiếu cà phê.

Về bản chất, caffeine làm giảm hoạt động nhận thức của bạn và có tác động tiêu cực đến tâm trạng của bạn. Cách duy nhất để có được trở lại bình thường là uống caffeine, và khi bạn uống nó, bạn cảm thấy như nó đưa bạn lên một tầm cao mới. Trong thực tế, caffeine chỉ giúp hiệu suất làm việc của bạn trở lại bình thường trong một thời gian ngắn.

Ảnh hưởng hệ tiêu hóa & bài tiết

Chắc chắn sẽ có lúc bạn thấy bụng mình trở nên “yếu đuối” sau khi uống cafe, rất dễ buồn đi tiểu hoặc “đi vũ trụ” hơn thường ngày.

Lý do là bởi cafe có tác dụng kích thích hoạt động co bóp của dạ dày, khiến quá trình tiêu hóa và bài tiết diễn ra nhanh hơn. Một số người nhạy cảm với cafe thậm chí còn gặp tình trạng tiêu chảy nhẹ…

Ngoài ra, uống cafe cũng khiến bạn sản sinh nhiều gastrin hơn bình thường, tạo ra hiệu ứng rửa ruột như trên. Gastrin là một hormone sinh ra trong dạ dày, có tác dụng đẩy nhanh phản ứng ở đại tràng.

Kể cả cà phê decaf với lượng caffeine cực kỳ nhỏ cũng có tác dụng gần như tương tự. Vì vậy, đừng nghĩ rằng bạn có thể tránh né bằng việc sử dụng cà phê decaf.

Ảnh hưởng tới gan

Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu của Viện Quốc gia về Tiểu đường, Tiêu hóa và Thận: với một lượng cà phê vừa phải có thể giúp giải độc gan. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều cà phê sẽ gây ra tác dụng ngược lại, gây trở ngại đến chức năng gan. Đặc biệt là khi bạn thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau.