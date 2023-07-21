Món ăn cực rẻ tiền nhưng lại là bí quyết kéo dài tuổi thọ của người Nhật, ở Việt Nam chợ nào cũng bán, thanh mát, mềm mịn lại nhiều dinh dưỡng

Đậu phụ cũng là nguồn cung cấp các chất: canxi, magiê, phốt pho, vitamin B và sắt. Ngoài ra, nó còn chứa mangan, đồng và kẽm. Điều đó cho thấy, đậu phụ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng phù hợp với hầu hết mọi người, đặc biệt là những người bị hạn chế nhóm thực phẩm từ sữa và protein.

Khi hàm lượng cholesteron trong cơ thể quá cao dễ mắc phải những bệnh về tim mạch. VÌ thế mỗi ngày nên ăn một chút đậu phụ hoặc các chế phẩm từ đậu phụ là bí quyết để phòng ngừa bệnh về tim mạch.

Phòng ngừa ung thư

Hiện nay, nhiều gia đình tự say đậu nành nấu nước uống. Hầu hết là bỏ bã. Nhưng thực chất thì chất dinh dưỡng có trong bã đậu nành rất phong phú và đa dạng. Ngoài ra các nhà khoa học còn phát hiện trong bã đậu nành chứa chất chống ung thư, thường xuyên ăn các sản phẩm chế biến từ bã đậu nành sẽ giúp ngừa ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú, ung thư đường tiết niệu.

Tác dụng cho việc giảm béo

Đậu phụ tươi sau quá trình làm đông tự sản sinh ra một loại chất mang tính axit, loại chất này có thể phá tan lượng mỡ tích tụ trong cơ thể. Đậu phụ trong quá trình đông lạnh nhưng không làm phân hủy thành phần dinh dưỡng, vì thế ăn nhiều đậu phụ dặc biệt là đậu phụ đông là cách giảm béo hiệu quả.

Có lợi cho phụ nữ trung niên

Cùng với tuổi tác, lượng hormone nữ testoterol bắt đầu giảm, khi lượng hormone này phân tiết không đủ, sẽ xuất hiện nhiều chứng bệnh. Các chuyên gia y học phát hiện, trong đậu phụ có chất tương tự như hormone nữ này, vì vậy ăn đậu phụ có thể bổ sung đáng kể lượng hormone thiếu hụt trong cơ thể. Mỗi ngày nên uống 50ml sữa đậu nành hoặc 100gr đậu phụ trở lên sẽ có tác dụng tốt đối với phụ nữ trung niên. Có một số chú ý là bất cứ thực phẩm nào cũng nên dùng có liều lượng nhất định, nếu dùng quá sẽ dẫn đến những ảnh hưởng không tốt, đậu phụ cũng vậy, tuy dinh dưỡng phong phú nhưng nếu ăn quá nhiều cũng đem lại những nguy hại cho sức khỏe.

Lưu ý khi ăn đậu phụ

Mặc dù đậu phụ là một thực phẩm lành mạnh, bạn cũng không nên ăn quá nhiều. Đậu nành cũng là một chất gây dị ứng thực phẩm phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Phản ứng dị ứng xuất hiện lần đầu tiên ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, và nhiều trường hợp dị ứng phát triển mạnh hơn trong thời thơ ấu. Vì vậy, nên thận trọng khi sử dụng đậu nành cho trẻ nhỏ.