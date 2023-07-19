Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

Rau muống là một loại giống cây thân thảo, mọc thẳng trên đất hoặc bò trên mặt nước, đất bùn. Rau muống có giá thành rẻ nhưng lại đem đến vô vàn lợi ích dinh dưỡng tuyệt vời với sức khỏe .

Rau muống là một loại thực phẩm tuyệt diệu cho những người đang muốn giảm cân và giảm nồng độ cholesterol trong máu một cách tự nhiên.

Một nghiên cứu trên chuột chứng minh công dụng của rau muống có thể giảm mức cholesterol và triglyceride. Triglyceride là một trong những chỉ số xét nghiệm của xét nghiệm bộ mỡ máu. Chỉ số mỡ máu triglyceride cao có thể gây xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

2. Hỗ trợ điều trị thiếu máu

Ăn rau muống có tốt không? Hàm lượng chất sắt trong rau muống rất dồi dào, nhất là giống rau muống đồng thân đỏ. Ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu và giúp phụ nữ mang thai bổ sung đầy đủ chất sắt.

3. Rau muống có tác dụng gì trong phòng chống tiểu đường?

Một nghiên cứu của Đại học Kelaniya do tiến sĩ Malalavidhane phụ trách đã cho thấy khả năng giảm lượng đường huyết trong máu ở những con chuột bị tiểu đường khi ăn rau muống sống trong một tuần.

Đối với các bệnh nhân bị tiểu đường týp 2, khi được điều trị bằng dịch chiết xuất từ rau muống, mức đường huyết trung bình giảm tới 29,4%

4. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Rau muống chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Chúng cũng giàu vitamin A, C và beta-carotene. Đây là những chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do trong cơ thể. Từ đó giảm mức cholesterol toàn phần, tránh hình thành các mảng lipid lắng đọng trên thành mạch gây xơ vữa động mạch vành.

Xơ vữa động mạch vành có thể dẫn đến bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ gây suy tim, nhồi máu cơ tim hay thậm chí là đột quỵ. Folate có trong rau muống sẽ giúp chuyển đổi homocysteine, là một phân tử gồm 20 amino acid. Việc chuyển đổi này sẽ hạn chế nồng độ homocysteine trong máu tăng cao, giảm nguy cơ tạo thành các cơn đau tim hoặc đột quỵ.

Magie cũng là khoáng chất có ích trong rau muống giúp giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

5. Ngăn ngừa ung thư

Rau muống có tác dụng gì? Một chế độ ăn hợp lý với rau muống sẽ giúp bạn hấp thụ đến 13 chất chống oxy hóa khác nhau có khả năng ngăn ngừa ung thư. Những chất chống oxy hóa này giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Các chất trong rau muống rất có ích trong việc ngăn ngừa ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư da và ung thư vú.