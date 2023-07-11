Bật mí loại rau dại không cần chăm cũng sống tốt, ăn vào bổ máu, giúp giải độc gan cực kỳ hữu hiệu

Dinh dưỡng 11/07/2023 16:10

Cây sâm đất không chỉ dùng làm rau ăn, mà còn có thể làm thuốc, hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp và tiểu đường, điều hòa huyết áp, giúp giảm cân...

Đặc điểm của cây sâm đất

Sâm đất (còn gọi là sâm mồng tơi, sâm thổ, đông dương sâm, sâm thảo…) là một loài cây mọc hoang khá phổ biến ở nước ta. Từ lâu, dân gian ta đã biết sử dụng lá sâm đất để nấu canh, luộc thành rau ăn vì đây là món ăn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc.

Ngoài ra, trong Đông y, củ sâm đất là một vị thuốc quý, được sử dụng để chữa bệnh và nâng cao sức khỏe.

Ở một số tỉnh của Trung Quốc, sâm đất được trồng làm cảnh, lấy rau ăn và củ được dùng làm thuốc bổ thay sâm khi cần thiết.

Bật mí loại rau dại không cần chăm cũng sống tốt, ăn vào bổ máu, giúp giải độc gan cực kỳ hữu hiệu - Ảnh 1

Công dụng của cây sâm đất

Lá và rễ sâm đất có chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng như protein, chất béo, canxi, vitamin và các chất dinh dưỡng khác. Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng chẩn trị Y học Cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam), Đông y ghi nhận sâm đất có tính hàn, vị hơi đắng, cay. Củ sâm đất có tác dụng lợi tiểu, nhuận tràng, long đờm, có tác dụng trị liệu như giảm đau, sưng trong viêm khớp,…

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Củ sâm đất có tác dụng chống tăng đường huyết. Trong củ chứa thành phần fructooligosaccharides giúp cơ thể không hấp thụ đường đơn, giảm hàm lượng glucose trong gan, tăng khả năng hoạt động của insulin trong cơ thể. Vì thế, sâm đất là một thực phẩm rất cần thiết cho những người đã mắc bệnh tiểu đường hoặc những người được bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Giúp điều hòa huyết áp

Trong sâm đất chứa một lượng kali lớn giúp điều hòa nhịp tim, thư giãn các mạch máu và giúp hệ tim mạch làm việc tốt hơn, từ đó hạn chế được nguy cơ xơ vữa động mạch dẫn đến đột quỵ, đau tim. Ngoài ra, kali trong sâm đất còn giúp cân bằng chất lỏng ở các mô và cân bằng natri ở các tế bào trong cơ thể.

Giúp kiểm soát lượng cholesterol

Sâm đất có chứa các thành phần giúp kiểm soát lượng cholesterol. Sử dụng sâm đất không những làm giảm lượng chất béo trung tính mà còn hạ lipoprotein trong cơ thể xuống mức thấp. Ngoài ra, fructooligosaccharides có trong sâm đất còn làm giảm hàm lượng lipid trong cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ tích tụ cholesterol xấu, từ đó hạn chế được nguy cơ mắc các bệnh về tim, đặc biệt là bệnh tim mạch vành.

Bật mí loại rau dại không cần chăm cũng sống tốt, ăn vào bổ máu, giúp giải độc gan cực kỳ hữu hiệu - Ảnh 2

Hỗ trợ giảm cân

Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng, sâm đất có tác dụng thúc đẩy việc giảm cân. Ăn sâm đất sẽ khiến bạn có cảm giác no lâu hơn, giúp cơ thể tiêu thụ ít hơn các thức ăn khác. Ngoài ra, sâm đất không chứa tinh bột và cung cấp một lượng calo thấp cho cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng chiết xuất của cây sâm đất có các thành phần như: Fructooligosaccharides chuyển hóa thành carbohydrate dự trữ, polyphenol. Các thành phần này giúp giảm lượng natri trong máu, giảm chứng hạ đường huyết, chống oxy hóa trong cơ thể. Nhờ đó sức khỏe tim mạch được củng cố, hệ điều hành tim mạch làm việc tốt hơn cũng như ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim.

Giúp xương chắc khỏe

Trong sâm đất có thành phần fructooligosaccharides làm tăng khả năng hấp thụ canxi cho cơ thể, cung cấp các khoáng chất thiết yếu như magie, canxi, photpho giúp xương chắc khỏe. Vì vậy, sâm đất có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh loãng xương.

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