Bộ phận cực BẨN của heo, chứa cả ổ vi khuẩn nhưng nhiều người Việt vẫn ăn hàng ngày mà chẳng hay

Thịt lợn cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng , cung cấp chất đạm, chất béo, các vitamin và muối khoáng cho cơ thể. Trong 100 gam thịt lợn chứa thành phần dinh dưỡng như sau:

Ăn nhiều thịt lợn có tốt không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dịch bệnh ở gia súc hiện nay đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới. Các vi khuẩn tồn tại lâu dài và khi gặp điều kiện thuận lợi chúng lại xuất hiện trở lại gây ra dịch bệnh. Biện pháp xử lý dịch bệnh hiện nay tại nước ta đó là: bao vây ổ dịch và tiêu hủy đàn gia súc mắc bệnh.

Ngành thú y đang tiến hành các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh xảy ra tràn lan, đồng thời kiểm soát những đàn gia súc không mắc bệnh để chăn nuôi bảo tồn và giết mổ cung cấp nguồn thịt cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc xác định gia súc có bị bệnh hay không sau khi đã giết mổ và mang đi tiêu thụ là rất khó khăn, thường chỉ xác định gia súc có bị bệnh hay không từ trước khi giết mổ.

5 bộ phận chứa nhiều chất độc nhưng nhiều người vẫn thích ăn mỗi ngày

Gan lợn

Gan lợn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên nó cũng có hàm lượng cholesterol và kim loại nặng cao. Mỗi ngày một người trưởng thành chỉ cần 300mg cholesterol. Trong khi đó, 100g gan lợn lại chứa đến 400mg cholesterol.

Không chỉ riêng gan lợn mà gan động vật nói chung đều không nên ăn nhiều. Bởi gan là bộ phận chịu trách nhiệm thải độc cho cơ thể nên tích tụ nhiều chất độc, vi khuẩn bên trọng. Ăn nhiều gan sẽ gây hại cho sức khỏe của con người, về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Óc lợn

Nhiều người thường nghĩ ăn gì bổ đấy, ăn óc lợn sẽ bố trí não. Đặc biệt, nhiều bậc phụ huynh thường xuyên mua món này để bồi bổ cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, loại thực phẩm này chứa lượng cholesterol cao. Một óc lợn nặng khoảng 100g chứa khoảng 3000mg cholesterol. Như vậy chỉ cần ăn một cái óc lợn, bạn sẽ phải nhịn những thực phẩm chứa cholesterol trong ít nhất 10 ngày.

Phổi lợn

Phổi là cơ quan hô hấp, chứa nhiều phế nang dễ dàng tích tụ bụi bẩn trong màng phổi. Ngoài ra, do tập tính thích hít thở sát đất nên trong phổi lợn có một lượng lớn bụi bẩn. Khi hít thở, bụi cùng với các kim loại nặng sẽ đi sâu vào trong phổi và lắng lại trong đỏ. Người ăn phải sẽ vô tình nạp bụi, kim loại, thậm chí cả virus gây bệnh.

Hơn nữ, theo kết quả kiểm nghiệm, phổi chứa một lượng lớn độc tố đến từ chất tạo nạc và thành phần tăng trọng trong thức ăn, chiếm 60% trong toàn bộ thịt lợn.

Tiết lợn

Tiết lợn chứa nhiều sắt và được coi là một thực phẩm bổ máu. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen ăn tiết canh lợn lại cực kỳ có hại. Trong tiết sống có thể chứa liên cầu khuẩn. Khi ăn, chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể, gây nhiều bệnh nguy hiểm. Đặc biệt là khi ăn phải tiết của lợn bệnh, lợn chết, nguy cơ ngộ độc, nhiễm bệnh càng cao.

Lòng lợn

Lòng lợn là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, chúng ta đã quên mất rằng, lòng lợn (ruột già) chính là nơi chứa cặn bã thức ăn sau khi được tiêu hóa (phân). Nơi đây chứa nhiều vi sinh vật sống, vi khuẩn, kí sinh trùng gây bệnh... Nếu chế biến không sạch hoặc ăn phải lòng của con lợn bệnh, người tiêu dùng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng.

Hơn nữa, lòng lợn chứa lượng cholesterol cao, gây hại cho cơ thể.