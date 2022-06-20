Mô hình phát triển bền vững “Vinamilk Green Farm” được chia sẻ tại Hội nghị sữa toàn cầu

Những năm gần đây, đặc biệt là sau giai đoạn biến động do đại dịch, chủ đề phát triển bền vững tại tất cả mọi lĩnh vực, trong đó có ngành sữa đã được thế giới quan tâm hơn bao giờ hết. Tại Hội nghị sữa toàn cầu 2022, đã có hơn 20 bài trình bày, tham luận được chia sẻ đến từ nhiều quốc gia có ngành sữa phát triển, dẫn đầu về các xu hướng tiên tiến trên thế giới, trong đó nổi bật với chủ đề phát triển bền vững.

Ông Richard Hall – Chủ tịch Hội nghị sữa toàn cầu 2022 cho biết: “Trong 25 năm trở lại đây, hai chủ đề được quan tâm nhiều nhất là sức khỏe và bền vững. Phát triển bền vững ngày càng trở nên quan trọng, và ngành sữa toàn cầu luôn có những câu chuyện tuyệt vời để kể và nỗ lực để có thể đạt được các thành công lớn hơn.”

Việt Nam, cũng như các quốc gia khác ở Đông Nam Á, vốn không có điều kiện tự nhiên thuận lợi về chăn nuôi bò sữa. Hơn nữa, các thực hành phát triển bền vững trong ngành sữa cần sự đầu tư rất lớn cùng nhiều kinh nghiệm cũng đang tạo ra không ít thách thức cho doanh nghiệp khi vận dụng. Chính vì vậy, bài chia sẻ về “Green Farm – bước tiến về phát triển bền vững của ngành sữa tại Việt Nam và Đông Nam Á” từ Vinamilk đã nhận được sự chú ý và tạo ấn tượng với Hội nghị, như một nỗ lực và sự tiên phong trong xu hướng chung của khu vực và trên thế giới.

Nhận định thêm về chia sẻ của đại diện Việt Nam, Vinamilk, ông Richard Hall cho biết đã học được nhiều về mô hình “Green Farm” cũng như từ các chia sẻ tại hội nghị hôm nay. “Tôi rất ấn tượng với chia sẻ của Vinamilk, một trong những công ty sữa hàng đầu trên thế giới cũng như một trong những công ty đang thực hiện những chương trình phát triển bền vững rất tốt. Tôi rất mong đến lúc mà các trang trại tại Việt Nam và nhiều nơi tại Châu Á đều trở thành những “Green farm” vì đây thực sự là một mô hình rất tiên tiến.” – ông Richard Hall chia sẻ.

Ông Richard Hall và các đại diện Vinamilk trao đổi thêm về mô hình Green Farm đã được Vinamilk xây dựng tại Việt Nam

Trong bài trình bày của mình, đại diện Liên đoàn sữa thế giới IFD cho rằng khía cạnh về phát triển bền vững, như nông nghiệp tái tạo, phúc lợi động vật, trung hoà carbon sẽ là các ưu tiên hàng đầu của ngành sữa trên toàn cầu và nhận định rằng Vinamilk đang đi đúng hướng, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng sữa tại Việt Nam đang ngày càng tăng.

Phát triển bền vững được hội nghị nhận định là ưu tiên hàng đầu của ngành sữa toàn cầu

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc Điều hành Marketing của Vinamilk cũng đã chia sẻ những xu hướng của ngành sữa tại Việt Nam với đại diện của các nước. Theo đó, định hướng của Vinamilk là mang đến những sản phẩm chất lượng và được cao cấp hóa nhờ các giá trị cộng thêm cho khách hàng, mà trong đó, yếu tố thân thiện môi trường sẽ được Vinamilk đẩy mạnh như sản phẩm Vinamilk Green Farm. Thông qua sản phẩm, Vinamilk hy vọng sẽ truyền tải rõ hơn các thông điệp và cam kết về sự phát triển bền vững đến với khách hàng.

“Vinamilk nhận thức rõ rằng phát triển bền vững không phải chỉ là một đích đến, mà là một hành trình chúng ta luôn tiến bước và là một xu thế không thể đảo ngược của sự phát triển. Duy trì và tạo ra những giá trị bền vững đã, đang và sẽ là phương châm mà Vinamilk luôn hướng đến khi phát triển và mang đến những sản phẩm không chỉ có chất lượng tốt nhất cho con người, mà còn cho thiên nhiên vì một tương lai khỏe mạnh và bền vững cho các thế hệ sau này.” – Ông Trí chia sẻ.

Vinamilk Green Farm – mô hình điển hình về các khía cạnh của phát triển bền vững

Không chỉ đánh dấu bước tiến của ngành sữa Việt Nam trong lộ trình tiến đến phát triển bền vững, việc Vinamilk đã xây dựng hệ thống trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm ngay trong 2 năm gặp nhiều tác động vì dịch Covid-19 cũng đã nhận được sự đánh giá cao. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc thực hiện các chiến lược phát triển bền vững.

Cụ thể, mô hình Green Farm đã được Vinamilk xây dựng dựa trên 03 khía cạnh chủ đạo:

Chọn lọc đầu vào kĩ lưỡng:

03 trang trại Vinamilk Green Farm đặt tại Tây Ninh, Quảng Nam và Thanh Hóa, nằm trong hệ thống 13 trang trại tại Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở các trang trại hiện đại nhất và đạt chuẩn Global G.A.P. Các trang trại đặt những vị trí chiến lược, kết nối khoa học với các nhà máy hiện đại nhất của Vinamilk để đảm bảo chất lượng sữa tươi nguyên liệu trong quá trình vận chuyển.

Hệ thống trang trại Green Farm của Vinamilk có tổng diện tích gần 950 ha, quản lý đàn bò sữa hơn 20.000 con. Giống bò sữa nhập khẩu từ Mỹ, Úc, New Zealand, thuần chủng 100%. Đàn bò giúp cung cấp 250 tấn sữa nguyên liệu/ngày, kết hợp với 3 nhà máy hiện đại có công suất lớn, mỗi ngày có khoảng 7 triệu hộp sữa được cung cấp ra thị trường.

100% nguồn thức ăn của đàn bò sữa đạt chuẩn Global G.A.P.



Trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm đang được Vinamilk đầu tư phát triển và nhân rộng

Thực hành nông nghiệp tái tạo:

100% các trang trại Green Farm sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời. Hệ thống xử lý chất thải hiện đại cùng công nghệ biogas giúp Giảm thiểu đáng kể lượng phát thải CO2, chuyển hóa chất thải thành các tài nguyên như: phân bón hữu cơ cho đồng cỏ, khí metan để thanh trùng sữa cho bê, sấy cỏ làm thức ăn cho đàn bò.

Ứng dụng công nghệ carbon nguyên tử hữu cơ làm giảm phát thải khí methane và mùi trong chăn nuôi.

Đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên có vai trò quan trọng trong nông nghiệp được quản lý tối ưu với vòng tuần hoàn tái tạo đất. Các trang trại Green Farm đều thực hiện canh tác theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu và ứng dụng vòng tuần hoàn tái tạo đất để quản lý tài nguyên.

Tài nguyên nước được sử dụng tiết kiệm, tuần hoàn để tái sử dụng cho hoạt động tưới tiêu. Nước thải được xử lý đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường các khu vực xung quanh.

Một phần diện tích đất của trang trại được dành xây dựng các hồ điều hòa sinh học, đây là một sáng kiến có tính đột phá để giúp điều hòa làm mát không khí cho đàn bò sữa tại các vùng khí hậu khô, nóng và góp phần tạo nên vòng tuần hoàn nước tại trang trại.

Diện tích mảng xanh tại các trang trại Green Farm được duy trì tỷ lệ bao phủ trên 70%. Cây xanh được trồng xung quanh để tạo vành đai sinh học của trang trại, giúp bảo vệ hệ sinh thái và hạn chế các tác động từ môi trường bên ngoài.

Năng lượng mặt trời đã được đưa vào sử dụng trên toàn bộ hệ thống trang trại, nhà máy của Vinamilk, trong đó có các trang trại Green Farm

Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp bền vững

Tại Vinamilk Green Farm, bò sữa được chăm sóc với các chế độ đặc biệt nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến. Yếu tố phúc lợi động vật được Vinamilk chú trọng. Trang trại có hệ thống làm mát hiện đại, đảm bảo nhiệt độ chuồng luôn dưới 28 độ C, giúp đàn bò sữa thoải mái, cho năng suất sữa cao cùng chất lượng sữa tươi nguyên liệu tốt nhất và tuyệt đối không sử dụng hoóc môn tăng trưởng trong chăn nuôi.

Bên cạnh nguồn sữa tươi nguyên liệu đến từ các trang trại, sản phẩm sữa tươi Vinamilk Green Farm còn được đảm bảo yếu tố bền vững ở khâu sản xuất như: các nhà máy sản xuất sản phẩm Sữa tươi 100% Green Farm đều đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế, có hệ thống xử lý chất thải hiện đại đảm bảo 100% nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đồng thời, đều đang được triển khai áp dụng và đánh giá xác thực PAS 2060 về quản lý phát thải và trung hòa khí nhà kính.

Tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh như từ CNG, Biomass, năng lượng mặt trời thay thế cho các nhiên liệu như xăng, dầu DO/FO,… trong hoạt động sản xuất tại Vinamilk hiện đạt gần 87%, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm phát thải CO2.

Phúc lợi động vật luôn được chú trọng và đảm bảo tại các trang trại của Vinamilk.

Ngoài 3 trụ cột chính làm định hướng cho sự phát triển vững, các trang trại, nhà máy trong chuỗi sản xuất của Vinamilk Green Farm cũng đang tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng. Cụ thể, các đơn vị này tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân địa phương, qua đó, nâng cao trình độ lao động nhờ đào tạo phát triển và được tiếp cận với các kĩ thuật, công nghệ hiện đại.

Các trang trại Green Farm còn đóng vai trò là hạt nhân phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Vinamilk thực hiện mô hình liên kết với hộ nông dân, thu mua bắp – cỏ để làm thức ăn cho bò sữa và đồng thời hỗ trợ nguồn phân bón hữu cơ, góp phần cải thiện thu nhập cho các hộ nông dân trong khu vực. Song song đó, Vinamilk tổ chức hướng dẫn người dân canh tác, trồng trọt theo chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Global G.A.P., không sử dụng phân bón hóa hóa, thuốc trừ sâu, phương pháp canh tác thân thiện với môi trường.

Những cánh đồng bắp, cỏ bạt ngàn cung cấp thức ăn đạt chuẩn cho đàn bò tại các trang trại Green Farm

Hiện thực hóa chủ trương và cam kết của Chính phủ Việt Nam về giảm phát thải ròng tại COP26, tiến tới bằng 0 vào nằm 2050, trong lĩnh vực nông nghiệp, với vai trò doanh nghiệp sữa hàng đầu tại Việt Nam, Vinamilk đã thực hiện các kế hoạch hành động, đẩy nhanh các tiến trình để góp phần thực hiện mục tiêu này.

Theo đó, Vinamilk đã đưa phát triển bền vững vào thành một trong 4 chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2026 cụ thể là: đẩy mạnh lộ trình phát triển bền vững theo các mô hình thành công của ngành sữa thế giới; ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp và sản xuất theo hướng bền vững; gia tăng năng lượng tái tạo và trồng cây xanh để trung hòa khí nhà kính, hướng đến mục tiêu đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.