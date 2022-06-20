Sau tuổi 50 cần tránh các loại thực phẩm nếu muốn gia tăng tuổi thọ

Sử dụng nhiều các thức ăn ngọt như bánh, kẹo, nước ngọt, nước tăng lực, soda sẽ dẫn đến các vấn đề nguy hại cho sức khỏe như bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, huyết áp cao… Hơn nữa, chất ngọt cũng tác động xấu đến lượng collagen và elastin trong da, khiến da nhanh bị chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn.

Mặc dù thịt đỏ là thực phẩm giàu chất đạm và hàm lượng sắt cao nhưng lại chứa quá nhiều axit béo bão hòa, tiêu thụ không kiểm soát dễ dẫn đến béo phì, đẩy nhanh quá trình lão hóa, tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh mạch vành.

Ngoài ra, ăn ít hoặc không ăn thịt đã qua chế biến, chẳng hạn như giăm bông, thịt xông khói và xúc xích, vì quá nhiều muối hoặc chất phụ gia được thêm vào trong quá trình sản xuất để kéo dài thời hạn sử dụng, có thể làm giảm sức sống của tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa cơ thể.

Đồ nướng và chiên

Sau khi chiên và nướng ở nhiệt độ cao, lượng calo lúc này cực lớn, ăn quá nhiều dễ dẫn đến nạp quá nhiều calo, dẫn đến béo phì, rối loạn nội tiết, giảm tốc độ trao đổi chất, tổn thương chức năng mô, từ đó đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể.

Ngoài ra, thực phẩm sau khi được chế biến ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra nhiều loại chất gây ung thư như benzopyrene và hydrocacbon thơm đa vòng.

Thực phẩm muối và hun khói

Thức ăn ướp muối và hun khói rất giàu nitrit, trong quá trình biến đổi sẽ hình thành nitrosamine. Đây là chất gây ung thư mạnh, dễ gây ung thư thực quản cũng như dạ dày.

Đồ chua

Ngày nay, nhiều gia đình vẫn có thói quen ngâm sẵn vài hũ đồ muối chua như củ cải muối, kim chi, dưa cải… Những món này vừa ngon lại rất dễ ăn, được nhiều người ưa chuộng nhưng có chứa hàm lượng muối rất cao, nếu ăn thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe.

Các loại rau củ sẽ tạo ra một lượng lớn nitrit trong quá trình ngâm chua. Khi nạp quá nhiều chất này vào người sẽ không có lợi cho sức khỏe đường tiêu hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và trực tràng.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, để duy trì cơ thể khỏe mạnh, bạn cần ăn những thức ăn giàu chất dinh dưỡng thay vì những món ăn chỉ ngon mồm.

Thực phẩm nhiều đường

Người trung niên và cao tuổi tốt nhất nên ăn ít hoặc không ăn các món có chứa nhiều đường. Điều này có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao, khả năng làm trầm trọng bệnh tiểu đường nặng lên rất nhiều.

Khi lượng đường nạp vào cơ thể vượt quá nhu cầu tiêu thụ thì sẽ chuyển hóa thành chất béo và tích tụ trong cơ thể, làm tăng nhanh tình trạng béo phì, thừa cân. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra các bệnh mãn tính khác nhau, đặc biệt là mỡ máu hoặc gan nhiễm mỡ.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn