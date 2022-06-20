Bỏ túi 4 cách chế biến chỉ từ thịt băm mà trẻ nào cũng thích mê

Chọn thực phẩm 20/06/2022 07:22

Chỉ từ món thịt băm, bố mẹ có thể chế biến thành nhiều món ngon mỗi ngày để không gây nhàm chán cho trẻ.

1. Thịt băm viên sốt cà chua

Nguyên liệu:

  • Thịt nạc vai băm: 500gr
  • Hành tím: 1 củ băm nhỏ
  • Mộc nhĩ băm: 20 gr
  • Cà chua: 2 quả thái nhỏ
  • Hành lá (hành hoa): 2 nhánh thái nhỏ 

Cách làm:

Bỏ túi 4 cách chế biến chỉ từ thịt băm mà trẻ nào cũng thích mê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
  • Thịt băm ướp với hành tím băm, bột canh, mộc nhĩ băm, vê viên tròn như viên bi. Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành tím băm rồi cho cà chua vào đảo mềm, thả từng viên thịt vào đảo cùng, thêm chút nước xâm xấp. Nếm cho vừa ăn rồi cho hành hoa cắt nhỏ vào là món ăn hoàn thành.
  • Miến xào thịt băm
  • Với nhiều nguyên liệu phong phú như nấm mèo, cà rốt, đặc biệt là thịt băm mềm thơm, dinh dưỡng, món miến xào vừa thanh mát vừa mang đến hương vị thơm ngon, khó cưỡng chắc chắn sẽ không làm bạn thấy ngán.

2. Thịt băm xào bắp

Thịt băm xào bắp là món ăn được nhiều người yêu thích đặc biệt là các bạn nhỏ với những hạt bắp giòn sần sật, thịt heo dai dai hấp dẫn.

Nguyên liệu:

  • 40gr thịt heo băm
  • 2 trái bắp mỹ
  • 1 nhánh hành lá
  • 1 củ hành tím
  • Gia vị: Muối, tiêu, hạt nêm, dầu ăn

Cách làm món thịt băm xào bắp cực đơn giản:

  • Bắp bạn đem rửa sơ qua sau đó cắt lấy phần hạt.
  • Bắc chảo lên bếp cho hành khô vào phi thơm tiếp đến bỏ thịt vào xào cho thịt chín mới bỏ bắp vào xào đồng thời nêm gia vị gồm: hạt nêm, muối, tiêu cho vừa ăn. Cuối cùng cho hành lá thái nhỏ vào đảo đều rồi tắt bếp.

3. Chả lá lốt

Món chả cuốn lá lốt chiên là món ăn dân dã thường được dùng trong các bữa cơm gia đình. Nhưng để chiên xong mà lá lốt vẫn xanh mướt thì không phải ai cũng biết. Món ăn dân dã này thường được dùng trong các bữa cơm gia đình. Nhưng để chiên xong mà lá lốt vẫn xanh mướt, thịt không bị khô thì không phải chị em nào cũng biết cách.

Bỏ túi 4 cách chế biến chỉ từ thịt băm mà trẻ nào cũng thích mê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm chả lá lốt gồm:

  • 1 bát con thịt băm
  • 1 nắm lá lốt
  • 2 nhánh hành lá
  • 1 quả trứng gà to (đây chính là nguyên liệu đặc biệt)
  • 1 chút bột nêm
  • 1 chút tiêu
  • 1 chút muối
  • Dầu ăn

Cách làm đơn giản:

  • Lá lốt cắt bỏ cuống, đem rửa sạch sẽ rồi để ráo nước, sau đó thấm khô để khi chiên sẽ không bị bắn dầu nhé!
  • Thịt lợn băm nhuyễn. Hành lá thái nhỏ. Bạn cho ít lá lốt băm nhỏ trộn cùng thịt băm.
  • Cho thịt băm vào bát to cùng với chút muối, bột nêm, hạt tiêu, hành lá, lá lốt rồi trộn thật đều. Ở bước này, bạn nên thêm 1 quả trứng gà vào để món ăn vừa có độ kết dính, vừa không khiến miếng chả bị khô, giúp chả bông xốp, thơm hơn là chỉ dùng mỗi nguyên liệu thịt nhé!
  • Đặt mặt trái lá lốt lên trên thớt, sau đó múc 1 thìa nhỏ nhân thịt cho lên lá, chỉnh lại sao cho thịt thành 1 hàng ngang, 2 bên đầu bạn chừa lại 1 chút lá, không nên cho thịt quá nhiều kẻo bị tuột ra ngoài. Nhẹ nhàng cuộn tròn lá lốt lại thành hình trụ tròn là được.
  • Đặt chảo lên bếp, cho 2-3 thìa dầu ăn vào chảo đun cho nóng dầu rồi xếp từng miếng chả vào chiên, khi chả chín thì trở mặt kia chiên tiếp cho đến khi chả chín đều.
  • Chả đã chín vàng đều, thơm nức căn bếp thì bạn gắp chả ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu để miếng chả không bị ngấy mỡ.

4. Thịt băm rang riềng

Nguyên liệu:

  • 300gr thịt nạc vai băm
  • 100-150gr riềng tươi xay
  • 3 thìa nhỏ nước mắm
  • 1 thìa nhỏ đường và mì chính nếu thích.
Bỏ túi 4 cách chế biến chỉ từ thịt băm mà trẻ nào cũng thích mê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

  • Thịt nạc vai sơ chế sạch sau đó cho vào máy xay (hoặc bằm bằng dao) tiếp theo cho nước mắm vào ướp trong khoảng 10-15 phút.
  • Riềng củ tươi sơ chế sạch, sau đó thái nhỏ và băm nhuyễn (hoặc cho vào máy xay).
  • Tiếp theo, chuẩn bị chảo nóng có chút dầu rán, sau đó cho riềng vào chảo chiên. Đảo đều tay đến khi riềng giòn và chuyển sang màu vàng cánh rán là được.
  • Cho thịt băm đã ướp gia vị nước mắm vào rang, đảo đều tay và rang đến khi thịt vàng cháy cạnh là được. Lúc này có thể nêm thêm 1 thìa nhỏ đường và mì chính nếu thích.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

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