Các loại rau họ cải, như cải xoăn, có thể chứa lượng chì cao , nhục đậu khấu có thể gây say và couscous ít chất xơ chẳng hạn, tùy thuộc vào chế độ ăn uống của bạn, nó có thể làm tăng chất béo trong cơ thể bạn.

Các loại rau họ cải, như cải xoăn, có thể tích tụ kim loại nặng từ đất và một số loại có thể có hàm lượng chì cao. Nếu bạn muốn thêm cải xoăn vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình, thì thỉnh thoảng nên thay thế nó.

2. Bánh gạo

Bánh gạo có thể thay thế tốt cho khoai tây chiên và bánh quy, nhưng mặc dù ít calo, chúng vẫn là một loại thực phẩm chế biến và thiếu vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, một nghiên cứu cũng tìm thấy asen trong thực phẩm làm từ gạo.

3. Dầu dừa

Dầu dừa đã được bán trên thị trường như một loại thực phẩm tốt và tốt cho sức khỏe, nhưng sự thật là nó có hơn 80% chất béo bão hòa, làm tăng cholesterol LDL và nguy cơ mắc bệnh tim của bạn.

4. Cá ngừ tươi

Mặc dù giàu Omega 3, nhưng một số nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cá ngừ tươi từ Đại Tây Dương có thể có hàm lượng thủy ngân cao, có thể dẫn đến ngộ độc.

5. Quế

Quế thường được sử dụng trong các loại trà, đồ ngọt và làm gia vị. Nhưng một trong những hợp chất của loại gia vị này là coumarin, có thể gây độc và gây ung thư.

6. Nhục đậu khấu

Một loại gia vị chủ yếu có nguồn gốc từ Indonesia và Ấn Độ, hạt nhục đậu khấu nổi tiếng với hương vị đậm đà. Tuy nhiên, một số trường hợp ngộ độc hạt nhục đậu khấu đã được báo cáo. Ăn quá nhiều loại hạt này có thể gây ảo giác, nhịp tim nhanh và tác dụng kháng cholinergic.

7. Cà phê

Một số người dựa vào cà phê để tỉnh táo, tập trung hoặc chỉ để nghỉ ngơi giữa ngày, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống quá nhiều cà phê có thể làm trầm trọng thêm bệnh thoái hóa khớp, bệnh khớp và béo phì.

Theo Brightside