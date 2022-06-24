Cải mầm, cải thìa, cải xoăn, súp lơ,… đều là các loại rau lá xanh thuộc họ cải. Những loại rau này thường chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa. Đồng thời, chúng còn tập trung nhiều loại vitamin C, B, E, K, carotenoid có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú. Do đó, chị em nên bổ sung nhiều rau lá xanh vào bữa ăn. Để giữ được chất dinh dưỡng có trong rau, bạn nên ăn sống hoặc hấp.

Trong một vài nghiên cứu chứng minh rằng, bông cải xanh có tác làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư, ngăn chặn di căn và thu nhỏ khối u. Vì vậy, bạn nên ăn bông cải xanh mỗi ngày để mang lại hiệu quả tốt.

Trong đó, ăn gì để ngăn ngừa ung thư vú thì bông cải xanh (súp lơ xanh) được nhiều người biết đến với khả năng chống ung thư hiệu quả. Sulforaphane có trong loại thực phẩm này là hợp chất thực vật làm nên các thuốc phòng ung thư.

Nước lựu ép

Loại nước ép này có chứa polyphenol. Một nghiên cứu năm 2009 cho thấy rằng nước ép lựu có khả năng là một công cụ phòng ngừa đối với một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư vú. Các nhà nghiên cứu cũng đề xuất chiết xuất từ ​​quả lựu có thể mang lại lợi ích tương tự với liều lượng nhỏ hơn so với nước trái cây.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị tiểu đường, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi thêm nước ép lựu vào chế độ ăn uống, vì nước trái cây thường có nhiều đường và có thể ảnh hưởng đến mức đường huyết của bạn.

Tỏi – “siêu thực phẩm” giúp ngăn ngừa ung thư vú

Tỏi dường như có ảnh hưởng đến chu trình tế bào. Đó là quá trình mà tế bào khỏe mạnh bình thường có thể trở thành ung thư. Trách nhiệm đảm bảo cho sự điều chỉnh chu trình này là do sự tác động của một thành phần có trong tỏi là allyl sulfide. Allyl sulfide được tìm thấy trong các loại rau củ họ hành, do đó thường xuyên thêm tỏi hoặc hành vào công thức nấu ăn của bạn có thể giúp ngăn ngừa ung thư vú.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các nghiên cứu dinh dưỡng chống ung thư phần lớn được thực hiện trên các chất bổ sung chiết xuất tỏi thay vì dùng tỏi để nấu. Ngoài ra, người thiếu máu và mắc các bệnh khác nên trao đổi với bác sĩ trước khi bổ sung tỏi để tránh xảy ra tương tác thuốc.

Táo

Ăn một quả táo mỗi ngày có thể tránh xa khỏi ung thư vú. Nếu bạn đang gọt táo và quẳng vỏ đi, chắc chắn rằng bạn đang vứt đi một nguồn chất xơ dồi dào, có chứa chất chống oxy hóa và nhiều hợp chất hữu ích khác giúp ngăn ngừa ung thư vú cực tốt. Một số nghiên cứu cho thấy rằng vỏ táo thực sự có thể kìm hãm sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Bạn chỉ cần bổ sung táo vào danh sách thực phẩm tiêu dùng hàng ngày là đã có thể tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh ung thư vú đáng sợ.

Quả óc chó

Theo báo cáo của tạp chí ‘Daily Mail’ (Anh) và tạp chí ‘Dinh dưỡng và ung thư’ (Mỹ) một loạt các nghiên cứu cho thấy rằng ăn 50g – 57g quả óc chó một ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú 50%. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học từ Đại học Marshall ở Tây Virginia, Hoa Kỳ thực hiện trên những con chuột thí nghiệm về tác dụng chống ung thư của cây óc chó.

Các nhà nghiên cứu đã cho chuột mang thai ăn quả óc chó để khám phá những tác động của quả này khi vào trong tử cung chuột. Và họ đã phát hiện thấy con chuột từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, trong các giai đoạn khác nhau thì ăn quả óc chó lượng khác có mối liên kết với nguy cơ ung thư cũng không giống nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Người đứng đầu của nghiên cứu là Tiến sĩ Elaine Hardman cho biết, kết quả cho thấy chuột ăn nhiều óc chó không chỉ làm giảm nguy cơ ung thư mà thậm chí cả khối u cũng nhỏ hơn.

Cá béo

Cá ngừ, cá thu, cá bơn,… đều là các loại cá béo giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong thịt cá chứa nhiều acid omega-3, chất chống oxy hóa và selen. Các chất này có thể kết hợp với gốc tự do, từ đó làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú. Do đó, lựa chọn tuyệt vời để phòng ngừa bệnh là bạn nên ăn ít nhất hai phần cá béo vào mỗi tuần.

Trong đó, cá hồi cũng là một loại cá béo được nhiều người biết đến. Chúng là nguồn thực phẩm giàu vitamin B12, D và acid béo omega-3. Các chất dinh dưỡng này không chỉ nâng cao sức đề kháng mà còn có tác dụng ngăn ngừa tế bào ung thư vú. Vì vậy, bạn nên kết hợp cá hồi với các loại rau xanh vừa tăng tính ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Nghệ

Một loại gia thường thấy trong ẩm thực Ấn Độ, nghệ có chứa chất curcumin, một chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy chất curcumin có thể giúp giảm tác dụng độc hại của một số tế bào ung thư vú và có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Curcumin không ổn định trong nước và có thể được hấp thụ kém.

Mặc dù không ổn định curcumin, nhưng nhiều nghiên cứu trên động vật và người cho đến nay cho thấy lợi ích từ việc sử dụng curcumin. Hiện tại, liều lượng khuyến cáo hàng ngày dao động từ 200 đến 500 miligam curcumin mỗi ngày.

Quả mọng

Quả việt quất, quả mâm xôi và dâu tây giàu vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa ung thư vú.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy quả việt quất đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát ung thư vú vì gia tăng hiệu quả của thuốc tamoxifen được dùng để chống lại các tế bào ung thư vú.

Mầm đậu lăng xanh

Đậu lăng có chứa hàm lượng folate ở mức cao nhất. Nấu một chén đậu lăng trong ba chén nước khoảng năm phút. Thực tế cho thấy rằng mầm đậu lăng làm cho cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng dễ dàng hơn, vì vậy mọi người có thể thoát khỏi cảm giác khó chịu và mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi người có thể chế biến cho mình một món ăn ngon bằng cách thêm ớt đỏ hoặc cà chua thái nhỏ. Hãy nhớ rằng chúng ta nên thêm cà chua trong khi đậu lăng còn nóng, bởi vì nhiệt độ giúp giải phóng chất lycopene trong các sợi cà chua, khiến cơ thể dễ dàng hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng. Hơn nữa, chất capxaixin trong ớt hỗ trợ thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn